De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 31 mei

Jason Isaacs in ‘The Death of Stalin’ van Armando Iannucci.

Over leven

NPO 2, 20.26 uur

D66-Kamerlid Lisa van Ginneken (50) is de eerste transgender volksvertegenwoordiger in Nederland. Als kind wist ze al dat ze liever een meisje wilde zijn, maar haar gendertransitie begon Van Ginneken pas negen jaar geleden. ‘Ik moest dit doen om het kloppend te krijgen, om te kunnen leven als wie ik ben.’ In Over leven spreekt Van Ginneken met Coen Verbraak over de privileges die ze moest opgeven door haar transitie en over haar redenen om de politiek in te gaan. In de Kamer zet ze zich onder meer in voor gelijke kansen voor de transgendergemeenschap.

Step Up

RTL 8, 20.25 uur

(Dansfilm, Anne Fletcher, 2006) Bijna een half miljoen bezoekers trok dansfilm Step Up in 2006 naar de Nederlandse bioscopen. Het blijft een bekend maar fraai sprookje. Een arme jongen en een rijk meisje ontmoeten elkaar op een school voor getalenteerde dansers en muzikanten, waarna met elk nieuw danspasje minder belang wordt gehecht aan hun verschillende achtergronden. En spectaculair zijn ze, die pasjes. De film kreeg diverse sequels en een vervolg kwam er ook in het echte leven: drie jaar na deze film trouwden hoofdrolspelers Channing Tatum en Jenna Dewan met elkaar.

‘Step Up’ van Anne Fletcher.

All That Jazz

Ons, 20.53 uur

(Musical, Bob Fosse, 1980) In 1974 maakte choreograaf, danser, acteur en regisseur Bob Fosse het erg zwaar voor zichzelf, door tegelijkertijd bezig te zijn met de montage van zijn film Lenny als met de enscenering van zijn Broadway-musical Chicago. Op die manische periode baseerde Fosse het exuberante All That Jazz, waarmee hij de Gouden Palm won op het Filmfestival van Cannes – een prijs die Fosse toen moest delen met Akira Kurosawa’s Kagemusha. Roy Schneider speelt de op Fosse geënte choreograaf die gek wordt van de stress.

Wat houdt ons tegen?

NPO 2, 20.57 uur

Als Nederland zou stoppen met vlees eten en de veeteelt zou verdwijnen, kwamen we een stuk dichter bij de klimaatdoelen. Maar hoewel het aantal vegetariërs en flexitariërs groeit, neemt onze vleesconsumptie nog niet af. Wat houdt ons tegen? onderzoekt deze week waarom Nederland blijft vasthouden aan de gewoonte van het vlees eten en niet massaal de vegaburger omarmt. Nederland eet jaarlijks 400 miljoen hamburgers; als we die allemaal zouden vervangen door vegaburgers zou dat ruim een megaton aan CO2-uitstoot schelen: het equivalent van 300 duizend auto’s.

Waarom gaan we niet vaker?

NPO 2, 22.10 uur

Na de lockdowns had Nederland wat moeite om de weg terug te vinden naar de theaters. In het nieuwe programma Waarom gaan we niet vaker? wil cabaretier Peter Pannekoek daar wat aan doen. Hij laat zien wat er in de Nederlandse zalen te zien is, spreekt met collega’s over het vak en de invloed van slechte recensies, en brengt het theater naar de mensen toe. Zo slaat de cast van Les Misérables toe op een plein in Assen, speelt cabaretduo Noob een scène in het bos en belanden de vechtkunsten uit de voorstelling Knock-Out op een Utrechtse tafeltennisclub.

Inside Russia - Traitors and Heroes

NPO 2, 22.33 uur

Niet alle Russen lopen achter Vladimir Poetin aan. Eerder deze maand namen Oekraïnegezinde Russen met geweld een strook Russisch grondgebied in. De documentaire Inside Russia - Traitors and Heroes van Anastasia Popova en Paul Mitchell toont activisten die zich niet met geweld tegen het regime keren, maar met woorden. Daardoor lopen ze net zo goed levensgrote risico’s. Politicus Nina Beljajeva beschuldigt Poetin van oorlogsmisdaden, graffitikunstenaars drijven de spot met propaganda en een onafhankelijk YouTubekanaal laat de stem van de gewone Rus horen.

The Death of Stalin

BBC 2, 00.45 uur

(Komedie, Armando Iannucci, 2017) Daar ligt de grote leider van de Sovjet-Unie, plat op zijn rug op het tapijt in een plas urine. Kan het wel, lachen om de kliek rond Stalin, die verantwoordelijk wordt gehouden voor miljoenen doden? De Schotse regisseur Armando Iannucci (Veep) is zich van dat vraagstuk bewust en lost het elegant op. Zelfs in de meest absurdistische scènes wordt de gruwelijke werkelijkheid niet genegeerd: op de achtergrond worden aan de lopende band mensen opgepakt en afgevoerd. Iannucci heeft een goed oog voor de idiotie van de macht. Vleierij, achterdocht, ijdelheid, gluiperig bedrog en politieke broedermoord vieren hoogtij in het evenwel Monty Python-achtige The Death of Stalin.