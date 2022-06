De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 8 juni

Brad Pitt en Scoot McNairy in Killing Them Softly van Andrew Dominik.

Hollandse zaken

NPO 2, 20.25 uur

Omdat verzorgingshuizen te duur werden, besloot het kabinet-Rutte II in 2012 dat het anders moest. Ouderen werden minder snel naar zo’n tehuis gestuurd en moesten langer zelfstandig blijven wonen of een beroep doen op familie. De beoogde besparing viel echter tegen en bovendien leidde het tot een crisis in de ouderenzorg. Tien jaar na de aankondiging van de bezuinigingen onderzoekt Hollandse zaken de gevolgen. Verpleeghuizen kampen met lange wachtlijsten, terwijl ouderen vereenzamen. Verder is er te weinig thuiszorg en zijn mantelzorgers overbelast.

Jurassic Park III

Veronica, 20.30 uur

(Avontuur, Joe Johnston, 2001) Het gevaarlijke genetische experiment uit Jurassic Park blijft gevolgen hebben: nog steeds lopen er op een Costa Ricaans eiland bloeddorstige dinosauriërs rond. Jurassic Park III is onzinnig maar amusant spektakel. Acteurs Sam Neill, William H. Macy en Téa Leoni worden weggespeeld door de enge velociraptors, maar dat hadden ze na de vorige Jurassic Park-films natuurlijk kunnen weten. Jurassic Park III kreeg gemengde recensies, maar deed het uitstekend aan de kassa – om vooralsnog toch de slechtst bezochte episode uit de filmreeks te blijven.

Sam Neill (midden) in Jurassic Park III van Joe Johnston.

The Magnificent Seven

RTL 7, 20.30 uur

(Western, Antoine Fuqua, 2016) Aardig te verteren remake van de gelijknamige western uit 1960, die zelf weer een remake was van Akira Kurosawa’s actieklassieker Seven Samurai (1954). Waren de zeven rauwe helden uit het Amerikaanse origineel wit, nu betreft het een multicultureel gezelschap onder leiding van de zwarte premiejager Sam (Denzel Washington). Die raciale context voegt iets eigens en actueels toe aan het verhaal over de rauwdouwers die een geterroriseerd stadje verdedigen tegen schurken. Al heeft die rolbezetting ook iets verplichts: één oorspronkelijke Amerikaan, één Aziaat en één Mexicaan.

Denzel Washington (links) en Chris Pratt in The Magnificent Seven van Antoine Fuqua. Beeld ZDF und Sam Emerson

Tussen kunst en kitsch

NPO 1, 20.33 uur

De experts van Tussen kunst en kitsch zijn vandaag in Bevrijdingsmuseum Zeeland. Dit museum in Nieuwdorp begon als een privécollectie die een plekje kreeg in een boerderij. Na een verbouwing werd het een heus museum, dat in 2019 flink werd uitgebreid. Juwelenexpert Titia Reuser buigt zich in Zeeland over een bijzondere art-decoarmband, die ze herkent als een authentieke Tiffany & Co. Willem de Winter taxeert een schilderij van Johannes Evert Hendrik Akkeringa en Esther Aardewerk vertelt een interessant verhaal over een 18de-eeuwse kurkentrekker.

Europe from Above

National Geographic, 23.00 uur

Deze week brengt National Geographic elke avond een ander Europees land in beeld vanuit de lucht, en vandaag is Nederland aan de beurt. Naast oude windmolens en een onwerkelijk landschap van kassencomplexen zijn er ook unieke luchtopnamen van het vreugdevuur waarmee 2019 werd ingeluid op het strand van Scheveningen. Vanuit de lucht gezien een mooi gezicht, maar omdat de stapels veel te hoog waren gebouwd ontstond een vonkenregen die in de omgeving tientallen brandjes veroorzaakte. Het fiasco leidde tot het opstappen van burgemeester Pauline Krikke.

Het uur van de wolf: This Is Joan Collins

NPO 2, 23.12 uur

De 89-jarige Joan Collins is een van de laatste actrices die de gouden jaren van Hollywood nog heeft meegemaakt. De Engelse actrice speelde haar eerste rol in 1951, tekende vier jaar later bij 20th Century Fox en schitterde in melodrama’s en epische spektakelfilms. In de jaren tachtig maakte ze een comeback op tv in de populaire soapserie Dynasty en ook nu nog blijft ze opduiken in bijrollen. In het portret This Is Joan Collins vertelt de diva haar eigen levensverhaal, rijkelijk geïllustreerd met archiefbeelden en nooit eerder getoonde privéopnamen.

Killing Them Softly

RTL 7, 23.15 uur

(Misdaaddrama, Andrew Dominik, 2012) Jackie Cogan (Brad Pitt) is een welbespraakte huurmoordenaar die de overvallers van een illegaal kaartspel moet omleggen. De overvallers, een wanhopige junkie en een allroundsufkop, werken op hun beurt voor een lokale sjacheraar in een van de meest vervallen buurten van New Orleans. Net als in zijn magnifieke en van alle glamour ontdane anti-western The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007) trekt Nieuw-Zeelander Andrew Dominik een overtuigende wereld op die louter lijkt bevolkt door bange, eigengereide mensen, met glansrollen van wijlen James Gandolfini en Ray Liotta. Een magistrale anti-gangsterfilm die de toeschouwer én het gangstergenre verward achterlaat.