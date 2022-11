De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 23 november

Mariana di Girolamo en Gael García Bernal in Ema van Pablo Larraín.

Twister

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Jan de Bont, 1996) Met de film die Jan de Bont in de slipstream van zijn spectaculaire regiedebuut Speed maakte, tornadorampenfilm Twister, deed hij zijn belofte als interessante nieuwe actiefilmer aardig gestand. Twister gaat over een achter tornado’s aanjagend echtpaar (Helen Hunt en Bill Paxton) dat wil scheiden. Het verhaaltje doet er met al die schitterende wervelwinden en amusante special effects (rondvliegende koeien!) weinig toe. ‘Ik had nog nooit van tornadojagers gehoord’, zei De Bont in 1996 in de Volkskrant. ‘Tornado’s zijn een ontzettend indrukwekkend verschijnsel. Ook heel creatief, hypnotiserend.’

Helen Hunt en Bill Paxton in ‘Twister’ van Jan de Bont.

Over leven

NPO 2, 21.06 uur

De afgelopen weken sprak Coen Verbraak met heel diverse gasten over de zaken die het leven zin geven. Soms is het moeilijk om te zien wat het leven de moeite waard maakt, zeker bij extreme tegenslagen. Voormalig profvoetballer Edu Nandlal ondervond dat aan den lijve. Als lid van het Kleurrijk Elftal was hij in 1989 een van de weinige overlevenden van de SML-vliegtuigcrash bij Paramaribo. Nandlal hield er ernstige verwondingen en een gedeeltelijke dwarslaesie aan over. Hij revalideerde, maar kreeg elf jaar later opnieuw een zware klap te verwerken.

The Ice Cream Wars

BBC 2, 22.00 uur

In 1984 vonden zes leden van de familie Doyle in Glasgow de dood door een brandstichting. De moorden waren de aanleiding voor een van de langste strafprocessen in de Schotse geschiedenis. De tweedelige documentaire The Ice Cream Wars gebruikt archiefbeelden, getuigenissen en nagespeelde scènes voor een reconstructie van de zaak, een bendeoorlog die bizar genoeg bleek te draaien om de uitermate lucratieve routes van ijscowagens. Een van de chauffeurs was Andrew Doyle, die al maandenlang dreigementen had ontvangen voorafgaand aan de fatale brand.

Once Upon a Time in Mexico

RTL 7, 22.30 uur

(Actie, Robert Rodriguez, 2003) De derde film van Robert Rodriguez rond hetzelfde personage, waarbij de regisseur elke keer een groter budget had om zijn superheld in beeld te brengen. Met het goedkope Spaanstalige debuut El Mariachi liet hij de moordende gitarist in 1992 voor het eerst verschijnen. In de Hollywoodfilm Desperado uit 1995 werd de hoofdrol overgenomen door Antonio Banderas. Die keerde terug voor Once Upon a Time in Mexico, dat het geweld nog duurder, extravaganter, en zinlozer maakte dan het in de eerdere films al was.

Salma Hayek in ‘Once Upon a Time in Mexico’ van Robert Rodriguez.

Al wat je ziet

NPO 2, 22.39 uur

In de openingsfilm van het documentairefestival Idfa van dit jaar onderzoekt Niki Padidar hoe het is om als ‘nieuwkomer’ in Nederland te leven. Haar eigen ervaringen – Padidar kwam op haar 7de vanuit Iran naar Nederland – en die van anderen laten zien dat het lang kan duren voordat immigranten worden geaccepteerd als landgenoten. De Somalische Khadija voelt zich al ruim 25 jaar nieuwkomer en Hannah uit Oekraïne doet haar best om te zorgen dat ze niet steeds voor toerist wordt aangezien. Al wat je ziet giet hun pijnlijke en komische verhalen in een visueel aantrekkelijke vorm.

Overseas

Canvas, 22.45 uur

Veel Filipijnse vrouwen nemen een baan als schoonmaakster, huishoudster of oppas in het buitenland om geld te verdienen voor hun familie. In haar documentaire Overseas neemt Sung-a Yoon een kijkje in een trainingscentrum voor huishoudelijk personeel waar deze vastberaden vrouwen worden klaargestoomd voor hun avontuur. Ze raken er vertrouwd met hun taken, maar worden ook voorbereid op heimwee, bazige werkgevers en misbruik. Scenario’s worden met rollenspellen verkend, en op deze momenten balanceert Overseas op het randje van documentaire en fictie.

Ema

Arte, 23.10 uur

(Drama, Pablo Larraín, 2019) Reggaetondanseres Ema (geweldige rol van Mariana di Girolamo) trekt zich van niemand iets aan: ze is jong en ongenaakbaar, een met een vlammenwerper gewapend eenmansleger dat vernietigt of omarmt, net hoe het haar uitkomt. Het niet-chronologisch vertelde Ema heeft, wanneer de puzzelstukken op hun plek vallen, alle trekken van een melodrama. De Chileense Ema en haar oudere man Gastón (Gael García Bernal) hebben een Colombiaans jongetje geadopteerd dat zijn aanpassingsproblemen uit door brand te stichten. Daarbij raakt Ema’s zus ernstig gewond. Van schrik maakt het stel de adoptie ongedaan, maar vervolgens slaat de spijt toe. Ema bedenkt een uitgekiend plan om hem terug te krijgen.