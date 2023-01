De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 4 januari

Tom Hiddleston en Brie Larson in ‘Kong: Skull Island’ van Jordan Vogt-Roberts.

Wickie de Viking

NPO 3, 16.53 uur

(Avontuur, Michael Herbig, 2009) Met de wijsvinger de neus rond, en dan een fantastisch briljant idee krijgen: dat lukt alleen het roodharige Viking-jongetje Wickie. Eerst in een Zweeds jeugdboek, daarna in de bekendere Duits-Japanse tekenfilmserie, en vervolgens als sproeterig joch van vlees en bloed. Met zijn vader en diens bende gaat Wickie eropuit wanneer de andere dorpskinderen zijn ontvoerd. Een verhaaltje dat er niet toe doet, zeker niet bij zoveel charmant gebrachte, totaal absurde grappen. Alle betrokkenen hadden er duidelijk veel lol in en dat werkt aanstekelijk.

Jonas Hämmerle in ‘Wickie de Viking’ van Michael Herbig.

De lift

RTL 7, 20.25 uur

(Horror, Dick Maas, 1983) In de eerste grote filmhit van Dick Maas vertolkt Huub Stapel een argeloze monteur die samen met een journalist gespeeld door Willeke van Ammelrooy ontdekt dat een te repareren lift een geheel eigen, kwaadaardig leven leidt. De lift toont duidelijk de invloed van Amerikaanse genremeesters John Carpenter en Dario Argento, bij wie sfeer en autonome gruwelmomenten eerder tellen dan logica en een hecht doortimmerd plot. Het expressionistische kleurgebruik doet sterk denken aan Argento’s horrorfilms, terwijl de door Maas zelf gecomponeerde synthesizersoundtrack dat typisch Carpenteriaanse, duistere minimalisme ademt.

Isabelle Brok in ‘De lift’ van Dick Maas.

Kong: Skull Island

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Jordan Vogt-Roberts, 2017) Avonturier Bill Randa (John Goodman) ritselt anno 1973 een collectief bij elkaar om onderzoek te doen op een onontdekt eiland waar geregeld vliegtuigjes van de radar verdwijnen. Rechtstreeks uit de grote grabbelton met B-filmclichés: de hardliner-kolonel met pilotenzonnebril (Samuel L. Jackson), de knappe en secuur werkende grondsoldaat (Tom Hiddleston), de knappe en geëngageerde anti-oorlogsfotograaf (Brie Larson) en een verzameling excuuswetenschappers annex monstervoer. Eenmaal op het eiland, waar ’s werelds beroemdste reuzenaap King Kong onmiddellijk helikopters uit de lucht mept alsof het vliegen zijn, gaat de film plankgas verder in B-filmmodus. Wat volgt is spektakel met hoog komt-dat-ziengehalte: meer van hetzelfde, maar onbetwist vaardig gemaakt.

Over mijn lijk: de reünie

NPO 1, 21.21 uur

In het negende seizoen van Over mijn lijk ontmoette Tim Hofman zes jonge mensen met een ongeneeslijke aandoening. Na de reguliere serie maakte BNNVara een aantal extra afleveringen voor NPO Start, waarin de geportretteerden, Irene, Jip, Roy en Francis, samen terugblikken op de afgelopen periode. Ook spreekt Hofman met de nabestaanden van Kiki en Patrick, die nog vóór de reünie overleden. Omdat de extra afleveringen online zeer goed werden bekeken, is er vanavond een compilatie op NPO 1. Vorige maand is ook Irene gestorven. Ze leed aan borstkanker.

Wintergasten

NPO 2, 22.09 uur

In de derde en laatste aflevering van Wintergasten van dit seizoen bezoekt Femke van der Laan neurowetenschapper Henry Marsh in zijn huis in Londen. De chirurg pionierde met het uitvoeren van hersenoperaties onder lokale verdoving, waarbij de patiënt tijdens de procedure bij bewustzijn is. De memoires van Marsh, waarin hij reflecteert op zijn carrière en diverse aspecten van zijn vak, werden zeer goed ontvangen. In zijn recentste boek Finally beschrijft hij hoe hij na een kankerdiagnose de ontregelende transitie maakte van arts naar patiënt.

Our Flag Means Death

BBC 2, 23.00 uur

De Nieuw-Zeelandse regisseur Taika Waititi kan terugkijken op een druk jaar. Hij maakte de Marvel-film Thor: Love and Thunder, nieuwe seizoenen van What We Do in the Shadows en Reservation Dogs, en de gloednieuwe comedyserie Our Flag Means Death, die nu ook op de BBC te zien is. In 1717 zegt de verveelde rijkaard Stede Bonnet (Rhys Darby) zijn gezin vaarwel om een nieuw en opwindend leven te beginnen als piraat. Zijn pogingen tot plundering zijn weinig succesvol, maar dan ontmoet hij de roemruchte piraat Zwartbaard; een rol van Waititi zelf.

Million Dollar Pigeons

Canvas, 23.05 uur

Ooit was duivenracen een hobby voor gepensioneerde mannen, maar tegenwoordig is het een wereld waarin miljoenen te winnen zijn. Hoge geldprijzen trekken investeerders en rijkelui aan, en zo is de sport de afgelopen 25 jaar volledig veranderd. Regisseur Gavin Fitzgerald werpt in zijn documentaire Million Dollar Pigeons een luchtige en komische blik op het duivenwereldje. Hij volgt de deelnemers John O’Brien uit Ierland en Mike Ganus uit de VS naar een prestigieuze duivenrace in Zuid-Afrika, die voor veel duiven en hun eigenaars uitmondt in een drama.