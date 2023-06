De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 7 juni

Rooney Mara in ‘The Girl with the Dragon Tattoo’ van David Fincher.

Natuur op 2: Attenborough’s Wonder of Song

NPO 2, 17.06 uur

Waarom zijn er zoveel dieren die zingen? In de documentaire Wonder of Song probeert David Attenborough die vraag te beantwoorden aan de hand van zeven geluidsopnamen die in de afgelopen honderd jaar zijn gemaakt. Het zijn de liederen van diverse zangvogels, van bultrugwalvissen en van de indri, het grootste exemplaar uit de familie van de lemuren of maki’s. De eerste geluidsopname van de indri werd in de jaren zestig gemaakt door de jonge Attenborough zelf. In de jungle van Madagaskar, met een bandrecorder op batterijen, was dat een hele prestatie.

Grâce à Dieu

Arte, 20.15 uur

(Drama, François Ozon, 2018) De zelfverzekerde familieman Alexandre Guérin werd in de jaren tachtig misbruikt door een priester in Lyon en gaat in dit waargebeurde, beklemmende Franse misbruikdrama op zoek naar gerechtigheid. Ondertussen neemt François Ozon de tijd om via andere slachtoffers, soms vrienden van vroeger, de bevoorrechte positie van het hoofdpersonage te schetsen. Zonder ondersteunende familie, goede baan en zelfverzekerd karakter is het bij lange na niet zo eenvoudig als slachtoffer van een pedofiel naar buiten te treden, laat Grâce à Dieu zien.

Melvil Poupaud in ‘Grâce à Dieu’ van François Ozon.

The Girl with the Dragon Tattoo

RTL 7, 20.25 uur

(Thriller, David Fincher, 2011) Na de Zweedse verfilming van de Millennium-trilogie van Stieg Larsson volgde de Hollywood-variant. Zoals verwacht krikt Fincher (Se7en, Fight Club) de stilering op: de Amerikaanse versie mag net wat meer glimmen dan de rauwere Europese voorganger. Belangrijker dan de verschillen tussen beide versies is de verbeelding van de hoofdfiguur: Lisbeth Salander, Larssons intrigerendste schepping. Samen met onderzoeksjournalist Mikael Blomkvist (Daniel Craig) speurt dit computergenie naar de seriemoordenaar die zich ophoudt binnen een familie van rijke industriëlen. Vertolker Rooney Mara redt zich prima naast haar Zweedse evenknie Noomi Rapace, en stijgt net als Rapace boven de film uit.

Over leven

NPO 2, 20.26 uur

Kinderen van Nederlanders die ‘fout’ waren in de Tweede Wereldoorlog zwijgen meestal over het oorlogsverleden van hun ouders. Rinke Smedinga koos ervoor het tegenovergestelde te doen. ‘Mijn vader is mijn voorbeeld van hoe het niet moet. Ik probeer van zijn fouten te leren.’ In Over leven gaat Smedinga met Coen Verbraak in gesprek over zijn vader, een overtuigd nazi, NSB’er, SS’er en bewaker in Westerbork. Als kind schaamde hij zich enorm voor zijn afkomst, maar nu gebruikt hij zijn familiegeschiedenis om dag in dag uit aan de goede kant te staan.

De droom van de jeugd

NPO 1, 20.33 uur

Drie generaties van de familie Wander gaan gebukt onder hetzelfde geheim. Over een tijdspanne van veertig jaar vertelt de nieuwe serie De droom van de jeugd het verhaal van de familieleden. De eerste aflevering begint in 1968, als de studentenopstanden in Parijs een nieuwe tijd inluiden. Oudste dochter Carla Wander (Hanna van Vliet) wil een abortus en haar broer Max (Ko Zandvliet) krijgt gevoelens voor een man. Zusje Suus (Laura Bakker) woont nog bij haar ouders Kick en Rosalie (Mark Rietman en Annet Malherbe). Marnie Blok schreef het scenario.

All Quiet on the Western Front

Ons, 20.56 uur

(Oorlog, Lewis Milestone, 1930) De eerste van drie verfilmingen van Erich Maria Remarques anti-oorlogsroman Im Westen nichts Neues (de meest recente, Duitse adaptatie kreeg begin dit jaar vier Oscars) werd destijds direct erkend als meesterwerk. Buiten Nazi-Duitsland, waar vrijwel direct na de première een verbod gold, werd All Quiet on the Western Front hét referentiekader qua verbeelding van de Eerste Wereldoorlog. Geen heldenmoed in deze klassieker, maar het relaas van een groepje jonge Duitsers die aangespoord door propaganda het goede denken te doen en vervolgens in de loopgravenhel belanden.

Lew Ayres in ‘All Quiet on the Western Front’ van Lewis Milestone.

2Doc: My Old School

NPO 2, 22.31 uur

In 1993 krijgen de 16-jarige scholieren van klas 5C van Bearsden Academy, een middelbare school in Glasgow, een nieuwe klasgenoot. Brandon Lee blijkt al snel een uitblinker te zijn die hoog scoort op zijn examens. Ook sleept hij de hoofdrol in de schoolmusical in de wacht. Dan wordt er een bizarre ontdekking gedaan over de leerling. In de documentaire My Old School interviewt regisseur Jono McLeod de toenmalige leerlingen van klas 5C én Brandon Lee zelf. Lee wilde niet in beeld verschijnen en wordt daarom gespeeld door acteur Alan Cumming.