De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 26 juli

Christopher Lee in The Wicker Man van Robert Hardy Beeld TMDb

Shetland

NPO 2, 20.27 uur

De vermissing van Connor Cairns leidt tot grote ongerustheid in deze eerste aflevering van een nieuw seizoen van de Britse misdaadserie Shetland. De jonge stripboekenauteur heeft eerder een poging tot zelfdoding gedaan en sinds hij is verdwenen is alleen zijn scooter teruggevonden. De politie begint een zoekactie, maar rechercheur Jimmy Perez (Douglas Henshall) vermoedt dat er meer aan de hand is. Hij ontdekt dat Connors vader een voormalige agent is die na enkele ernstige misstappen werd ontslagen. Is er een verband met de huidige verdwijningszaak?

Cape Fear

Veronica, 20.30 uur

(Thriller, Martin Scorsese, 1991) Advocaat Sam Bowden (Nick Nolte) wordt op een zomerse dag aangesproken door Max Cady (Robert De Niro), die ooit door Bowdens lakse verdediging voor lange tijd achter slot en grendel verdween. Hij zegt het niet, maar het is direct duidelijk: Cady wil wraak. Wat volgt is een kat-en-muisspel dat finaal uit de hand loopt en het leven van de advocaat en zijn gezin in een nachtmerrie verandert. Scorsese gaf in deze akelig spannende remake van de klassieke thriller uit 1962 bijrollen aan de hoofdrolspelers van destijds, Robert Mitchum en Gregory Peck.

Nick Nolte (links) en Robert De Niro in ‘Cape Fear’ van Martin Scorsese.

Der Blaue Engel

ONS, 21.00 uur

(Drama, Josef von Sternberg, 1930) Klassieker van Josef von Sternberg, gemaakt in de nadagen van de Weimar-republiek, toen de film in Duitsland een ongekende bloeiperiode kende. Von Sternberg werkte voor Der Blaue Engel voor het eerst samen met Marlene Dietrich, die zijn levenslange muze zou worden. Maar de echte hoofdrol is voor Emil Jannings, toen een grote Duitse ster, die gestalte geeft aan een eerzame leraar die in de ban raakt van zangeres Lola Lola (Dietrich), nadat hij in een nachtclub is gaan kijken van wie zijn leerlingen nu zo vol zijn.

Marlene Dietrich in Der blaue Engel van Josef von Sternberg Beeld DPA

My Generation @ War

NPO 3, 21.05 uur

De oorlog in Oekraïne heeft het leven van de meeste jongeren in het land ingrijpend veranderd, soms op een verrassende manier. Toen de woonplaats van Dima na de Russische invasie werd gebombardeerd, stuurden zijn ouders hem naar het veiligere Kyiv. Dima had geen benul van het bestaan van de dragscene en in de hoofdstad gaat een wereld voor hem open. My Generation @ War portretteert deze week ook bioloog Arthur, die na het begin van de oorlog onder de wapenen moest. Dit heeft ertoe geleid dat hij meer uitgesproken is geworden over zijn geaardheid.

Trump: The White House Years

Canvas, 21.05 uur

Tijdens zijn jaren in het Witte Huis krijgt Donald Trump felle kritiek, maar dat lijkt zijn presidentschap niet te kunnen deren. Dat verandert wanneer pornoactrice Stormy Daniels een boekje opendoet over haar affaire met Trump en – erger nog – beweert dat ze kort voor de verkiezingen geld heeft ontvangen om daarover te zwijgen. De tweede aflevering van Trump: The White House Years belicht deze episode en ontleedt het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de vermoedens van Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016.

The Wicker Man

Canvas, 21.55 uur

(Horror, Robert Hardy, 1973) In folkhorrorfilms schuilt het gevaar in het landschap. En altijd overheerst het isolement, waaraan sektarisch geweld kan ontspruiten. Als één film het subgenre definieerde, dan is het deze. Een politieman onderzoekt de verdwijning van een meisje op een afgelegen Schots eiland, in een uiterst suggestieve horrorfilm die eindigt met het beruchte offerritueel uit de titel. Destijds beschouwd als verbeelding van de schaduwzijde van de hippiecultuur, waar de bloemenliefde langzaam overging in angst en paranoia (de moordsekte van Charles Manson was immers ook uit de tegencultuur ontsproten). Machtige hoofdrollen voor Edward Woodward als de godsvruchtige agent en Christopher Lee als de edelman die het eiland in zijn macht heeft.

Andere tijden special

NPO 2, 22.05 uur

Komende week is het 25 jaar geleden dat in Amsterdam het tot dan toe grootste lhbti-sportevenement ter wereld werd gehouden. Aan de Gay Games van 1998 deden meer dan 14 duizend sporters van over de hele wereld mee. Ook werden er in Amsterdam parallel aan de Gay Games allerhande culturele evenementen en feesten georganiseerd. In een special van geschiedenismagazine Andere tijden blikken toenmalig NOS-sportpresentator Humberto Tan, volleyballer Ellie Lust en kunstschaatser Edward van Campen terug op dit sportieve feest van inclusiviteit en acceptatie.