De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 28 juni

Toni Collette in Hereditary van Ari Aster.

Slavernij en wij

NPO 2, 19.46 uur

Officieel werd de slavernij in Suriname afgeschaft in 1863. Om te voorkomen dat voormalige slaven massaal zouden vertrekken en er niemand meer was om de plantages te bewerken, moest er echter nog tien jaar worden doorgewerkt onder ‘bijzonder toezicht’ van de staat. Pas in 1873, precies anderhalve eeuw geleden, werden de arbeiders echt vrij. In de serie Slavernij en wij gaat presentator Evita Mac-nack in Suriname op zoek naar verhalen van verzet. Morgen en overmorgen bezoeken zangeres Kizzy en theatermaker Ira Kip de Boven- en Benedenwindse eilanden.

Glass

Veronica, 20.30 uur

(Thriller, M. Night Shyamalan, 2019) Met Glass borduurt Shyamalan voort op twee van zijn meest succesvolle films: zijn ode aan de superheldenstrip Unbreakable (2000) en seriemoordenaarthriller Split (2017). De fragiele stripverkoper (Samuel L. Jackson) en de onverwoestbare treinrampoverlevende (Bruce Willis) uit de eerste film en de seriemoordenaar met 23 persoonlijkheden (James McAvoy) uit de tweede komen terecht in een psychiatrische inrichting. Daar gelooft een psychiater dat zij aan dezelfde stoornis lijden: ze zijn ervan overtuigd dat ze superhelden zijn. Niet onaardig, hoewel enkel geschikt voor liefhebbers van Shyamalans eerdere werk.

James McAvoy in ‘Glass’ van M. Night Shyamalan.

Over leven

NPO 2, 20.37 uur

In de laatste aflevering van Over leven in dit seizoen spreekt Coen Verbraak met Egbert Myjer, de vader van cabaretier Jochem Myjer, maar vooral voormalig rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens Myjer staan de basiswaarden van het Hof – ‘het geweten van Europa’ – onder druk. Rusland is na de inval in Oekraïne uit de Raad van Europa gezet en de regeringen van Hongarije en Polen negeren de uitspraken van het Hof. Ook vertelt Myjer over het ernstige auto-ongeluk waar hij en zijn vrouw anderhalf jaar geleden bij betrokken waren.

Dying of the Light

RTL 7, 22.10 uur

(Thriller, Paul Schrader, 2014) Hollywoodicoon Paul Schrader was woedend toen de financiers van Dying of the Light hem na het inleveren van zijn beoogde versie de deur wezen. Schrader stond een experimentele film voor ogen, waarin een CIA-agent (Nicolas Cage) met hersenschade in verwarde staat jaagt op vermeende terroristen. De budgetbewakers wilden een rechttoe-rechtaan-thriller en sloegen zelf aan het monteren. Schrader bracht drie jaar later onder de titel Dark via illegale downloadsites alsnog zijn eigen tegendraadse versie naar buiten, waarmee hij zeggen wilde: zó punk had mijn film moeten zijn.

Nicolas Cage in ‘Dying of the Light’ van Paul Schrader.

2Doc: The Truffle Hunters

NPO 2, 22.17 uur

De witte truffel laat zich niet kweken, maar kan alleen ondergronds worden opgespoord met behulp van speciaal getrainde honden. De Italiaanse regio Piëmont en met name de stad Alba is bekend om deze truffels. In hun documentaire The Truffle Hunters volgen filmmakers Michael Dweck en Gregory Kershaw enkele lokale mannen op leeftijd die met hun honden op zoek gaan naar de kostbare delicatesse. Tijdens het zoeken komen er mooie verhalen los over hun verdwijnende traditie, de rol van de zwarte handel en de gehaaide streken waarmee ze elkaar beconcurreren.

Look Away

Canvas, 22.25 uur

Voor het misbruik van vrouwen in Hollywood is de laatste jaren veel aandacht, maar de misstanden in de muziekwereld blijven relatief onbelicht. In hun documentaire Look Away geven Sophie Cunningham en Ben Steele het woord aan vrouwen die in hun tienerjaren slachtoffer werden van grooming, misbruik en exploitatie in de muziekindustrie van de jaren zeventig en tachtig. Ze vertellen over hun ervaringen met grote namen als Steven Tyler, Axl Rose en Kim Fowley en doen uit de doeken hoe iedereen wegkeek terwijl machtige sterren hun gang konden gaan.

Hereditary

Veronica, 23.00 uur

(Horror, Ari Aster, 2018) Een van de griezeligste films van de laatste jaren vangt aan met de dood van de grootmoeder van een familie, om vervolgens van rouwverwerkingsdrama langzaam te transformeren tot bovennatuurlijke thriller en, in de laatste scènes, uitzinnige horror. Hereditary is gemaakt door een filmtalent dat zich niet laat ketenen door genreregels. De Amerikaanse regisseur Ari Aster (die zijn kunde een jaar later al bevestigde met Midsommar en onlangs wat tegenviel met Beau is Afraid) kiest zowel eenvoudige als groteske middelen om je de stuipen op het lijf te jagen. Fraai is vooral hoezeer Hereditary overtuigt als zwaarmoedig gezinsdrama, voor het ware pandemonium losbarst.