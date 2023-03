De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 29 maart

Rosa Salazar in ‘Alita: Battle Angel’ van Robert Rodriguez.

Portretten van Krabbé

NPO 2, 20.30 uur

Om een goed portret te kunnen maken heeft kunstenaar Jasper Krabbé niet genoeg aan iemands uiterlijk, maar wil hij ook alles weten over het leven van de geportretteerde. In de eerste aflevering van Portretten van Krabbé gaat hij op pad met Tom Waes om tot de kern te komen van de Vlaamse acteur en presentator. Waes neemt Krabbé mee naar Edegem, waar hij opgroeide, en naar de plek in Antwerpen waar hij als uitsmijter heeft gewerkt. Tussen de activiteiten door maakt Krabbé diverse schetsen, die hij verwerkt tot een portret dat uiteindelijk wordt onthuld.

Bumblebee

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Travis Knight, 2018) De zesde Transformers-film trapte vol op de rem. De spectaculaire chaoscinema van Michael Bay, die verantwoordelijk was voor de delen 1 tot en met 5, maakte plaats voor een relatief kalme film vol jarentachtignostalgie, waarin het hoe en waarom van de eerste Transformer op aarde uit de doeken wordt gedaan. In Bumblebee voelt de wijze waarop de 18-jarige Charlie (Hailee Steinfeld, stoer in plaats van een jongensfantasie) de dood van haar vader verwerkt belangrijker dan het gedoe met haar gele Volkswagen Kever, die een buitenaardse robot blijkt te zijn.

Ruimteschip aarde

NPO 1, 20.33 uur

In Nederland heeft de mens het landschap volledig naar zijn hand gezet. Vaak ging dat ten koste van de natuur. De laatste decennia krijgt de natuur weer meer ruimte in ons land, maar ook daarbij speelt de mens een bepalende rol. In Ruimteschip aarde ziet André Kuipers deze week hoe een speciale rivier voor trekvissen het mogelijk maakt dat deze dieren van de zoute Noordzee naar het zoete IJsselmeer kunnen zwemmen, en weer terug. Op Bonaire werd een vernuftige oplossing bedacht om het onderwaterleven te beschermen tegen de exotische koraalduivels.

Hailee Steinfeld in ‘Bumblebee’ van Travis Knight.

Donnie Brasco

RTL 7, 22.25 uur

(Misdaad, Mike Newell, 1997) Johnny Depp speelt een kwetsbare FBI-agent die in de jaren zeventig onder de naam Donnie Brasco infiltreert in de New Yorkse maffia. De nietsvermoedende, aan lagerwal geraakte onderwereldknecht met vadergevoelens Lefty Ruggiero (Al Pacino) leert hem de kneepjes van het vak en graaft zo zijn eigen graf. Donnie raakt daarbij in conflict met zijn geweten en zijn omgeving als hij moet kiezen tussen vriendschap en verraad. Donnie Brasco is een sterk maffiadrama, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, dat mooi ingetogen blijft.

Al Pacino en Johnny Depp in Donnie Brasco van Mike Newell.

Alita: Battle Angel

Veronica, 22.40 uur

(Sciencefiction, Robert Rodriguez, 2019) In het jaar 2563 vindt robotdokter Ido (Christopher Waltz) op een schroothoop het intacte hoofd, brein en hart van een robot met een lief meisjesgezicht, Alita. Een hypergeavanceerd gevechtsmodel, zal later blijken, maar voor Ido vult ze het gat dat zijn vermoorde dochter heeft achtergelaten. Hij monteert haar hoofd op een fragiel meisjeslijf. Alita wordt verliefd op de stoere mensenjongen Hugo, maar ontdekt ook dat ze in dit lijf niet kan zijn wie ze echt is. Zo vindt regisseur Robert Rodriguez (Desperado, Sin City) zijn ideale mengvorm tussen creatief verbeeld young-adultachtig sciencefictionspektakel en het oorspronkelijk nogal gewelddadige bronmateriaal, een Japanse strip van Yukito Kishiro.

Gaat dit over ons? Herdenken in Nederland Polderland

NPO 2, 22.50 uur

Op 4 mei staat Nederland stil bij het leed en de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Niet alle groepen in de Nederlandse samenleving voelen zich echter vertegenwoordigd door de Nationale Dodenherdenking. In de documentaire Gaat dit over ons? Herdenken in Nederland Polderland bekijkt Zihni Özdil de herdenking van de Joodse gemeenschap, de Indische Nederlanders, de Sinti en de Roma. Noodgedwongen zijn deze groepen hun eigen herdenkingstradities begonnen, met een ander perspectief op de oorlog, en op een andere datum, dan de rest van Nederland.

Éclaireuses

Canvas, 22.50 uur

Het schoolsysteem in westerse landen is ingesteld op kinderen die als kleuter instappen en elk jaar een treetje hoger klimmen. Maar hoe gaan we om met kinderen die arriveren zonder schoolachtergrond, zoals sommige vluchtelingenkinderen? Marie en Juliette zagen in het reguliere onderwijs hoe deze groep buiten de boot dreigt te vallen en begonnen in Brussel een eigen school die het anders doet. In de observerende documentaire Éclaireuses toont Lydie Wisshaupt-Claudel hoe Marie en Juliette zoeken naar methoden om de kinderen binnenboord te krijgen.