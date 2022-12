De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 21 december

Rachel McAdams en Jason Bateman in Game Night van John Francis Daley en Jonathan Goldstein.

NOC*NSF Sportgala

NPO 1, 20.34 uur

Vanuit AFAS Live in Amsterdam presenteren Dione de Graaff en Herman van der Zandt het jaarlijkse Sportgala van NOC*NSF. Tijdens deze avond wordt bekendgemaakt wie de sportvrouw en sportman van het jaar zijn geworden. Ook zijn er prijzen voor de paralympische sporter, sportploeg en coach van het jaar. Voorgaande jaren had het gala een traditionele opzet, maar die is vervangen door een meer journalistieke insteek. Tijdens de uitzending komen in de aanloop naar de uitreiking van de prijzen de verhalen van de genomineerde sporters en hun prestaties voorbij.

Wat is dan liefde

NPO 3, 20.34 uur

(Komedie, Aniëlle Webster, 2019) ‘Als je al een eeuwigheid bij elkaar bent, waarom zou je dat dan op het spel zetten?’, vraagt iemand in Wat is dan liefde, en volgens deze romkom-met-twist is het antwoord: dat moet je nooit doen, tenzij er een lekkere, volstrekt foute advocaat op loafers langskomt. Dat uitgangspunt werkt ook nog. Elke onsympathieke handeling wordt verdoezeld door geestige dialogen en schitterende typetjes, gespeeld door acteurs die behept zijn met een fenomenaal gevoel voor timing, zoals Anneke Blok, Michiel Romeyn en natuurlijk hoofdrolspeler Elise Schaap.

Elise Schaap in ‘Wat is dan liefde’ van Aniëlle Webster.

Heimaland

Canvas, 23.00 uur

De sluimerende vulkanen op IJsland trekken jaarlijks veel toeristen, die altijd na een paar weken huiswaarts keren. Heel anders is het voor de IJslanders die hun hele leven in de schaduw van zo’n tijdbom doorbrengen. In Heimaland bezoeken Dorus Masure en Ischa Clissen het dorpje Vík í Myrdal aan de voet van de Katla. Deze vulkaan komt gewoonlijk met tussenpozen van veertig tot tachtig jaar tot een eruptie, maar is nu al een eeuw rustig. De lokale bevolking kijkt met gemengde gevoelens naar de Katla, die een welkome bron van inkomsten is geworden.

Chu Teh-Chun

NPO 2, 23.25 uur

Kunstenaar Chu Teh-Chun begon zijn carrière in de jaren dertig aan de academie van Hangzhou, maar verhuisde in 1955 naar Parijs om zich te verdiepen in de westerse abstracte kunst. Hij ontwikkelde een kenmerkende eigen stijl, waarin hij traditionele Chinese en hedendaagse Franse elementen op ingenieuze wijze wist te combineren. In zijn documentaire Chu Teh-Chun geeft Christophe Fonseca een impressie van Chu’s artistieke proces via interviews met kunstkenners. Ook spreekt hij de familie van de kunstenaar en neemt hij een duik in het familiearchief.

2Doc kort: Dla Deborka

NPO 2, 0.19 uur

De Nederlandse economie is afhankelijk van buitenlandse arbeidsmigranten, die het werk opknappen dat Nederlanders niet willen doen. De Poolse Daria draait nachtdiensten in een distributiecentrum, waar ze pakketten met bestelde kleding sorteert. Ze woont met vier vreemden in een Poolse enclave op een industrieterrein in Venray, onzichtbaar en losgekoppeld van de Nederlandse maatschappij. Sophie Kalkers documentaire Dla Deborka (Voor Deborah) toont de eenzaamheid en vervreemding van de arbeidsmigrant, van wie het aantal in Nederland razendsnel groeit.

The Wolf of Snow Hollow

RTL 7, 00.31 uur

(Horror, Jim Cummings, 2020) Agent John Marshall dient de rust te herstellen in een Amerikaans skidorpje waar een seriemoordenaar met dierlijke trekken huishoudt, maar worstelt ook met een waslijst aan persoonlijke problemen. Net als in zijn debuutfilm Thunder Road speelt regisseur en scenarist Cummings een politieman die er nauwelijks in slaagt zijn associatieve gedachtenkronkels te onderdrukken, waardoor hij in een soort permanente staat van waanzin verkeert. The Wolf of Snow Hollow drijft ondertussen de spot met weerwolfmythen en zwaarmoedige drama’s over sociaal gemankeerde mannen, terwijl de spannende scènes daadwerkelijk spannend zijn.

Riki Lindhome en Jim Cummings in ‘The Wolf of Snow Hollow’ van Jim Cummings.

Game Night

BBC 1, 00.40 uur

(Komedie, John Francis Daley en Jonathan Goldstein, 2018) De energieke komedie Game Night laat zich kijken als bijzonder geestige variant op David Finchers The Game. Hier belandt een dolverliefd koppel (Rachel McAdams en Jason Bateman) tijdens een spelletjesavond in een reeks absurde situaties waarin spel en werkelijkheid niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Wat begint als moordmysterie met acteurs, ontaardt algauw in chaos met echte kogels en gedoe rond een ontvreemd kunstei. Met opvallend virtuoos gefilmde actie, goed getimede grappen en een cast die er merkbaar zin in heeft. Extra lof voor de onvolprezen Jesse Plemons als ietwat sinistere en sociaal gemankeerde buurman die óók graag wil meedoen met spelletjesavond.