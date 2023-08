De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 30 augustus

Ben Affleck in ‘Argo’ van Ben Affleck.

The Bourne Identity

Veronica, 20.30 uur

(Thriller, Doug Liman, 2002) Robert Ludlum-held Jason Bourne weet niet meer wie hij is wanneer hij in de eerste Bourne-film zwaargewond uit de Middellandse Zee wordt gevist. Maar als enge sluipmoordenaars het op hem hebben voorzien, blijkt hij, ook tot zijn eigen verbazing, over ingenieuze vechttechnieken en overlevingsstrategieën te beschikken. Vanaf dat moment wordt de zoektocht naar zijn identiteit een spectaculair kat-en-muisspel met de overheid. Met uitstekend spel van Matt Damon, die na zijn rol als Bourne vaker mannen zonder eigenschappen zou spelen.

Matt Damon in ‘The Bourne Identity’ van Doug Liman.

Argo

Veronica, 22.45 uur

(Thriller, Ben Affleck, 2012) Met drie Oscars bekroonde historische thriller over de gijzeling in de Amerikaanse ambassade in Teheran (1979). Daarbij vond een van de wonderlijkste verkleedpartijen in de geschiedenis van de CIA plaats. Om zes ondergedoken diplomaten Iran uit te kunnen smokkelen, werden die vermomd als leden van een filmcrew die zogenaamd was afgereisd naar de islamitische republiek om locaties te spotten voor een sciencefictionfilm. Regisseur en hoofdrolspeler Ben Affleck, zoals alles in de film uitgedost in die heerlijk overdreven jarenzeventigstijl, speelt exfiltratiespecialist Tony Mendez als een weinig charismatische man. Maar om karakterontwikkeling is het Argo ook niet te doen. Vanaf de eerste scène kent deze thriller de juiste jachtigheid.

Harley Davidson and the Marlboro Man

RTL 7, 23.30 uur

(Actie, Simon Wincer, 1991) Mickey Rourke en Don Johnson leiden een vrij rouwdouwersbestaan, zwervend met hun motor door Amerika, met hun stamkroeg als enige thuis. Om die plek van een zekere ondergang te redden, besluiten ze met een gezelschap gelijkgestemden een geldtransport te beroven, in deze jarennegentigvariant op Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) en Thunderbolt and Lightfoot (1974). Plottwist: de transportauto bevat geen geld maar ‘honderd procent verslavende’ dope, waarna zich een vermakelijke strijd ontvouwt met de schietlustige eigenaren van de gestolen waar.

Don Johnson en Mickey Rourke in Harley Davidson and the Marlboro Man van Simon Wincer.

Five Days Inside

RTL 5, 20.30 uur

In een nieuw seizoen van Five Days Inside kijken Eddy Zoëy en Geraldine Kemper weer binnen in instellingen die gewoonlijk voor het publiek gesloten zijn. In de eerste aflevering is Zoëy te gast bij het Daan Theeuwes Centrum in Woerden, een revalidatiecentrum voor jonge mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Hij ontmoet er Colette, die na de bevalling van haar zoon een hersenbloeding kreeg. Later dit seizoen staan onder meer een bezoek aan een eetstoornissenkliniek, de ic van een kinderziekenhuis en een crisisopvang voor vrouwen op het programma.

De beul van Twente

NPO 3, 21.14 uur

Tussen 2000 en 2005 worden er in Twente gruwelijke vondsten gedaan. Eigenaren van paarden, schapen en pony’s treffen hun dieren doodgestoken of verminkt aan. Geslachtsdelen zijn afgesneden en meegenomen, wat duidt op het werk van een psychopaat. De serie De beul van Twente ontleedt de zaak, waarin de dader zijn werkterrein uitbreidt naar mensen en uiteindelijk tegen de lamp loopt. Pas tijdens de rechtszaak blijkt wat er zich heeft afgespeeld. De documentaire onthult ook brieven die de dader vanuit de gevangenis naar zijn slachtoffers stuurde.

Nu te zien

NPO 2, 21.13 uur

In het Amsterdamse havengebied is Ruigoord al sinds 1973 een vrijplaats voor tientallen kunstenaars in verschillende ateliers. Het vijftigjarig bestaan wordt gevierd met Oase der Verwondering, een programma met dertig onderzoekende kunstprojecten. In Nu te zien gaat museumdirecteur Suzanne Swarts kijken in Ruigoord, waar ze zich verwondert bij werken van onder meer Gijs Frieling, die de binnenkant van de kerk op het terrein beschilderde. In de nissen rond het altaar plaatste Femmy Otten sculpturen die het vrouwelijke, sensuele en erotische vieren.

Hoog spel in de Oost

NPO 2, 22.07 uur

De driedelige documentaire Hoog spel in de Oost vertelt hoe Nederland begin jaren zestig met Nederlands-Nieuw-Guinea zijn laatste kolonie in Azië verloor. Naast schitterend archiefmateriaal zijn er ook getuigenverslagen van Nederlandse militairen die destijds naar de Oost werden gestuurd. In deze tweede aflevering reageert Nederland op de Indonesische infiltraties in Nederlands-Nieuw-Guinea door het sturen van vliegdekschip Karel Doorman. Door een treffen tussen een Nederlands marineschip en een Indonesische torpedoboot dreigt de boel te escaleren.