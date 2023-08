De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 23 augustus

Adam Bousdoukos in ‘Soul Kitchen’ van Fatih Akin.

Earth’s Great Rivers

NPO 2, 20.30 uur

De Yukon stroomt door het noordwesten van Canada en over de hele breedte van Alaska, waar hij uitmondt in de Beringzee. De rivier trekt door een woest landschap dat een groot deel van het jaar stijf bevroren is en passeert daarbij een aantal schitterende natuurgebieden. Earth’s Great Rivers laat zien hoe grizzlyberen hun winterslaap nog even uitstellen om hun maag te vullen met zalm, maar de rivier trekt ook andere bezoekers, zoals de lynx, de eland en het rendier. En daarnaast wagen mensen zich in deze wildernis, met hondensleeën en goudzoekersuitrusting.

Inside Man

Veronica, 20.30 uur

(Misdaad, Spike Lee, 2006) New Yorker Spike Lee gebruikte zijn eigen stad als decor voor deze fijne, ouderwetse misdaadfilm. Politie-inspecteur Keith Frazier (Denzel Washington) begint weinig verwachtingsvol zijn werkdag, wanneer een groep bankrovers aan een goed voorbereide overval begint. Wat volgt is een slim steekspel tussen de gelouterde Frazier en de sluwe Dalton Russell (Clive Owen). Lee snijdt heen en weer tussen de superieur gecontroleerde actie in de bank en het zenuwachtige gedoe op straat van scherpschutters, nieuwsgierig publiek en cameraploegen. Leuke rollen ook voor Jodie Foster, Willem Dafoe en Christopher Plummer.

Denzel Washington (links) en Clive Owen in ‘Inside Man’ van Spike Lee.

Lucas en Arthur Jussen op wereldtournee

NPO 1, 21.22 uur

De broers Lucas en Arthur Jussen zijn pianovirtuozen en treden op voor uitverkochte zalen. In de laatste aflevering van Ivo Niehes drieluik Lucas en Arthur Jussen op wereldtournee vertellen de musici over hun leven als broers, als muzikaal duo en als beste vrienden. Ook de ouders van Lucas en Arthur komen aan het woord. Christianne van Gelder en Paul Jussen zijn zelf afkomstig uit de muziekwereld – respectievelijk als dwarsfluitdocent en paukenist bij het Radio Filharmonisch Orkest – en waren niet zonder twijfels over het carrièrepad van hun zonen.

Hoog spel in de Oost

NPO 2, 22.10 uur

Na de overdracht van Nederlands-Indië blijft er één stukje van de voormalige kolonie in Nederlandse handen. Nederlands-Nieuw-Guinea is een ‘landje voor achter de hand’, waar Nederland belooft de lokale Papoea’s te helpen om zich te ontwikkelen tot een natie die op eigen benen kan staan. De driedelige documentaire Hoog spel in de Oost van regisseur Foeke de Koe laat zien dat het nooit zover zal komen. Indonesië zet zijn zinnen op het eiland en er ontstaat een diplomatieke strijd die zo hoog oploopt dat hij in 1962 bijna uitmondt in een echte oorlog.

Stacey Dooley: Stalkers

Canvas, 22.50 uur

Het gedrag van stalkers ontwricht de levens van hun slachtoffers en kan in de ergste gevallen escaleren tot geweld. In een tweedelige reportage loopt Stacey Dooley mee met een gespecialiseerde eenheid van de politie die daders opspoort, en een hulporganisatie die slachtoffers van stalking opvangt. Ze ontmoet Sabrina, die hoort of haar stalker wordt vervolgd, en Andy, die heeft vastgezeten wegens het stalken van een voormalige partner. Stalking door een ex komt het vaakst voor, maar in de tweede helft ontmoet Dooley slachtoffers van stalking door vreemden.

Soul Kitchen

NDR, 22.50 uur

(Komedie, Fatih Akin, 2009) In Zinos’ Hamburgse achteraf-restaurant Soul Kitchen eten de gasten zonder morren aangebrande supermarktschnitzels en diepvriesfriet. Het is een idylle die grof wordt verstoord wanneer Zinos (Adam Bousdoukos) door zijn rug gaat en de briljante, maar uiterst excentrieke kok Shayn (Birol Ünel) als vervanger inhuurt. Het begin van allerlei problemen, maar aan alles valt wonderwel een mouw te passen in deze vrolijke stadskomedie. Met Soul Kitchen bracht de Duits-Turkse regisseur-scenarist Fatih Akin een filmische liefdesbrief aan Hamburg en deed hij duidelijk ook zichzelf een lol: na de rauwe, tragische drama’s Gegen die Wand (2004) en Auf der anderen Seite (2007) kon Akin eindelijk eens swingend op een happy end afstevenen.

American Pie

RTL 7, 23.30 uur

(Komedie, Paul en Chris Weitz, 1999) Stiekem toch een beetje klassiek geworden puberkomedie vol flauwiteiten, dubbelzinnigheden en, toegegeven, een handvol bijzonder geslaagde grappen. Vier jongens uit de examenklas maken een afspraak: zij gaan vóór het eindejaarsbal met een meisje naar bed. Ze liegen en bedriegen voor het grote doel, maar leren ten slotte dat er belangrijker zaken zijn dan seks (wijze les). Madonna’s cover van de Don McLean-klassieker met dezelfde titel als de film stamt trouwens uit dezelfde tijd, maar hoort bij een andere film: The Next Best Thing (2000) van John Schlesinger.