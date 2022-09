De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 28 september

Cynthia Erivo en Aria Brooks in Harriet van Kasi Lemmons.

The November Man

RTL 7, 20.30 uur

(Actie, Roger Donaldson, 2014) Even lijkt de Koude Oorlog weer helemaal terug. Maar zo glashelder is de actiethriller van Roger Donaldson (Thirteen Days) nu ook weer niet: de slechteriken bevinden zich zowel aan Russische als aan Amerikaanse zijde. Oud-CIA-agent Peter Devereaux (Pierce Brosnan) doet een poging om belastende informatie over een Russische presidentskandidaat te bemachtigen en krijgt niet alleen half Oost-Europa, maar ook zijn eigen CIA achter zich aan. Brosnan is op dreef als spion, maar van de voormalige James Bond mag ook niets minder worden verwacht.

Pierce Brosnan en Olga Kurylenko in The November Man van Roger Donaldson.

Over leven

NPO 2, 21.00 uur

Deze week praat Coen Verbraak in Over leven met filosoof Jurriën Hamer, de schrijver van het boek Waarom schurken pech hebben en helden geluk. Hierin geeft de auteur zijn visie op een van de meest hardnekkige vraagstukken uit de filosofie: hebben we een vrije wil? Net zoals veel van zijn collega’s concludeert Hamer van niet, en dat heeft grote gevolgen – of dat zou het moeten hebben – voor de manier waarop we kijken naar onze wereld en samenleving. Zonder vrije wil krijgt schuld een andere betekenis. Wat betekent dat voor de manier waarop we straffen?

Breuklijnen

NPO 2, 22.39 uur

Eerder deze maand maakte Zweden bij de verkiezingen een ruk naar rechts. De anti-immigratiepartij Zweden Democraten haalde ruim 20 procent van de stemmen. Veel Zweden zijn ongerust over de problematische integratie van immigranten in het land en leggen een verband met het toenemende bendegeweld. In Breuklijnen neemt Sinan Can een kijkje in de Stockholmse wijk Rinkeby, waar jongeren uit rivaliserende bendes elkaar naar het leven staan. Can gaat er op pad met de eerste zwarte politievrouw in Zweden en spreekt een vader wiens zoon werd vermoord.

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley

Canvas, 22.50 uur

In 2003 wist de Amerikaanse start-up Theranos beleggers te verleiden met een prachtig verhaal: de revolutionaire technieken en apparatuur van het bedrijf zou aan een paar druppels bloed genoeg hebben voor een razendsnelle, uitgebreide en betrouwbare bloedanalyse. Tien jaar later was Theranos 10 miljard euro waard, maar toen ontstond er twijfel over de claims van het bedrijf. In zijn documentaire The Inventor toont Alex Gibney de spectaculaire ondergang van Elizabeth Holmes, de baas van Theranos die zichzelf naar Steve Jobs modelleerde.

S.W.A.T.

Veronica, 22.50 uur

(Actie, Clark Johnson, 2003) Actiethriller over een elite-eenheid van de politie van Los Angeles, die wordt ingezet bij kapingen en andere calamiteiten. Een genrefilm zonder verrassingen, maar vol achtervolgingen, schietpartijen, stoere mannen (Colin Farrell, LL Cool J) en zowaar één stoere vrouw (Michelle Rodriguez). Hoewel S.W.A.T., zelf gebaseerd op de gelijknamige tv-serie uit 1975, als hapslikwegactiefilm geen blijvende indruk leek te maken, verschenen jaren later de direct-to-video-vervolgen Firefight (2011) en Under Siege (2017). Daar werd de basis gelegd voor een nieuwe, succesvolle S.W.A.T.-serie, waarvan dit jaar het zesde seizoen verscheen.

Colin Farrell en Samuel L. Jackson in S.W.A.T. van Clark Johnson.

Het uur van de wolf: Jane Fonda– Actrice en activist

NPO 2, 23.39 uur

Twee jaar terug werd de 82-jarige Jane Fonda gearresteerd bij een klimaatprotest in Washington. Het was niet de eerste keer: al vier keer eerder werd de actrice bij politieke protesten afgevoerd. In Jane Fonda – Actrice en activist gaat Florence Platarets uitvoerig in op de carrière, relaties en het activisme van de ster. Fonda brak door als sf-stoeipoes in de curieuze film Barbarella en won een Oscar voor de rol van prostituee in de thriller Klute, maar heeft haar feministische opvattingen nooit verloochend. Een bezoek aan Vietnam tijdens de oorlog leverde haar zowel vrienden als vijanden op.

Harriet

BBC 1, 23.40 uur

(Drama, Kasi Lemmons, 2019) Cynthia Erivo werd twee jaar geleden genomineerd voor een Oscar voor haar rol als abolitionist Harriet Tubman (1823-1913), een ontsnapte slavin die gedurende haar leven via het Underground Railroad-netwerk honderden slaven wist te bevrijden. Die nominatie was begrijpelijk en terecht: de innemende Erivo, eerder uitstekend in Steve McQueens Widows, maakt van Harriet méér dan de doorsneebiopic die de film zou zijn met een minder begaafde acteur voor de camera. Regisseur Kasi Lemmons (ook co-scenarist) slaagt er in de momenten zonder Erivo niet helemaal in deze geschiedenis volwaardig tot leven te roepen. Wel filmt ze spannende ontsnappingsscènes – en een fijnzinnige Janelle Monáe.