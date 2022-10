De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 1 oktober

Luis Gnecco in Neruda van Pablo Larraín

Vroege vogels

NPO 2, 19.44 uur

De naam van natuurgebied Plantage Willem III herinnert aan vroeger, toen de relatief warme zuidhelling van de Utrechtse Heuvelrug werd gebruikt als tabaksplantage. Sinds 1995 is het gebied eigendom van Het Utrechts Landschap, en deze week neemt Vroege vogels er een kijkje. In het glooiende natuurgebied is nog een smeltwaterdal ut de laatste ijstijd te herkennen, nu bedekt door bloemen en graslanden waar gallowayrunderen, konikpaarden en damherten grazen. Vogelliefhebbers kunnen er uitkijken naar de spotvogel, roodborsttapuit en grauwe klauwier.

Trom

Canvas, 20.40 uur

Journalist Hannis Martinsson krijgt een mysterieus bericht van een jonge vrouw die beweert dat ze zijn dochter Sonja is en voor haar leven vreest. Als Martinsson afreist naar de Faeröer, de eilandengroep waar hij opgroeide, blijkt ze vermist te zijn. Hij begint een onderzoek en stuit op een web van geheimen in de gesloten lokale gemeenschap. De zesdelige miniserie Trom is gebaseerd op de misdaadromans van Jógvan Isaksen en is vanaf vanavond in dubbele afleveringen te zien op Canvas. Hoofdrolspeler Ulrich Thomsen brak internationaal door met de film Festen.

Robbie Williams: Reel Stories

BBC 2, 21.45 uur

Samen met BBC-presentator Dermot O’Leary neemt Robbie Williams een duik in het archief met opnamen van zijn optredens uit de afgelopen dertig jaar. Williams was 16 toen hij lid werd van de mateloos populaire boyband Take That. De zanger maakte zich onmogelijk door zijn drugsgebruik en dwarse gedrag en verliet de band in 1995, om zich te concentreren op een solocarrière, die zeer succesvol zou uitpakken. In Robbie Williams: Reel Stories vertelt hij over het uiteenvallen van Take That, zijn solo-optreden op Glastonbury en de Take That-reünietour.

De zitting

NPO 3, 22.10 uur

(Drama, Saskia Diesing, 2019) Thrillerschrijver Amanda Richter (Kim van Kooten) doet aangifte tegen de man die haar 25 jaar geleden zou hebben verkracht: politicus Fabian Ploch (Jacob Derwig), die kort tevoren de verkiezingen won. Dit voor tv gemaakte, sterke en uitstekend geacteerde rechtbankdrama speelt in op kwesties die sinds #MeToo telkens opspelen bij soortgelijke zaken. De media-aandacht voor het verloop van zo’n zaak, bijvoorbeeld. Of de strategische overwegingen van beschuldigde mannen. Regisseur Diesing en scenarist-acteur Lykele Muus leggen de sympathie iets meer bij Richter dan bij Ploch, zonder te voorzien in makkelijke conclusies.

Lykele Muus en Kim van Kooten in De zitting van Saskia Diesing Beeld .

Mediastorm

NPO 2, 22.10 uur

Beeldvorming en journalistiek staan centraal in Mediastorm, het magazine van omroep Human dat vanaf vandaag weer elke zaterdag te zien is. Roos Abelman presenteert de eerste vijf afleveringen, daarna neemt collega Tim de Wit het stokje over. De komende weken zoomt Mediastorm samen met speciale gasten in op onder meer de beeldvorming rond de diverse actuele binnenlandse crises. Ook staat het programma stil bij de invloed van TikTok op onze democratie, de mondkapjesrel van Sywert van Lienden, #MeToo en de stroom van nepnieuws en desinformatie.

Neruda

Canvas, 23.00 uur

(Drama, Pablo Larraín, 2016) De grote Chileense regisseur Pablo Larraín (No, Jackie, Spencer) maakte een fraaie, allesbehalve eenduidige biografische film over zijn landgenoot, dichter-politicus Pablo Neruda (1904-1973). Net als in zijn eerdere werk is Larraín niet in de eerste plaats geïnteresseerd in feitelijkheden, maar in de mythevorming rond zijn hoofdpersonage. Hoofdrolspeler Luis Gnecco speelt Neruda fijnzinnig en enigmatisch: echt grip krijgen we nooit op de schrijver. De motor onder Neruda is de fictieve en enigszins surrealistische detective Óscar Peluchonneau (Gael García Bernal). Hij is de man die Neruda opjaagt, eindigend in een schitterend gefilmde, westernachtige apotheose in de sneeuw, waar feit en fictie volledig versmelten.

Queen of Hearts

NPO 3, 23.38 uur

(Drama, May el-Toukhy, 2019) Anne (geweldige rol van Trine Dyrholm) heeft een leuke man, fijne tweelingdochters, een perfect huis en een goede baan als advocaat, gespecialiseerd in hulp aan verkrachtingsslachtoffers. Regisseur May El-Toukhy legt er een zacht waasje overheen, om visueel nog eens te benadrukken hoe jaloersmakend sprookjesachtig Annes leven is. Maar dan wandelt Gustav (Gustav Lindh) het huis binnen, de lastige puberzoon van Annes man, en alles begint voor Anne te wankelen. Een film die met beide benen in een moreel troebel moeras durft te stappen.