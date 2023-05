De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 13 mei

Kamel El Basha in ‘The Insult’ van Ziad Doueiri. Beeld VRT

Star Wars: Episode VII - Return of the Jedi

Veronica, 20.00 uur

(Sciencefiction, Richard Marquand, 1983) De tweede Death Star is in de maak en Luke Skywalker moet Han Solo bevrijden uit de greep van de monsterlijke Jabba the Hutt. In vergelijking met zijn voorgangers (Star Wars en The Empire Strikes Back) viel Return of the Jedi tegen, maar het blijft topamusement. ‘Als modern bioscoopentertainment is Return of the Jedi onverslaanbaar, waarbij natuurlijk wel kan worden aangetekend dat het decor en het spel belangrijker zijn dan allerhande inhoudelijke diepzinnigheden.’ Aldus Peter van Bueren destijds, in zijn Volkskrant-filmrecensie.

Wicket de Ewo uit ‘Star Wars: Episode VII - Return of the Jedi’ van Richard Marquand.

The Sandhamn Murders

NPO 3, 20.19 uur

In een nieuw seizoen van The Sandhamn Murders wordt openbaar aanklager Nora Linde (Alexandra Rapaport) geconfronteerd met een twee jaar oude zaak, de verdwijning van Angelica Strandberg. Toen moest ze een verdachte wegens gebrek aan bewijs laten gaan. Nu is er een dief gearresteerd die zegt te weten wat er met Angelica is gebeurd en heeft een opzienbarende foto voor Nora. De Zweedse misdaadserie The Sandhamn Murders is gebaseerd op de boeken van Viveca Sten.

Ondersteboven van de Amerika’s

NPO 2, 20.30 uur

Veel inheemse culturen uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika zijn nog steeds springlevend. Vierhonderd jaar nadat Nederlanders een nederzetting stichtten in het tegenwoordige New York, begint Waldemar Torenstra op die plek de zevendelige reisserie Ondersteboven van de Amerika’s. Hij verdiept zich in de oorspronkelijke bewoners van het continent, zoals de Seneca, de Onondaga en de Mohawk, om te zien hoe hun beschaving was en hoe het met ze gaat in het hedendaagse Amerika.

Eurovisie Songfestival

NPO 1, 21.00 uur

Cornald Maas en Jan Smit verzorgen het commentaar bij de rechtstreekse uitzending van het Eurovisie Songfestival, dat wegens de oorlog in Oekraïne is uitgeweken naar Liverpool. Naast de landen die zich via de halve finales hebben geplaatst en de vorige winnaar Oekraïne, zijn ook Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en het VK te zien. De vijf grootste geldschieters van het Songfestival zijn altijd gegarandeerd van een finaleplek. Bij de bookmakers is de Zweedse Loreen favoriet.

Far from the Madding Crowd

BBC 2, 21.05 uur

(Drama, Thomas Vinterberg, 2015) Pittige opgave om een al goed verfilmd verhaal nieuw leven in te blazen. Regisseur Vinterberg (Festen, Druk) doet een poging met Far from the Madding Crowd, het boek van Thomas Hardy uit 1874 over de zelfstandige Bathsheba Everdene, die een boerderij runt en de keuze heeft uit drie mannen. De eerste verfilming uit 1967, met Julie Christie in de hoofdrol, is een klassieker. Het moet gezegd: aan Vinterbergs versie kun je je geen buil vallen, van de prachtige landschapsfotografie tot het sterke spel.

Matthias Schoenaerts en Carey Mulligan in ‘Far from the Madding Crowd’ van Thomas Vinterberg.

Stand van Nederland: Generatie Next

NPO 2, 22.00 uur

Door de bouw van windparken en zonneweides worden we steeds minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en bedenkelijke regimes. Maar wat als het niet waait en de zon niet schijnt? Stand van Nederland: Generatie Next onderzoekt in hoeverre waterstof de rol van aardgas en diesel kan over­nemen. Waterstof kan met groene stroom worden gemaakt van ­water. Het gas kan worden gebruikt in de industrie, bijvoorbeeld voor hoogovens, en voor zwaar transport met schepen en trucks.

The Insult

Canvas, 22.10 uur

(Drama, Ziad Doueiri, 2017) De Libanese christen Tony morst water vanaf zijn balkon en maakt de Palestijnse bouwopzichter Yasser nat. Die komt verhaal halen, want er steekt een afvoerpijp uit Tony’s balkon die daar niet hoort. Dat mondt uit in ruzie, forse beledigingen, mislukte excuses en uiteindelijk een paar gebroken ribben. Maar dat is nog maar het begin. The Insult (de eerste Libanese film die voor een Oscar werd genomineerd) overstijgt die straatruzie en verhaalt op fraaie wijze over de diepe kloven en scheidslijnen in de Libanese samenleving. Knap dat daarbij geen enkele visie een voorkeursbehandeling lijkt te krijgen; de kijker mag zelf uitzoeken waar zijn sympathie ligt.