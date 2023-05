De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 24 mei

Matthew McConaughey in ‘Interstellar’ van Christopher Nolan.

Boerderij Van Dorst

NPO 3, 20.25 uur

Het is voorjaar en op de boerderij van Raven van Dorst moet een boel gebeuren. Gelukkig komen er in elke aflevering van Boerderij Van Dorst weer twee bekende Nederlanders op bezoek die de handen uit de mouwen steken. In de eerste aflevering zijn dat Arnon Grunberg en Theo Maassen. De schrijver en de cabaretier maken de akker klaar voor de zomer. Ook moet er een groter dierenverblijf komen. In openhartige gesprekken met Van Dorst vertelt Grunberg waarom hij vroeger gigolo wilde worden, en onthult Maassen waarom het ouder worden hem wel goed uitkomt.

Interstellar

Veronica, 20.30 uur

(Christopher Nolan, 2014) Het voorlopige hoogtepunt in het oeuvre van de filmmeester Christopher Nolan (Memento, The Dark Knight, Tenet) speelt zich af in de nabije toekomst, waarin de aarde wordt geteisterd door zandstormen en hongersnood. Er is slechts één oplossing: de ruimte in, op zoek naar een nieuwe planeet waar de mens kan aarden. Matthew McConaughey, messias en pionier ineen, offert zich op als astronaut-ontdekkingsreiziger: de reis zal vele jaren duren, maar de hoop is de mensheid te redden. Groots, gelaagd en complex meesterwerk waarin Nolan zijn favoriete thematiek (tijd) wederom van nieuwe context voorziet, oogstrelend in beeld gebracht door cameraman Hoyte van Hoytema.

Wat houdt ons tegen?

NPO 2, 20.58 uur

Het gaat goed met de elektrische auto in Nederland en met de fabrikanten die uitsluitend elektrische modellen produceren, zoals Tesla en een aantal snel groeiende Chinese autofabrikanten. Traditionele automerken hebben echter moeite met de omschakeling. Elektrische auto’s kosten deze bedrijven meer dan ze opleveren, zodat ze liever grote, zware, conventionele auto’s blijven bouwen met een enorme klimaatvoetafdruk. In Wat houdt ons tegen? onderzoeken Jeroen Smit, Jaap Tielbeke en Daphné Dupont-Nivet hoe de traditionele autobouwers aan banden kunnen worden gelegd.

Tommy

Ons, 21.00 uur

(Musical, Ken Russell, 1975) Iconoclast Ken Russell maakte met Tommy een in alle opzichten kleurrijke verfilming van de gelijknamige rockopera van popgroep The Who. Zanger Roger Daltrey speelt zelf de hoofdrol als de doofstomme titelfiguur die furore maakt op de flipperkast en ten onder gaat aan de sterrenstatus die daaruit voortvloeit. Meest extravagant en gedenkwaardig: de scène waarin Tommy’s moeder, gespeeld door Ann-Margret, orgastisch verdwijnt in een tsunami van schuim, chocola en witte bonen in tomatensaus. Ook voor Jack Nicholson, Tina Turner, Eric Clapton en Elton John zijn rollen weggelegd.

Ann-Margret in ‘Tommy’ van Ken Russell.

Petite Fille

Canvas, 22.05 uur

De 7-jarige Sasha is geboren in een jongenslichaam, maar wil al zolang ze zich kan herinneren een meisje zijn. Van haar familie ontvangt ze daarbij alle steun, maar haar klasgenoten en docenten zijn minder ruimdenkend. De documentaire Petite fille van Sébastien Lifshitz volgt Sasha en haar familie tijdens het spelen, op school en op balletles, waar ze steeds weer wordt geconfronteerd met traditionele ideeën van anderen die vinden dat ze niet in een jurk mag lopen. Het ontroerende portret kijkt ook mee met Sasha’s therapiesessies op de genderpoli.

2Doc: Zorgelijke tijden, de musical

NPO 2, 22.50 uur

Het Finse zorgstelsel zucht onder dezelfde lasten als het Nederlandse: een groeiende vergrijzing, stijgende kosten door privatisering en een nijpend personeelstekort. In Zorgelijke tijden, de musical brengt regisseur Susanna Helke de crisis op een bijzondere manier in beeld. In haar documentaire combineert ze interviews met zorgpersoneel met beelden uit de praktijk, waar robots en videoconsulten de werklast moeten verlichten. Tussendoor voeren verpleegkundigen en patiënten musicalscènes op die zijn gebaseerd op noodkreten van het zorgpersoneel.

Once Upon a Time in Mexico

RTL 7, 22.55 uur

(Actie, Robert Rodriguez, 2003) De derde film van Robert Rodriguez rond hetzelfde personage, waarbij de regisseur elke keer een groter budget had om zijn superheld in beeld te brengen. Met het goedkope Spaanstalige debuut El Mariachi liet hij de moordende gitarist in 1992 voor het eerst verschijnen. In de Hollywoodfilm Desperado uit 1995 werd de hoofdrol overgenomen door Antonio Banderas. Die keerde terug voor Once Upon a Time in Mexico, dat het geweld nog duurder, extravaganter, en zinlozer maakte dan het in de eerdere films al was.