De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 1 april

Helin Kandemir in ‘A Tale of Three Sisters’ van Emin Alper. Beeld TMBD

Under Siege

Veronica, 20.00 uur

(Actie, Andrew Davis, 1992) Under Siege is een lichtpuntje in het omvangrijke oeuvre van martial-artsspecialist Steven Seagal. De film draait om een koksmaatje (Seagal) op de USS Missouri, een van de beroemdste vliegdekschepen van de Amerikaanse vloot. Als het schip wordt gegijzeld door een losgeslagen CIA-agent (Tommy Lee Jones) en een aantal terroristen die zich voordoen als leden van een rockband, begint de kok een eenzame strijd, bijgestaan door de bevallige ‘Miss July 1989’ (Erika Eleniak). Het scenario van J. F. Lawton haalt de mosterd naar hartelust bij Die Hard (1988).

Steven Seagal in ‘Under Siege’ van Andrew Davis.

Verborgen verleden

NPO 2, 20.35 uur

Vorig jaar kondigde Joke Bruijs haar pensioen aan, maar voor Verborgen verleden keert de 71-jarige nog een keer terug op tv. De wortels van de actrice en zangeres liggen in Rotterdam; hadden haar voorouders ook al een hechte band met de Maasstad? Bruijs groeide op in een arm gezin en ontdekt dat haar familie het ook niet breed had. Haar voorouders werden geconfronteerd met tragische gebeurtenissen, maar wisten zich altijd staande te houden, ook op het slagveld. De liefde voor muziek is een terugkerend thema in de stamboom van Bruijs.

Frank Sinatra: A Man and His Music

BBC 2, 20.35 uur

Volgende maand is het 25 jaar geleden dat Frank Sinatra overleed. De BBC zet de acteur en zanger de hele avond in het zonnetje met programma’s uit het archief. Frank Sinatra: A Man and His Music werd voor het eerst uitgezonden in 1967, en toont Sinatra in een optreden met Ella Fitzgerald en gitarist Antônio Carlos Jobim. Om 21.25 uur volgt een optreden in de Royal Festival Hall uit 1970, waarna om 22.20 uur vrienden, familie en collega’s vertellen over het persoonlijke leven van de zanger in de special Frank Sinatra: The Voice of a Century uit 1998.

Face to Face

Canvas, 20.40 uur

In het eerste seizoen van Face to Face (Forhøret) zagen we hoe rechercheur Bjørn Rasmussen (Ulrich Thomsen) na de dood van zijn dochter een meedogenloze jacht op de dader begon, maar uiteindelijk zelf achter de tralies belandde. In het tweede seizoen draait het om Bjørns vrouw Susanne (Trine Dyrholm), die werkt als psycholoog en hypnotherapeut. Haar nieuwe cliënt John zoekt hulp voor zijn rookverslaving, maar als Susanne hem onder hypnose brengt, biecht hij de meest vreselijke misdaden op. De geschokte Susanne staat voor een dilemma.

Stand van Nederland: Generatie Next

NPO 2, 22.00 uur

Een baan als die van hun ouders – van maandag tot en met vrijdag, en van negen tot vijf – vinden de meeste millennials onaantrekkelijk. Het liefst delen ze zelf hun werktijden in en bepalen ze zelf wanneer ze met pensioen gaan. Dat betekent zeker niet dat ze werkschuw zijn, want veel millennials hebben maar liefst twee banen. In Stand van Nederland vertelt Raquel Schilder hoe jongeren één baan kiezen voor het geld, en één voor de voldoening. Hebben ze daarmee de manier gevonden om een burn-out te voorkomen, maar toch fulltime te werken?

A Tale of Three Sisters

Canvas, 22.25 uur

(Drama, Emin Alper, 2019) Havva en haar zussen was een betere toekomst beloofd dan een bestaan in een grauw bergdorp. Hun vader had hen naar rijke stadsfamilies gestuurd als ‘besleme’: een soort aangenomen dochter die tegelijk functioneert als hulp in de huishouding, en die je aan de kant kunt zetten wanneer je wilt. Dat laatste overkomt Havva, oudere zus Reyhan en niet veel later ook de rebelse middelste dochter Nurhan. De Turkse regisseur Emin Alper onthult langzaam waarom de meisjes zijn teruggekomen, terwijl zij onbewust hun oude rollen weer aannemen. In dit harde en meedogenloze, maar soms ook verrassend sprookjesachtige Anatolië is geen plaats voor de emoties en verlangens van de meisjes.

High Society

BBC 2, 23.55 uur

(Musical, Charles Walters, 1956) De laatste film met Grace Kelly was een elegante musical. Kelly speelt een jonge vrouw die op het punt staat te hertrouwen, terwijl haar ex-man poogt haar terug te winnen. Met klassieke liedjes van Cole Porter (het voor een Oscar genomineerde True Love) en Frank Sinatra, wiens Who Wants to Be a Millionaire resulteerde in de titel van de gelijknamige televisieserie. Sinatra acteert ook, evenals Louis Armstrong en Bing Crosby als Kelly’s voormalige echtgenoot. Gebaseerd op George Cukors The Philadelphia Story (1940).