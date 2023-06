De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 10 juni

Casey Affleck in ‘Light of My Life’ van Casey Affleck.

How the West Was Won

BBC 2, 15.00 uur

(Western, John Ford, Henry Hathaway, George Marshall, 1962) Magistrale western en onderhoudende geschiedenisles ineen. Opgedeeld in vijf hoofdstukken wandelt de film chronologisch door de pioniersgeschiedenis van de Verenigde Staten, met (deels) in de hoofdrol de leden van een grote arme familie die vanuit New York westwaarts trok. Opgenomen in het glorieuze Cinerama, een destijds nieuwe techniek waarbij elke scène met drie vaste camera’s werd opgenomen, waarna de beelden later tot één beeld werden samengevoegd. Het resultaat: weidse, oogverblindende, indrukwekkende opnamen, waarin de achtervolgingen, gevechten en rijdende treinen geweldig tot hun recht komen.

George Peppard in How the West was Won van John Ford.

Focus

NPO 2, 20.00 uur

In 2030 moet minstens 27 procent van de gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komen. Daarom wordt er flink gebouwd aan windmolenparken op de Noordzee, waar het aantal windmolens kan uitgroeien naar 30 duizend in 2050. Wat betekent dat voor de natuur in het gebied? Petra Grijzen spreekt met wetenschappers die de ecologische impact van de windmolenparken onderzoeken. Hoe vaak botst er een vogel tegen de wieken en hoe ervaren vissen het geluid van de molens?

Vranckx

Canvas, 20.10 uur

De afgelopen 25 jaar zijn er zo’n 34 duizend mensen van Noord- naar Zuid-Korea gevlucht. Tijdens de coronacrisis was het aantal vluchtelingen uiterst laag, maar nu de beperkingen zijn opgeheven, wordt weer een grotere toestroom verwacht. Een reportage van Vranckx laat zien dat Noord-Koreanen het na hun vlucht niet makkelijk hebben. Ze hebben geen netwerk en kunnen moeilijk werk vinden. Als na een aantal jaar de overheidssteun wegvalt, raken velen in de problemen.

Barry Manilow at the BBC

BBC 2, 21.25 uur

Volgende week viert Barry Manilow zijn 80ste verjaardag. Met Barry Manilow at the BBC zendt de omroep een compilatie uit van optredens uit BBC-programma’s door de jaren heen. Daarna zingt Manilow zijn grootste hits in One Night with Barry Manilow, een optreden uit 2004. Na middernacht zijn er nog twee optredens van de zanger: een concert in het Birmingham National Exhibition Centre uit 1989 en een optreden met het BBC Concert Orchestra in Hyde Park in het kader van de Proms 2019.

Op weg naar Pinkpop 2023!

NPO 3, 21.58 uur

Volgende week staat Landgraaf weer stampvol muziekliefhebbers tijdens een nieuwe editie van Pinkpop. Headliners zijn onder meer Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, Robbie Williams en Pink. In de voorpret-uitzending Op weg naar Pinkpop 2023! blikken Eva Cleven en Vera Siemons vooruit op de artiesten die komend weekend op het podium staan. Ook staan ze stil bij de Pinkpop-editie van 2022, toen na twee coronajaren 108 duizend bezoekers genoten van acts als Metallica en Pearl Jam.

Light of My Life

Canvas, 22.00 uur

(Drama, Casey Affleck, 2019) Het speelfilmdebuut van Casey Affleck speelt zich af in een dystopische toekomst waarin vrouwen bijna zijn uitgestorven. Het is een half vergane maatschappij, waarin de achtergebleven mannen zich in roedels bewegen, zonder toekomstperspectief of voortplantingsmogelijkheden. In die wereld trekken Rag, een meisje met jongensuiterlijk, en haar vader rond. Het slimme van dit prachtig doorvoelde drama is dat het gedachte-experiment dat eraan ten grondslag ligt – hoe is het de enige vrouw in een wereld van mannen te zijn? – alles zo uitvergroot dat vragen over sekseverschillen op scherp worden gezet. Affleck zelf speelt de vaderrol schitterend, de jonge Anna Pniowsky is als Rag zo mogelijk nog beter.

A Star Is Born

BBC 1, 23.20 uur

(Drama, Bradley Cooper, 2018) Een grandioze vondst. Lady Gaga mag wereldberoemd zijn, maar Lady Gaga zónder make-up was een nieuw gezicht, waar je als filmkijker nog van alles op kunt projecteren. In A Star Is Born, het Amerikaanse sprookje over roem en gedoemde liefde dat sinds 1937 geregeld in een nieuwe film wordt verteld, transformeert Ally (Lady Gaga) van onzekere serveerster tot doorknede popgodin. Bradley Cooper, ook debuterend als regisseur, overtuigt al evenzeer in de rol van Jack, de country-and-westernster die haar ontdekt, maar wiens eigen ster dooft.