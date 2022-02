De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 23 februari

Idris Elba en Jessica Chastain in ‘Molly’s Game’ van Aaron Sorkin.

Foeksia de miniheks

NPO 3, 13.30

(Jeugd, Johan Nijenhuis, 2010) Een oude tovenaar raapt in het bos een ei op en hup, daar heeft hij een overactief heksendochtertje dat al snel zijn hart steelt. Het Foeksia gedoopte heksje wordt in deze bewerking van Paul van Loons kinderboek liefdevol opgenomen in zijn gezin, waar ze leert vliegen (eerst op een tandenborstel) en leert hoezeer mensen en heksen verschillen. De slechteriken en magiërs komen qua oubolligheid zo uit de Tita Tovenaar-serie uit de jaren zeventig, maar de cast had er overduidelijk plezier in. Vooral vermakelijk voor kinderen.

Rachelle Verdel in ‘Foeksia de miniheks’ van Johan Nijenhuis.

Molly’s Game

RTL 8, 20.25 uur

(Biografie, Aaron Sorkin, 2017) Sprankelend regiedebuut van meesterscenarist Aaron Sorkin, over pokerkoningin Molly Bloom (Jessica Chastain). In een razende voice-over vertelt Bloom hoe ze leerde tegenslag te overwinnen, en hoe haar dominante vader (Kevin Costner) haar inpeperde dat ze pas iets zou betekenen wanneer ze haar eigen kostje zou verdienen. Molly’s Game, gebaseerd op Blooms memoires, doet wat betreft insteek en energie denken aan The Wolf of Wall Street van Martin Scorsese, maar bevat weinig van Scorseses testosteronromantiek. Bloom is als de Griekse zonnedochter Circe, zegt ze tegen haar advocaat (een degelijke rol van Idris Elba): ze serveert de mannen wijn en honing, waarna ze veranderen in zwijnen.

Het verhaal van Nederland

NPO 1, 20.33 uur

Lang voordat Willem II van Oranje in de 19de eeuw koning was van Nederland, kende ons land al een koning Willem de Tweede. Willem II van Holland was de graaf van Holland en Zeeland en werd in 1248 als gevolg van een machtsstrijd tussen de paus en de Duitse keizer van het Heilige Roomse Rijk benoemd tot pausgezinde tegenkoning. Zijn oorlogen tegen de West-Friezen werden Willem II uiteindelijk noodlottig. Het verhaal van Nederland vertelt vanavond het verhaal van Willem II en zijn zoon graaf Floris V, die uiteindelijk zijn vader zou wreken.

Lauren!

NPO 3, 21.18 uur

De Turkse kustplaats Bodrum is populair bij vakantiegangers die voor weinig geld willen genieten van strand en zon. Daarnaast is Bodrum een hotspot voor vrouwen van middelbare leeftijd die op zoek zijn naar een jonge minnaar. Lauren Verster begint het nieuwe seizoen van haar reportageprogramma Lauren! met een reisje naar het zuidwesten van Turkije, waar ze poolshoogte neemt in dit paradijs voor ‘sugarmommies’. Wat motiveert deze vrouwen, wie zijn de jongens met wie ze contact hebben en waar ligt precies de grens tussen vakantieseks en prostitutie?

Over mijn lijk

NPO 1, 21.29 uur

Irene stond midden in het studentenleven toen ze te horen kreeg dat ze uitgezaaide borstkanker heeft. Vandaag organiseert ze in Over mijn lijk een vaartochtje met familie en vrienden. Zo kunnen de belangrijkste mensen in haar leven met elkaar kennismaken voordat Irene er straks zelf niet meer is. Roy weet dat hij een levensbedreigende hersentumor heeft en gaat vijf dagen per week naar het ziekenhuis om te worden bestraald. Al dat reizen kost behoorlijk wat tijd, die hij eigenlijk nodig heeft om zich met Annick voor te bereiden op gezinsuitbreiding.

[DOCUMENTAIRE]

Het uur van de wolf: Licht

NPO 2, 23.13 uur

De omvang van Karlheinz Stockhausens operacyclus Licht is dermate groot en intimiderend dat geen enkel operagezelschap het ooit heeft aangedurfd om dit werk in zijn geheel uit te voeren. Een ruime selectie uit het werk werd uitgevoerd tijdens het Holland Festival van 2019. In de documentaire Licht toont Oeke Hoogendijk de totstandkoming van dit megaproject met meer dan vijfhonderd uitvoerenden onder regie van Pierre Audi. Bij de productie spelen Stockhausens levensgezellen Suzanne Stephens (klarinet en bassethoorn) en Kathinka Pasveer (fluit) een grote rol.

Captain America: The Winter Soldier

BBC 1, 23.35 uur

(Actie, Anthony en Joe Russo, 2014) De blonde, gespierde padvinder Captain America (Chris Evans) krijgt in zijn tweede film een donker randje. Dit heeft alles te maken met het feit dat hij aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is ingevroren en onlangs in het heden weer tot leven is gekomen. Hij is niet alleen getraumatiseerd en doelloos door het gebrek aan een grote oorlog, maar hij heeft ook stilgestaan terwijl de rest van de wereld is doorgegaan. De regisserende broers Russo geven de met overdadige actie gevulde film een prettig soort paranoia mee.