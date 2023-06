De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 1 juli

Eili Harboe in ‘Thelma’ van Joachim Trier.

Herdenking Slavernijverleden en Keti Koti

NPO 1, 13.30 uur

In december maakte premier Mark Rutte excuses voor de rol van de Nederlandse staat in de slavernijgeschiedenis. Tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden hopen de aanwezigen in het Oosterpark in Amsterdam dat koning Willem-Alexander vanmiddag hetzelfde doet. Het is voor het eerst dat het staatshoofd spreekt tijdens de jaarlijkse herdenking. De NOS doet rechtstreeks verslag van de herdenking, die het Herdenkingsjaar Slavernijverleden inluidt. Om 19.05 uur is er meer aandacht voor het Keti Koti Festival op het Museumplein en elders in het land.

Die Hard with a Vengeance

Veronica, 20.00 uur

(Actie, John McTiernan, 1995) Een hevig lispelende Jeremy Irons speelt de gevaarlijke gek Simon in dit ijzersterke derde Die Hard-deel. De immer koele Bruce Willis is opnieuw superagent John McClane. Die moet doen wat Simon zegt, anders ontploffen er bommen in New York. Gelukkig krijgt McClane gaandeweg assistentie van Samuel L. Jackson: een gouden duo. Regisseur McTiernan overwoog destijds de heftige explosie tijdens de eerste seconden van de film te verwijderen. De scène lag gevoelig vanwege de bomaanslag in Oklahoma City, ruim een maand voor de première van de film.

Samuel L. Jackson en Bruce Willis in ‘Die Hard with a Vengeance’ van John McTiernan.

Focus

NPO 2, 20.03 uur

Petra Grijzen graaft deze week in wetenschapsmagazine Focus nog wat dieper in het Nederlandse postcovidonderzoek. Ze ziet hoe nucleair geneeskundige Nelleke Tolboom geavanceerde PET-scans maakt van de hersenen van postcovidpatiënten. Tolboom wil weten of symptomen als concentratieproblemen en hersenmist wellicht het gevolg zijn van ontstekingen in het brein. Grijzen volgt postcovidpatiënt Mariska Hoos, die aan het hersenonderzoek deelneemt, en er is aandacht voor de schrijnende verhalen van lotgenoten die al drie jaar wachten op een behandeling.

Nederland op film

NPO 2, 20.39 uur

Via amateurfilms- en video’s vertelt een nieuw seizoen van Nederland op film weer verhalen over het dagelijks leven in vervlogen tijden. De eerste aflevering werpt een blik op het Nederlandse boerenleven, dat de afgelopen eeuw een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Honderd jaar geleden was Nederland nog vooral een agrarisch land en waren boerderijen kleinschalige, gemengde bedrijven, waarin het hele gezin meewerkte. Na de oorlog maakte de Nederlandse boer in razendsnel tempo kennis met mechanisatie, schaalvergroting en allesbepalende efficiency.

Thelma

Canvas, 23.35 uur

(Fantasy, Joachim Trier, 2017) Student Thelma (een sterke Eili Harboe) heeft moeite haar draai te vinden. Haar religieuze ouders bellen om de haverklap om te vragen hoe het gaat, ze valt tijdens een college zomaar stuiptrekkend op de grond en worstelt ondertussen met verliefde gevoelens voor medestudent Anja (Kaya Wilkins). Verder zijn er allerlei voortekenen van de ongecontroleerde krachten die zich in haar losmaken. Thelma is een fijn buitenbeentje in het oeuvre van The Worst Person in the World-regisseur Joachim Trier. In zekere zin een onderkoeld superheldendrama, dat vooral ook fungeert als gevoelig coming-of-ageverhaal over een meisje en haar ontluikende seksualiteit, vol bespiegelingen over oorsprong, religie en evolutie.

Zombibi

RTL 7, 23.40 uur

(Komedie, Martijn Smits en Erwin van den Eshof, 2012) Een neergestort Russisch ruimtestation is de oorzaak van een zombieplaag in Amsterdam. Regisseurs Smits en Van den Eshof maakten er een ‘zomedy’ van, waarin een handvol overlevenden de apocalyps op vederlichte wijze tracht te doorstaan. Zo is de eerste zombie een rottende oma op een scootmobiel, en moet dit de eerste film zijn waarin de wandelende lijken ook elkaar verorberen. Zombibi is enthousiast in elkaar gezet en vooral te genieten omdat de makers hun jongensachtige pret met geweld nooit laten temperen.

Sergio Hasselbaink in ‘Zombibi’ van Martijn Smits en Erwin van den Eshof.

Maarten van Roozendaal: Om te janken zo mooi

NPO 2, 23.47 uur

Nadat Maarten van Roozendaal in 1994 doorbrak op het Amsterdams Kleinkunst Festival vergaarde hij een grote schare fans, ook onder recensenten en collega’s. Tien jaar na de dood van de zelfbenoemde ‘liedjesboer met humor’ brengt Maarten van Roozendaal: Om te janken zo mooi een eerbetoon aan de kleinkunstenaar. Cabaretier Jochem Myjer, singer-songwriter Froukje, echtgenote/regisseur Eva Bauknecht en anderen delen hun bewondering voor Van Roozendaal, afgewisseld met fragmenten uit de voorstellingen Barmhart, Het Wilde Westen en De gemene deler.