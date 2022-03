De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 30 maart

Corinna Harfouch in Lara.

Lara

Arte, 20.15 uur

(Drama, Jan Ole Gerster, 2019) Op een onverwacht moment gaat de bel. Lara stond er al, in het open raam van haar grauwe flatje, klaar om te springen op haar 60ste verjaardag. In Lara onthult Jan-Ole Gerster (Oh Boy) hoe zij op dit punt is beland. Het is een schets van een mislukt leven, waarbij Gerster haar een dag volgt, terwijl ze op de valreep pogingen doet om contact te maken. Corinna Harfouch laat soms kwetsbaarheid schemeren door het harde pantser, terwijl Gerster en scenarist Blaž Kutin ervoor zorgen dat ze net intrigerend genoeg blijft om te volgen. Langzaam wordt de complexe pijn onthuld die Lara probeert te verbergen.

Jack Reacher

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Christopher McQuarrie, 2012) Deze eerste poging om de populaire Jack Reacher-romans van de Brit Lee Child te verfilmen, bleek een wat moeizame start van een beoogde filmreeks. Er verscheen vier jaar later weliswaar een tweede deel, maar de films, waarin Tom Cruise het als oorlogsveteraan opneemt tegen een vaag misdaadsyndicaat, kwamen nooit echt van de grond. Leuk en opmerkelijk is wel de vertolking van de aanvoerder van de boevenbende: een wrede Rus die wordt gespeeld door cineast Werner Herzog, in een eerder malle dan enge rol.

Tom Cruise in Jack Reacher.

Het verhaal van Nederland

NPO 1, 20.33 uur

Aan het einde van de 18de eeuw was Nederland tot op het bot verdeeld. De aristocratie bleef trouw aan erfstadhouder Willem V van Oranje-Nassau, maar de patriotten zagen hem liefst zo snel mogelijk vertrekken. Dat deed hij uiteindelijk ook: de prins – die miljoen gulden per jaar kreeg, maar altijd geld tekort kwam – vluchtte in 1795 met achttien rijtuigen vol kostbaarheden en twee zwarte bedienden naar Engeland. Het verhaal van Nederland vertelt vanavond hoe dit de weg vrijmaakte voor de Bataafse Republiek, een democratie naar Frans voorbeeld.

Stasi, Un état contre son peuple

Canvas, 21.20 uur

In de veertig jaar dat de Oost-Duitse Stasi heeft bestaan legde de veiligheidsdienst een archief aan met 111 kilometer aan documenten. In 41 miljoen individuele dossiers en miljoenen foto’s, geluids- en beeldopnamen zijn de gangen vastgelegd van burgers die nauwgezet in de gaten werden gehouden. Daarnaast zijn er duizenden balen met snippers: documenten die niet tijdig volledig konden worden vernietigd. In Barbara Neceks documentaire Stasi, un état contre son peuple geven slachtoffers van de DDR-dictatuur en voormalige Stasi-agenten hun visie op deze duistere periode.

My Brilliant Friend

Canvas, 22.15 uur

Met dubbele afleveringen begint Canvas vanavond met het derde seizoen van My Brilliant Friend, de Italiaans-Amerikaanse dramaserie naar de Napolitaanse romans van Elena Ferrante. Lila en Elena (Gaia Girace en Margherita Mazzucco) zijn inmiddels volwassen. Terwijl Lila in een fabriek werkt om rond te komen gaat het Elena voor de wind. Na haar studie heeft ze een bestseller geschreven. Op een boekpresentatie in Milaan staat ze onverwacht oog in oog met Nino. Hoewel ze verloofd is met Pietro, merkt Elena dat ze nog steeds warme gevoelens voor Nino heeft.

Close Up: Over katten en honden en kunst

NPO 2, 23.16 uur

Van de Egyptische beeldjes van kattengodin Bastet tot de ballonnenhonden van Jeff Koons: in de kunst is al eeuwen een grote rol weggelegd voor onze meest geliefde viervoeters. Anka Schmid maakte een documentaire over katten en honden in de kunst, die laat zien dat de dieren vaak een symbolische rol vervullen. Een hond staat meestal voor trouw en heeft op portretten een statusverhogende rol. Katten hadden in de Middeleeuwen een slechte naam en werden gezien als duivels. In een andere context kunnen zowel katten als honden een seksuele betekenis hebben.

Le garçu

Arte, 01.05 uur

(Drama, Maurice Pialat, 1995) Het oeuvre van de in 2003 overleden Pialat – tien speelfilms – is bescheiden van omvang. De kwaliteit is onomstreden, zo ook van Le garçu, een raak drama over vergankelijkheid dat Pialat draaide in zijn eigen appartement en in zijn eigen stamkroeg. Pialat-regular Gérard Depardieu speelde de mannelijke hoofdrol, en Pialats zoon het kind van een gebroken gezin. Toch heeft Le Garçu niets van een egodocument. Daarvoor is het te geraffineerd. Wat de indruk wekt voor de vuist weg gefilmd te zijn, blijkt na afloop een minutieus portret van een moderne relatie.