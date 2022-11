De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 12 november

Yoo Ah-in in Burning van Lee Chang-dong Beeld TMDb

War Horse

BBC 2, 18.15 uur

(Drama, Steven Spielberg, 2011) De Eerste Wereldoorlog bevond zich nooit zo in Spielbergs blikveld. Tot hij War Horse las, de eerder met succes voor toneel bewerkte jeugdroman van Michael Morpurgo, waarin de oorlogsgruwelen vanuit het perspectief van een paard worden belicht. Eenmaal opgekocht door het Britse leger, verslijt paard Joey in een kort tijdsbestek tal van berijders en verzorgers. Joey’s dienstverband bij de Britse cavalerie is Spielberg op zijn best, met als hoogtepunt een weergaloos gefilmde charge over een veld, gestuit door Duits mitrailleurvuur.

Peter Mullan, Tom Hiddleston en Jeremy Irvine in War Horse van Steven Spielberg

The Pelican Brief

Veronica, 20.00 uur

(Thriller, Alan J. Pakula, 1993) De getalenteerde rechtenstudent Darby Shaw (Julia Roberts) vogelt in deze fijne John Grisham-verfilming met slim researchwerk uit wie er achter de moord op twee vooraanstaande rechters zit. Vanaf het moment dat haar rapport bij de FBI ligt is ze haar leven niet meer zeker en ook journalist Gray Grantham (Denzel Washington) ondervindt snel dat er smerige politieke spelletjes worden gespeeld. Typisch paranoïde stemmende kost dus, van regisseur Pakula, maker van klassieke samenzweringsthrillers als The Parallax View (1974) en All the President’s Men (1976).

Denzel Washington en Julia Roberts in The Pelican Brief van Alan J. Pakula

Sterren op het doek

NPO 2, 20.35 uur

Misdaadverslaggever John van den Heuvel wordt al geruime tijd beveiligd. Vandaag is hij op een toepasselijke locatie te gast in Sterren op het doek: de Koepelgevangenis in Arnhem. Presentator Özcan Akyol spreekt met hem over het heftige afgelopen jaar, de moord op Van den Heuvels collega Peter R. de Vries en wat dit doet met de journalist en zijn gezin. Daarnaast vertelt Van den Heuvel openhartig over zijn jeugd, de schok toen hij op zijn zestiende hoorde dat zijn vader niet zijn echte vader was en de verleiding om daarna het slechte pad te kiezen.

Black Sands

Canvas, 20.40 uur

Rechercheur Aníta Elínardóttir (Aldís Amah Hamilton uit The Valhalla Murders) keert voor het eerst in veertien jaar terug naar haar geboorteplaats. Ze is er destijds niet op een prettige manier vertrokken en heeft nog heel wat grieven en trauma’s te bespreken met haar moeder. Dat zal echter moeten wachten, want als er op het strand een lichaam wordt aangetroffen klopt de lokale politie bij Aníta aan om gebruik te maken van haar expertise. De nieuwe IJslandse misdaadserie Black Sands (Svörtu sandar) is in dubbele afleveringen te zien.

Even tot hier

NPO 1, 21.30 uur

Kijkers die geen belangstelling hebben voor het WK voetbal in Qatar zijn de komende weken van harte welkom bij een nieuw seizoen van Even tot hier. Presentatoren Niels van der Laan en Jeroen Woe nemen in het achtste seizoen van hun satirische en ­muzikale zaterdagavondshow de ontwikkelingen van afgelopen week met scherpe grappen op de hak. Verder komt er weer steeds een andere muzikale gast op bezoek en zal ook het liedje van één minuut niet ontbreken. ­

Nacht van de popmuziek

NPO 3, 23.00 uur

Voordat komende maand de Top 2000-gekte weer losbarst is het nog tijd voor een andere jaarlijkse muziektraditie: de Nacht van de popmuziek op NPO 3. Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis maken weer een duik in de geschiedenis van de popmuziek en putten daarbij uitvoerig uit het beeldarchief van Fenno Werkman. Dit jaar komt onder meer rockband Guns N’ Roses voorbij naar aanleiding van de grote nieuwe release van hun succesvolle Use Your Illusion-albums. Ook is er aandacht voor de onlangs overleden muziekdiva’s Ronnie Spector en Loretta Lynn.

Burning

Canvas, 00.00 uur

(Thriller, Lee Chang-dong, 2018) Deze meesterlijke Murakami-bewerking is een thriller waarin de misdaad zoek is. De kijker ziet zich geconfronteerd met een hoofdpersonage dat al kokerdenkend zijn eigen conclusies trekt uit een sliert zonderlinge gebeurtenissen. De timide koerier Jong-su raakt gebiologeerd door de levenslustige Hae-mi, en raakt via haar ook in contact met de nonchalant rijke en raadselachtige Ben. Even trekt het drietal (acteurs Yoo Ah-in, Jeon Jong-seo en Steven Yeung) gezamenlijk op, tot Hae-mi plots in rook opgaat. De zesde speelfilm van Lee zit vol mysterieuze suggesties en hele en halve thrillersporen, maar is tegelijk een glasheldere verbeelding van de kloof die de huidige generatie jonge Koreanen splijt.