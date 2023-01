De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 14 januari

Bill Nighy (midden) in ‘The Boat That Rocked’ van Richard Curtis.

The Boat That Rocked

ONS, 20.52 uur

(Komedie, Richard Curtis, 2009) Als kind wilde Richard Curtis muzikant worden, zo schreef hij in een stukje voor de Engelse krant The Guardian ter promotie van zijn radiopiratenfilm The Boat That Rocked. De film is losjes gebaseerd op de perikelen rond de illegale Britse zeezender Radio Caroline, die miljoenen luisteraars trok in de begindagen van de rock-’n-roll. Midden jaren zestig wordt schoolverlater Carl (Tom Sturridge) opgenomen door het team radio-dj’s: mysterieuze vrouwenverslinders, teruggetrokken platen-autisten en over het paard getilde radiogoden die zich echte rocksterren wanen. Geholpen door een goede cast (onder anderen Philip Seymour Hoffman) speelt Curtis voldoende met de clichés om de film overeind te houden.

True Grit

Canvas, 22.45 uur

(Western, Joel en Ethan Coen, 2010) Mattie (Hailee Steinfeld) is 14 als haar vader wordt doodgeschoten. Ze besluit wraak te nemen, samen met premiejager Rooster Cogburn (Jeff Bridges). Met True Grit maakten de gebroeders Coen de tweede verfilming van Charles Portis’ roman, na die uit 1968. Jeff Bridges, die eerder met de Coens samenwerkte in The Big Lebowski (1998), oogt volkomen op zijn gemak als de verlepte, maar charmante marshal. Vaste Coen-cameraman Roger Deakins wist de verloren gegane westernwereld te vangen in schitterende panorama’s, vol liefde voor de stadjes, mensen en woestenijen van weleer.

Jeff Bridges en Hailee Steinfeld in ‘True Grit’ van Joel en Ethan Coen.

This is Spinal Tap

BBC 1, 00.55 uur

(Mockumentary, Rob Reiner, 1984) De nepdocumentaire bestond al even toen This is Spinal Tap in 1984 verscheen, denk aan Orson Welles’ radioverslag van een buitenlandse invasie met War of the Worlds (1938), maar regisseur en hoofdrolspeler Rob Reiner zorgde wel voor de doorbraak van de term mockumentary, sindsdien een vaste genre-aanduiding. This is Spinal Tap is een scherp en grappig relaas over de rampzalige Amerikaanse tournee van een lawaaierige Britse heavy metal-band. Met de beroemde scène waarin een bandlid uitlegt dat hun versterker naar standje 11 kan worden gedraaid.