De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 6 september

Bukky Bakray in ‘Rocks’van Sarah Gavron.

2Doc: Dit is hoe ik het zie

NPO 2, 20.29 uur

Zangeres en theatermaker Ayşegül Karaca lijdt aan nystagmus, een aandoening waardoor haar ogen voortdurend op en neer bewegen en ze maar voor 20 procent kan zien. Ze heeft altijd geprobeerd haar beperking te verbergen, maar nu ze dertig is loopt ze tegen haar grenzen aan. In de documentaire Dit is hoe ik het zie van Marloes van der Haagen wordt duidelijk dat Karaca kampt met depressie en vermoeidheid. Op zoek naar een oplossing gaat ze naar een instelling voor mensen met een visuele beperking. Na dertig jaar moet Karaca leren om blind te zijn.

The Bourne Supremacy

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Paul Greengrass, 2004) Met het eerste vervolg op het degelijke The Bourne Identity (2002) blies Paul Greengrass de verfilming van Robert Ludlums trilogie op virtuoze wijze nieuw leven in. Hij laat zijn hoofd­personage, een geheim agent met geheugenverlies, rondrennen in het op hol geslagen dorp dat ‘de wereld’ heet: in één ademteug dendert de ex-CIA’er, sterk gespeeld door Matt Damon, door Goa, Napels, München, Washington, Amsterdam, Berlijn en Moskou. Paranoia, overheidscontrole, complottheorieën: Greengrass vermengt al zijn contemporaine thema’s tot een ambitieuze, genreoverstijgende film die vooral vanwege zijn rauwe guerrillastijl overtuigt.

Matt Damon en Julia Stiles in ‘The Bourne Supremacy’ van Paul Greengrass.

De beul van Twente

NPO 3, 21.17 uur

In de tweede aflevering van de true crime-documentaireserie De beul van Twente worden de daden van de mysterieuze dierenmishandelaar steeds gruwelijker. Bovendien dreigt de dader zijn werkterrein uit te breiden van dieren naar mensen. Enkele steekpartijen en de brute moord op een dakloze man in het Volkspark in Enschede lijken het werk van dezelfde dader. Onder de getuigen in het park die door de politie werden gehoord was ook Rudolf K., een voormalige tbs-patiënt. Uit de tbs-kliniek waar K. werd behandeld krijgt de recherche een verontrustende tip.

Rogue Heroes

Canvas, 22.05 uur

De Special Air Service is een elite-eenheid van de Britse strijdkrachten die werd opgericht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ben Macintyre schreef een boek over het ontstaan van de SAS, dat Steven Knight (Peaky Blinders) bewerkte tot de actieserie Rogue Heroes. In 1941 dreigt het Britse leger in Noord-Afrika het onderspit te delven tegen de Duitsers. Officier David Stirling (Connor Swindells) heeft een plan om soldaten met parachutes achter de vijandige linies te droppen. Dominic West, Sofia Boutella en Alfie Allen zijn bekende gezichten in de serie.

Hoog spel in de Oost

NPO 2, 22.17 uur

De slotaflevering van Hoog spel in de Oost vertelt hoe een oorlog tussen Nederland en Indonesië in 1962 op het nippertje werd voorkomen. Nederland is daarbij door het oog van de naald gekropen, want Indonesië had zich verzekerd van militaire steun van de Sovjet-Unie. Pas tientallen jaren later werd bekend dat Sovjetonderzeeërs in de wateren rond Nederlands-Nieuw-Guinea de Nederlandse marineschepen in het vizier hadden. Onder grote diplomatieke druk deed Nederland afstand van zijn laatste kolonie in de Oost. De Papoea’s betaalden daarvoor de rekening.

Miss Sloane

Veronica, 22.35 uur

(Drama, John Madden, 2016) Een lekker vet aangezet inkijkje in de wereld van lobbyisten, waarin Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) het op volstrekt rücksichtslose wijze opneemt tegen de Amerikaanse wapenindustrie. Die wordt vertegenwoordigd door de lobbymaatschappij die Sloane net met veel bombarie heeft verlaten, dus er staat veel op het spel. Alles is volgens Sloane geoorloofd in een vurige strijd om de winst. Chastain – haar lippen zijn zo rood gestift dat het lijkt alsof ze net een aantal politici heeft verslonden – laat precies genoeg kwetsbaarheid door haar angstaanjagende pantser schemeren.

Jessica Chastain in ‘Miss Sloane’ van John Madden.

Rocks

Canvas, 23.00 uur

(Drama, Sarah Gavron, 2019) De Brits-Nigeriaans-Jamaicaanse Rocks (Bukky Bakray) heet eigenlijk Shola, maar iedereen gebruikt haar bijnaam. Die dankt de 15-jarige scholier aan haar onverzettelijkheid. Wanneer haar moeder plotseling vertrekt, blijft Rocks achter met haar broertje Emmanuel. Ze hebben dit eerder meegemaakt, zo blijkt al snel. Rocks weet het in haar eentje te redden, totdat het geld opraakt. Dit energieke, in Oost-Londen gesitueerde drama vertelt geen vrolijk verhaal, maar heeft net als de titelheldin een niet te onderdrukken positieve inborst. Regisseur Sarah Gavron wilde een film maken over jongeren zoals ze dat zelf zouden doen, zonder de doorgaans gekleurde blik van een volwassen filmmaker, en daar is ze in geslaagd.