De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 5 juli

Masahiro Motoki en Takashi Sasano in ‘Departures’ van Yôjirô Takita.

JFK

Veronica, 20.30 uur

(Thriller, Oliver Stone, 1991) Wie anders dan Oliver Stone kon het verhaal over de moord op John F. Kennedy verfilmen? De regisseur is dol op samenzweringstheorieën, ruikt doofpotten van kilometers afstand en is gefascineerd door de grote helden en antihelden uit de Amerikaanse geschiedenis. Voor JFK, gebaseerd op de memoires van openbaar aanklager Jim Garrison, trok hij drie uur en een kwartier uit. In die tijd ontvouwt zich een nauwgezette reconstructie van een gecompliceerd complot, waarbij Stone het publiek scherp houdt door een snelle montage en een onheilspellende, thrillerachtige sfeer.

De droom van de jeugd

NPO 1, 20.33 uur

De Nederlandse dramaserie De droom van de jeugd van scenarist Marnie Blok en regisseur Bram Schouw volgt het gezin Wanders van 1968 tot 2006. Deze week is de serie aanbeland in 1989, het jaar waarin de Berlijnse Muur valt. Max (Peter Paul Muller) reist met Hans naar Duitsland en is getuige van dit historische moment. Carla (Tamar van den Dop) worstelt nog steeds met het leven na haar ongeluk en Suus (Maria Kraakman) is geschokt als haar vriendin Miriam slecht nieuws krijgt. Ondertussen heeft Frans (Gijs Naber) besloten beroepsmilitair te worden.

Dwars door de Middellandse Zee

NPO 2, 20.35 uur

In 2021 hoopte Arnout Hauben een reis te maken langs de landen en eilanden van het Middellandse Zeegebied, die moest eindigen in Jeruzalem. Door de coronacrisis strandde de onderneming echter in Italië. In deze uitzending is Hauben op de La Maddalena-archipel, een eilandengroep ten noorden van Sardinië. Op het eilandje Budelli ontmoet hij de enige bewoner, de 81-jarige Mauro. Op Sardinië zelf gaat de programmaker op zoek naar nog meer oude mensen. Bewoners van de provincie Nuoro bereiken een opvallend hoge leeftijd en Hauben wil weten wat hun geheim is.

Titanic: 25 Years Later

National Geographic, 21.30 uur

Het is een kwart eeuw geleden dat James Camerons romantische rampenfilm Titanic records brak aan de bioscoopkassa. In een nieuwe documentaire voor National Geographic duikt de regisseur in de mythen en mysteries rond de beroemde schipbreuk. Ook beantwoordt hij in Titanic: 25 Years Later de vraag die leeft bij veel fans van Titanic: waarom was er op het vlot aan het einde van de film wel plek voor Rose (Kate Winslet), maar niet voor Jack (Leonardo DiCaprio)? In een speciaal bassin voert hij een experiment uit dat het definitieve antwoord moet geven.

Het uur van de wolf: Het zit in mijn hart

NPO 2, 22.19 uur

In de barokke voorstelling Furia spelen de acteurs van toneelgroep KamaK een verhaal vol passie, erotiek, moord en verraad. Opmerkelijk is dat de spelers van het Hengelose gezelschap allemaal een verstandelijke beperking hebben. In de bekroonde documentaire Het zit in mijn hart toont filmmaker Saskia Boddeke de totstandkoming van het stuk. Ze volgt de spelers voor en achter de schermen tijdens de repetities en uitvoeringen. Door de bijzondere manier van vertellen lopen acteurs, personages, werkelijkheid en fantasie in de documentaire door elkaar.

Departures

Canvas, 22.20 uur

(Drama, Yôjirô Takita, 2008) Toen Departures (Okuribito) de Oscar voor beste niet-Engelstalige film won, vóór de ook genomineerde arthouselievelingen Waltz with Bashir en Entre les murs, gingen er wat wenkbrauwen omhoog. Maar wie de Japanse film ziet, zal zich niet verbazen over de afweging van de Academy, die traditiegetrouw kiest voor het soort kwaliteitscinema dat een tikje minder weerbarstig is. Departures is een wonderschone vertelling over een werkloze cellist, die terugkeert naar zijn geboortehuis en in dienst treedt van een uitvaartondernemer, als assistent bij het gereedmaken van overledenen. De film legt er eer in dit uitgebreid uit de doeken te doen, waardoor Departures een bijzondere, meditatieve schoonheid krijgt.

The Railway Man

BBC 1, 00.40 uur

(Drama, Jonathan Teplitzky, 2013) Sympathiek, keurig drama dat op de juiste knoppen drukt om te ontroeren. Pas na hun bruiloft ontdekt Patti (Nicole Kidman) dat de lieve Eric (Colin Firth) met wie ze is getrouwd en die een passie voor treinen heeft, lijdt aan een posttraumatische stressstoornis, opgelopen toen hij in een Japans kamp als ingenieur moest werken aan, jawel, de Birmaspoorlijn. In flashbacks toont The Railway Man, gebaseerd op ’s mans memoires, zijn gruwelijke ervaringen in het kamp. Firth acteert goed als altijd en Jeremy Irvine is sterk als de jongere Eric.