De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 11 februari

Catherine Deneuve en Juliette Binoche in La vérité van Hirokazu Kore-eda.

Vranckx

Canvas, 20.10 uur

Ecuador ligt tussen Colombia en Peru, twee landen waar volop cocaïne wordt geproduceerd. Drugskartels gebruiken de havens van Ecuador om hun drugs te verschepen naar Europa en de Verenigde Staten. Hierdoor is het land een nieuw slagveld geworden in de Zuid-Amerikaanse drugsoorlog, en ook politie en burgers zijn regelmatig slachtoffer van de bendestrijd. Vranckx neemt vandaag poolshoogte in Ecuador en ziet hoe de lucratieve drugshandel het land transformeert. In Guayaquil, de grootste stad van het land, eist de drugsoorlog honderden doden per jaar.

In de voetsporen van de jaren 60

NPO 2, 20.35 uur

De jaren zestig waren een periode van idealen, maar hadden ook een grimmige kant. In de laatste aflevering van In de voetsporen van de jaren 60 ziet Philip Freriks de schaduwzijde van het decennium. Hij bezoekt de Dam in Amsterdam, waar in de zomer van 1970 zo’n tachtig mariniers en andere militairen de aanwezige hippies hardhandig verwijderden. Ex-marinier Tom Boin vertelt hoe dat eraan toe ging. Cipier Ton Mink toont de cellen waar drie Duitse oorlogsmisdadigers vastzaten en de Joodse Jalda Rebling vertelt over het leven achter de Berlijnse muur.

Love Songs at the BBC

BBC 2, 21.00 uur

Het is bijna Valentijnsdag, en daarom zocht de BBC in het archief naar de mooiste klassieke liefdesliedjes uit de popprogramma’s van de omroep. Love Songs at the BBC presenteert nummers van onder anderen Nat King Cole, Shania Twain, Billy Joel en Ed Sheeran. Daarna is het tijd voor Heartbreakers at the BBC (met George Michael, Amy Winehouse en anderen), en een eerdere editie van Love Songs (onder meer Joe Cocker en 10cc). Tenslotte is er nog een romantisch concert van Barry White uit 1975, gevolgd door een compilatie van optredens van Celine Dion.

Brokeback Mountain

Canvas, 21.25 uur

(Drama, Ang Lee, 2005) Brokeback Mountain lijkt een western, maar is iets anders. Deze moderne klassieker gaat inderdaad over twee veedrijvers met cowboyhoeden die gedurende de zomer de natuur van Alberta in trekken om voor een kudde schapen te zorgen. Ze hebben hun wortels in arme buurten van kleine steden. Beiden ontkennen de gevoelens die ze voor elkaar ontwikkelden en proberen naderhand een soort van burgerlijk bestaan op te bouwen. Dat blijkt na zo’n zomer hondsmoeilijk. Prachtige rol van Heath Ledger als homoseksuele, zwijgzame cowboy.

Jake Gyllenhaal en Heath Ledger in Brokeback Mountain van Ang Lee.

Dredd

Veronica, 21.45 uur

(Actie, Pete Travis, 2012) In de door Alex Garland geschreven stripverfilming Dredd is het titelpersonage een van de politieman-rechter-beulen die in megasteden van 800 miljoen inwoners de orde moeten bewaken. Wanneer hij met een nieuwe collega achter een junkie aan jaagt, ontstaat een imponerend kat-en-muisspel. De Nieuw-Zeelandse acteur Karl Urban, die er met zijn omlaag geperste mondhoeken voortdurend uitziet als een boze smiley, realiseert zich dat er weinig tot geen mimiek nodig is om dit stripfiguur recht te doen. Net als Sylvester Stallone, die het personage al eens speelde in Judge Dredd uit 1995.

Karl Urban in Dredd van Pete Travis.

Hidden

NPO 2, 22.30 uur

Rechercheur Cadi John uit Wales is in het nieuwe seizoen van Hidden (Craith) in Liverpool om te solliciteren naar een hogere functie. Dan wordt ze teruggeroepen voor een nieuwe moordzaak: de lokale boer Ifan Williams is dood aangetroffen in het bos. Samen met collega Owen Vaughan graaft John in het leven van het slachtoffer, om te ontdekken dat de man bepaald niet geliefd was. Toch lijkt er niemand een motief te hebben voor moord. Het derde seizoen van de Welshe politieserie is tevens het laatste en wordt met dubbele afleveringen uitgezonden.

The Notebook

BBC 1, 0.55 uur

(Drama, Nick Cassavetes, 2004) In de jaren veertig ontmoeten tieners Allie en Noah (Rachel McAdams en Ryan Gosling) elkaar. Ze worden op slag verliefd, maar dat valt niet goed bij Allies rijke ouders. Ze vinden Noah geen goede partij voor hun dochter. Door de oorlog verliest het koppel elkaar uit het oog, maar jaren later zien ze elkaar terug. De film is gebaseerd op een roman van Nicholas Sparks en springt op en neer tussen de jaren veertig en het heden. Het verhaal is behoorlijk sentimenteel, maar niet op een hinderlijke manier omdat er voortreffelijk wordt geacteerd.

La vérité

BBC 2, 02.20 uur

(Drama, Hirokazu Kore-eda, 2019) Cathérine Deneuve speelt acteerdiva Fabienne, Juliette Binoche vertolkt haar naar de VS geëmigreerde dochter Lumir, die terugkeert naar Parijs. De reden: Fabienne heeft haar memoires geschreven en volgens dochterlief klopt er niets van dit boek. Leugens uit verdriet, schaamte en eigen bestwil, tactische listen en gezellig gejok: het barst ervan in de eerste film die grootmeester Hirokazu Kore-eda (Shoplifters, Nobody Knows) buiten Japan maakte. Bovendien is dit de eerste film waarin acteergrootheden Deneuve en Binoche samenspelen. De plot is wat minder naturel dan we van Kore-eda gewend zijn, maar de samenwerking tussen zijn beide hoofdrolspeelsters levert een mooi, genuanceerd duet op.