De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 9 augustus

Matthew McConaughey in ‘The Lincoln Lawyer’ van Brad Furman.

Berlin Alexanderplatz

Arte, 20.15 uur

(Drama, Burhan Qurbani, 2020) Eigenzinnig noodlotsdrama naar het befaamde boek van Alfred Döblin (1929). Franz Biberkopf, de Duitse ex-gevangene die ook centraal stond in de serie van Rainer Werner Fassbinder (1980), is ditmaal een bootvluchteling genaamd Francis (Welket Bungué). Hij trekt naar Berlijn en beleeft tegenslag na tegenslag. Dramatische samenhang en interne logica maken plaats voor zorgvuldig opgebouwde sfeer en ietwat vage impressies, in een film die zich het beste laat kijken als een veredelde koortsdroom – een verbeelding van een hoogst bevreemdende wereld waarin het vrijwel voortdurend nacht is.

Welket Bungué in ‘Berlin Alexanderplatz’ van Burhan Qurbani.

The Lincoln Lawyer

Veronica, 20.30 uur

(Thriller, Brad Furman, 2011) Gehaaider dan Mick Haller (Matthew McConaughey) zie je advocaten niet. Zich door Los Angeles bewegend in een oude Lincoln, met chauffeur, staat hij zijn wat louche cliënten bij. Een ritselaar is hij, aan de onderkant van het rechtssysteem. Een man die met minimale inzet zo veel mogelijk geld tracht te verdienen. Wanneer zich een rijkeluiszoon (Ryan Phillippe) bij de advocaat meldt die wordt verdacht van het molesteren van een prostituee, verliest Mick de controle over de verdediging. Hij blijkt zelf een pion in een (juridisch complex) misdaadplot. The Lincoln Lawyer is soms flitsend, maar vormt ook een cynische blik op het Amerikaanse rechtssysteem.

Lucas en Arthur Jussen op wereldtournee

NPO 1, 21.18 uur

De Nederlandse broers Lucas en Arthur Jussen spelen overal ter wereld voor uitverkochte concertzalen. In een driedelige serie reist Ivo Niehe mee met de wereldtournee van de pianisten, die optreden in Parijs, São Paulo, Seoul en Boston. De populaire gebroeders Jussen krijgen lucratieve aanbiedingen om te komen optreden in Las Vegas, maar zetten liever de kroon op hun werk in de Gouden Zaal van de Musikverein in Wenen. In Lucas en Arthur Jussen op wereldtournee vertellen ouders, familie en collega’s, maar vooral de broers zelf hun levensverhaal.

Trump: The White House Years

Canvas, 21.55 uur

De slotaflevering van Trump: The White House Years blikt terug op de laatste maanden van president Donald Trump in het Witte Huis. Terwijl de verkiezingsuitslagen binnendruppelen, doet de president er alles aan om de cijfers te ontkennen en als winnaar uit de bus te komen. Ondanks de coronapandemie blijven Trump-aanhangers in groten getale samenkomen. De bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2021 vormt een dieptepunt. Vrienden, analisten en adviseurs van de president vertellen over de gekte die het einde van de Trump-periode kenmerkte.

My Generation @ War

NPO 3, 22.03 uur

De Oekraïense vrienden Andreii en Vlad zijn actief als dj. Als het Russische leger hun land binnenvalt, beseffen ze dat ze zich op een andere manier nuttiger kunnen maken. Ze melden zich als vrijwilliger bij het gemeentehuis, dat net op dat moment wordt getroffen door een Russische raket. De laatste aflevering van My Generation @ War vertelt hoe Andreii zijn gewonde vriend terugvindt en naar de grens brengt, zodat hij de medische hulp kan krijgen die hij nodig heeft. Terwijl Vlad in Nederland wordt geopereerd, gaat Andreii door als vrijwilliger.

Diana’s Decades

NPO 2, 22.05 uur

De tweede aflevering van Diana’s Decades toont de opmerkelijke transformatie die de prinses van Wales doormaakte in de jaren tachtig. Toen het Britse publiek kennismaakte met Diana Spencer was ze een verlegen 19-jarige, tien jaar jonger dan Charles. Ze ontwikkelde zich echter tot een zelfverzekerde prinses die naast haar taken voor het koningshuis kans zag om pleitbezorger te worden voor onder meer de strijd tegen aids. Voor het oog van de pers groeide ze uit tot stijlicoon, een vriend van de sterren en de meest gefotografeerde vrouw ter wereld.

Runaway Jury

Veronica, 22.40 uur

(Thriller, Gary Fleder, 2003) Gene Hackman en Dustin Hoffman zijn op dreef als respectievelijk genadeloze rechtbankritselaar en idealistische advocaat. Er staat nogal wat op het spel in de rechtszaak tegen een Amerikaanse wapenfabrikant en de samenstelling van de jury is van groot belang. Daarin zit de gewiekste gamefanaat John Cusack, die met zijn vriendin Rachel Weisz een dubbele agenda heeft. De verfilming van John Grishams roman is een fascinerend kat-en-muisspel; vaak razendsnel gemonteerd, met voldoende ruimte voor de sterrencast om te schitteren tegen het fotogenieke decor van New Orleans.