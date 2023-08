De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 12 augustus

Robert De Niro in Casino van Martin Scorsese. Beeld x

Casino

RTL 7, 20.00 uur

(Misdaad, Martin Scorsese, 1995) In navolging van zijn virtuoze maffia-epos Goodfellas uit 1990 maakte regisseur Martin Scorsese Casino, een al even dynamisch portret over macht, geld, misdaad en verleiding in het Las Vegas van de jaren zeventig. Robert De Niro speelt een onvergetelijke rol als eigenaar van een van Las Vegas’ grootste casino’s. Zijn beste vriend is een onvervalste gangster (Joe Pesci, ook in Goodfellas naast De Niro), zijn allesbehalve frigide vrouw wordt gespeeld door Sharon Stone. Casino gaat op nagenoeg alle fronten glansrijk over de top. De kostuums, de plotlijnen, het geweld en het onvermijdelijke einde van de roem; bijna alles is subliem verbeelde overdaad.

Focus

NPO 2, 20.01 uur

Door de rivieren die via Nederland uitmonden in de zee, is ons land het afvoerputje van Europa. Minder dan 1 procent van het Nederlandse oppervlaktewater verdient het label ‘goed’, terwijl de helft van ons drinkwater van dit oppervlaktewater wordt gemaakt. Petra Grijzen ziet vandaag in Focus wat er allemaal moet gebeuren om ons water drinkbaar te houden. Bij Waterschap Aa en Maas is ze bij het onderzoek naar een vreemde lozing in het rioolwater en een toxicoloog van het KWR vertelt hoe ze van nieuwe chemische stoffen achterhaalt of ze gevaarlijk zijn.

The Descendants

Net 5, 21.50 uur

(Komedie, Alexander Payne, 2011) George Clooney speelt Hawaïaan Matt King, die zichzelf en zijn naasten erop moet voorbereiden dat zijn comateuze echtgenote nooit meer zal ontwaken. Bovendien moet hij de verkoop van het familielandgoed regelen en leren zorgen voor zijn twee dochters. Door de setting wordt al dat menselijke drama een stuk draaglijker: een film waarin het permanent stralend weer is, voelt vanzelf behoorlijk optimistischer. Clooney schakelt probleemloos tussen diep verdriet, hulpeloosheid en goedlachsheid en past daarmee uitstekend in het oeuvre van regisseur Payne (About Schmidt, Sideways, Nebraska).

George Clooney in ‘The Descendants’ van Alexander Payne. Beeld .

Des

Canvas, 20.40 uur

In 1983 komt de Londense politie op het spoor van een van de beruchtste seriemoordenaars uit de Britse geschiedenis. Nadat er menselijke resten zijn gevonden in de verstopte afvoer van een appartementengebouw voert het spoort al snel naar de in Schotland geboren Dennis Nilsen. Dat hij de dader is lijdt geen twijfel, maar hoeveel mensen heeft hij omgebracht en wat is er met zijn slachtoffers gebeurd? In de driedelige serie Des kruipt een briljant acterende David Tennant in de huid van de onopvallende maar daarom niet minder monsterlijke Nilsen.

The Everly Brothers: Songs of Innocence and Experience

BBC 2, 22.00 uur

Begin jaren tachtig maakten de Amerikaanse broers Don en Phil Everly een comeback als The Everly Brothers, de act waarmee ze in de jaren vijftig triomfen vierden. De documentaire Songs of Innocence and Experience laat zien hoe de broers in 1984 terugkeren naar hun roots in de kolenmijnstreek van Kentucky. Aansluitend (23.35 uur) is er een registratie van het reünieconcert dat de broers in 1983 gaven in de Londense Royal Albert Hall. Later op de avond (0.55 uur) gaat Harmonies from Heaven dieper in op de succesvolle sound van het duo.

Edward Woodward in 'The Wicker Man'. Beeld Rialto Pictures/Studiocanal

The Wicker Man

Canvas, 23.05 uur

(Robin Hardy, 1973) De puriteinse brigadier Howie (Edward Woodward) gaat op een eiland voor de Schotse kust op zoek naar een verdwenen meisje. De buitenstaander merkt dat veel bewoners volgelingen zijn van Lord Summerisle (Christopher Lee), een paganist. Terwijl de kijker de gangen van agent Howie volgt naar een onvermijdelijke climax is de onheilspellende sfeer van deze meesterlijke horrorklassieker te snijden. De soundtrack draagt bij aan de vreemde sfeer. In 2006 verscheen een vreselijke remake, maar de film was ook een inspiratie voor het briljante Midsommar uit 2019.

2Doc: Kingdom of Silence

NPO 2, 23.43 uur

In oktober van 2019 werd Jamal Khashoggi vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. De Saoedi-Arabische journalist voelde zich in zijn jeugd aangetrokken tot het radicaal islamitische gedachtegoed, maar nam daar later afstand van. Tegelijkertijd groeide zijn kritiek op het Saoedische koningshuis. Khashoggi ontvluchtte zijn land, maar bleef kritische columns schrijven totdat hem het zwijgen werd opgelegd. Rick Rowleys documentaire Kingdom of Silence schetst het gecompliceerde leven van Khashoggi via interviews met vrienden en zijn echtgenote.