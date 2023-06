De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 21 juni

Samy Naceri in ‘Taxi’ van Gérard Pirès.

Over leven

Over leven

In 2018 overleed plotseling de jongste dochter van Paul Blokhuis. Hij was toen zelf net enkele maanden aan de slag als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Julia was 18 en leed aan een zeldzame auto-immuunziekte. In Over leven praat Blokhuis met Coen Verbraak over zijn rouwproces, dat wat anders verliep dan bij de meeste mensen. Blokhuis wilde ‘niet de zielige papa zijn’ en keerde al snel terug naar zijn veeleisende baan in Den Haag. Ondertussen liep de CU-politicus echter met veel vragen, ook vragen die raakten aan zijn geloof.

Unbreakable

Unbreakable

(Thriller, M. Night Shyamalan, 2000) Ruim voordat superhelden de blockbustermarkt domineerden, maakte M. Night Shyamalan (The Sixth Sense) zijn eigen superheldenfilm, die hij tegelijk fijnzinnig deconstrueerde. Het verhaal is niet gebaseerd op bestaande helden, maar borduurt voort op de populariteit van Amerikaanse strips. Bruce Willis laat zich van zijn beste kant zien als de ingetogen beveiliger David Dunne, die als enige van de 132 passagiers een zeer ernstig treinongeluk overleeft, zonder ook maar een schrammetje. Dit zet hem en de broze stripfanaat Mr. Glass (Samuel L. Jackson) aan het denken.

Bruce Willis en Samuel L. Jackson in 'Unbreakable' van M. Night Shyamalan.

2Doc kort: Schone bergen

2Doc kort: Schone bergen

De coronapandemie werd wereldwijd gevoeld, ook in de Himalaya. Door de reisbeperkingen kwamen er nauwelijks nog toeristen om de bergen te beklimmen, en dat was een ramp voor de lokale economie. De korte documentaire Schone bergen van Geertjan Lassche volgt een aantal leden van een Sherpafamilie die normaal gesproken klimmers naar de top van de Everest begeleiden. In plaats daarvan ruimen ze nu het afval op dat de toeristen op de bergflanken hebben achtergelaten. Zo hopen ze de goden gunstig te stemmen en de toeristen terug te brengen.

Off the Rails

Off the Rails

De Engelse Rikke Brewer en Aiden Knox worstelen met het overlijden van hun beste vriend, Nye Newman. Ze gaan op heel verschillende manieren om met hun verlies. Rikke timmert aan de weg als youtuber en probeert met levensgevaarlijke stunts zijn pijn te verdoven en nieuwe kijkers te trekken. Ondertussen sleept Aiden zich van het ene naar het andere geestdodende baantje en zoekt hij zijn heil in de loopsport parkour. Regisseur Peter Day maakte met Off the Rails een uniek observerend portret van de vrienden, hun visie op het leven en hun bloedstollende activiteiten.

Gran Torino

Gran Torino

(Drama, Clint Eastwood, 2008) De Amerikaanse Walt Kowalski (Clint Eastwood zelf) is een Korea-veteraan en voormalig Ford-arbeider die is blijven wonen in een achterstandswijk in Detroit. Zijn enige metgezellen: een hond en een Ford Gran Torino uit 1972. Hij brengt zijn dagen kijkend en kankerend door. Het hek is van de dam als de tienerzoon (Bee Vang) van de nieuwe buren, een grote Aziatische familie, zijn Gran Torino jat. Maar dan stuurt Eastwood met souplesse Gran Torino in een heel andere richting. Alleen al niet te missen vanwege het voor Hollywood-begrippen onbestaanbare slot.

Clint Eastwood in het door hemzelf geregisseerde 'Gran Torino'.

2Doc: The Hostage Takers

2Doc: The Hostage Takers

De Amerikaanse fotograaf James Foley werd in 2012 ontvoerd door Islamitische Staat, de terreurbeweging die grote delen van Irak en Syrië in zijn greep hield. Twee jaar later werd hij geëxecuteerd door Mohammed Emwazi, een Britse jihadist. Emwazi en drie andere Britse IS-leden werden vanwege hun accenten wel The Beatles genoemd. Na de val van IS wist Sean Langan, een vriend en collega van Foley, twee van de Beatles op te sporen in een Koerdisch gevangenenkamp. In The Hostage Takers interviewt hij de moordenaars, wat emotionele momenten oplevert.

Taxi

Taxi

(Actiekomedie, Gérard Pirès, 1998) De zonnigheid en warme kleuren van Marseille passen prima bij het gemoedelijke actie-avontuur dat Taxi wil zijn. Een combinatie van realisme en stripverhaal, dat was wat schrijver en producent Luc Besson en de door hem uit de vergetelheid opgeviste regisseur Gérard Pirès voor ogen stond. Het verhaal, over een knullige politieagent die met een door snelheid geobsedeerde taxichauffeur opbokst tegen een bende Duitse bankovervallers, is geen moment serieus te nemen. Zowel de boeven als de politieagenten zijn zo uit een tekenfilm gestapt. Dat is precies de bedoeling. Hoofdrolspeler Samy Naceri en Frédéric Diefenthal hebben het fijn samen en de cartooneske actiescènes zitten vol vaart.