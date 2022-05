De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 25 mei

Vincent Lindon in La loi du marché.

A Simple Life

Arte, 20.15 uur

(Drama, Ann Hui, 2011) Huishoudster Ah Tao (Deanie Ip) is al zestig jaar in dienst van dezelfde familie, maar alleen zoon Roger (Andy Lau) resideert nog in Hongkong. Regisseur Hui heeft weinig nodig om de relatie tussen de twee uit te tekenen: formeel, maar volledig op elkaar ingespeeld. Alles kantelt wanneer Tao wordt getroffen door een beroerte en verhuist naar een verzorgingshuis. A Simple Life is wat uitgesponnen, maar zonder sentiment of voorspelbaarheid. In de scènes in het verzorgingshuis combineert Hui slim het komische met het schrijnende, geholpen door de uitstekende hoofdrolspelers.

Deanie Ip en Andy Lau in A Simple Life .

Glory Days

NPO 3, 20.25 uur

In Glory Days zijn zanger Guus Meeuwis en acteur Frank Lammers bezig aan een roadtrip door het Amerika van hun idool Bruce Springsteen. In het repertoire van Springsteen – liedjes als Working on the Highway en Factory – komt vaak het leven van de gewone man voorbij; de fabrieksarbeiders, mijnwerkers en stratenmakers die Amerika hebben grootgemaakt. Vandaag gaan Meeuwis en Lammers op zoek naar die ‘gewone mensen’, die het ook in het hedendaagse Amerika niet makkelijk hebben. Verder ontvangen de mannen twee bijzondere eetgasten in hun strandhuis.

Colombiana

RTL 7, 20.30 uur

(Actie, Olivier Megaton, 2011) Ze heeft haar vader, een Colombiaanse drugsbaas, voor haar ogen vermoord zien worden. En dus groeit de kleine Cataleya op tot een keiharde huurmoordenaar, uit op wraak. Daarbij komt het van pas dat Cataleya (Zoe Saldana) over haast bovenmenselijke eigenschappen beschikt: ze is extreem behendig en soms bijna onzichtbaar voor het menselijk oog. De samenwerking tussen producer Luc Besson en regisseur Olivier Megaton levert een puinhoop van een scenario op, ongeloofwaardig spel, maar gelukkig ook mooie, gruizige plaatjes en onderhoudende actiescènes.

Zoe Saldana in Colombiana.

Tussen kunst en kitsch

NPO 1, 20.33 uur

Natuurlijk is het aardig om te horen hoeveel het vaasje van opa waard is, maar wat Tussen kunst en kitsch vooral zo leuk maakt zijn de interessante verhalen van de experts die voorwerpen in historisch perspectief plaatsen. In Singer Laren bekijkt Kitty Laméris enkele ongeglazuurde terracotta tegels met veel reliëf, dat ze ongeschikt maakt als vloertegel. Ze werden dan ook gebruikt voor plafonds van kapellen, kerken en kathedralen. Collega Emiel Aardewerk bekijkt een theepotje van zilversmid Martinus van Stapele, bedoeld om extra sterke thee te zetten.

La loi du marché

Arte, 22.10 uur

(Drama, Stéphane Brizé, 2015) Als je het navertelt, kun je er met geen mogelijkheid een indringend verhaal van maken: ontslagen arbeider aanvaardt zijn lot, heeft moeite een lening te krijgen, heeft eindelijk tijd de bovenkant van de keukenkastjes schoon te maken en gaat uiteindelijk aan de slag als bewaker in een warenhuis, waar bezuinigd moet worden en waar het personeel gestimuleerd wordt collega’s te verlinken. Het zijn de compromisloze, statische stijl van La loi du marché en de sterke hoofdrol van Vincent Lindon die er een onvergetelijke ervaring van maken. Lindon geeft zijn personage een indrukwekkende gelatenheid, die je voortdurend doet afvragen wanneer de bom barst. Helaas Duits nagesynchroniseerd.

Het uur van de wolf: Tamar – De waarheden van Renate Rubinstein

NPO 2, 22.18 uur

Het traumatische verlies van haar vader zou Renate Rubinstein haar leven lang blijven achtervolgen. Met het tweeluik Tamar – De waarheden van Renate Rubinstein maakte David de Jongh een onthullend portret van de schrijver en columnist, die bewondering oogstte met haar spraakmakende persoonlijke columns en een compromisloos streven naar waarheid. Ook de omstreden kanten van Rubinstein komen aan bod, zoals haar moeilijk te begrijpen verdediging van fantast Friedrich Weinreb en de postume onthulling van haar geheime relatie met de gehuwde Simon Carmiggelt.

Be Water

Canvas, 23.15 uur

Martial-artsexpert Bruce Lee wordt net zo bewonderd om zijn films als om zijn levensfilosofie. Voor de Vietnamees-Amerikaanse filmmaker Bao Nguyen was het als 8-jarige een grote inspiratie om een Aziatische held op het witte doek te zien, maar door een tv-interview uit 1971 leerde hij ook een andere, meer bedachtzame kant kennen van Bruce Lee. In het portret Be Water belicht Nguyen naast de carrière van Bruce Lee ook diens charisma, passie en de flexibele geest die hem in staat stelde om te gaan met het racisme waarmee hij werd geconfronteerd.