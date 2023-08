De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 2 augustus

Susan Sarandon en Brad Renfro in ‘The Client’ van Joel Schumacher.

The Client

Veronica, 20.30 uur

(Thriller, Joel Schumacher, 1994) De 12-jarige Mark (Brad Renfro) woont als kind van jonge gescheiden ouders met zijn broertje en moeder in een trailerpark. Hij raakt betrokken bij de zelfmoord van een maffia-advocaat. Dat zadelt hem op met meer kennis dan hem lief is. De FBI, in de persoon van ijdeltuit Roy Foltrigg (Tommy Lee Jones), is er alles aan gelegen de cliënt van de advocaat op te pakken. Entree tweede advocaat, Reggie Love (Susan Sarandon), tot wie Mark zich in al zijn gewiekstheid direct richt. Zo begint in deze prima John Grisham-verfilming een steekspel tussen advocaat en FBI, waarbij de levens van het jochie, zijn broertje en moeder gevaar lopen.

My Generation @ War

NPO 3, 21.05 uur

Oekraïense jongeren die een online leven en carrière hadden, werden door de Russische invasie opeens geconfronteerd met een grimmige werkelijkheid. De 23-jarige Olha was naast haar baan voor een postbedrijf actief als ‘fitgirl’ op social media. Toen haar woonplaats werd bevrijd, waren alle postkantoren in de omgeving gebombardeerd. Ze kreeg de taak om mobiele postkantoren op te zetten. Dariia gaf online media-advies toen de oorlog uitbrak. Nu is ze als beleidsmedewerker van president Zelensky aanwezig bij ontmoetingen met internationale kopstukken.

Trump: The White House Years

Canvas, 21.30 uur

In de derde aflevering van Trump: The White House Years schetsten naaste medewerkers van Donald Trump een verontrustend psychologisch beeld van de president tijdens zijn laatste jaar in het Witte Huis. Nadat Trump zijn eerste impeachment-proces heeft overleefd, dient zich een volgende crisis aan als het coronavirus door de Verenigde Staten raast. In een reactie op de onheilspellende realiteit keert Trump zich tegen de wetenschappers die de overheid adviseren. Amerika wordt het land met de meeste coronadoden ter wereld en de economie begint te wankelen.

Diana’s Decades

NPO 2, 22.05 uur

Sinds haar verloving met prins Charles, veertig jaar geleden, tot aan haar overlijden, stond prinses Diana non-stop in de publieke belangstelling. De driedelige serie Diana’s Decades geeft een overzicht van deze periode, waarin Diana transformeert van de verlegen vriendin van de kroonprins tot een hartstochtelijk voorvechter van mensen in nood. De prinses wordt door miljoenen bewonderd als rolmodel en mode-icoon, ook na haar scheiding van Charles. Haar dood in 1997 ging als een schok door de wereld en leidde tot een crisis in het Britse koningshuis.

Child’s Play

RTL 7, 22.10 uur

(Horror, Lars Klevberg, 2019) De remake van genreklassieker Child’s Play uit 1988 vertelt een compleet ander verhaal dan het origineel. De nog altijd gruwelijk lelijke en moordzuchtige pop Chucky is niet langer bezeten door de ziel van een seriemoordenaar, maar blijkt een robot met softwareproblemen. Een geval van uit de hand gelopen artificiële intelligentie, wat best een aardige horrorfilm oplevert. Goed geacteerd (Mark Hamill spreekt de stem in van Chucky en doet dat adequaat), met net voldoende gruwelscènes voor de liefhebber, zonder buitengewoon griezelig te worden.

Aubrey Plaza en Gabriel Bateman in ‘Child’s Play’ van Lars Klevberg.

Louis Theroux’s Forbidden America

Canvas, 22.25 uur

Met drie reportages verkende Louis Theroux de impact van het internet en social media op enkele omstreden subculturen in de Amerikaanse samenleving. In de eerste aflevering van Forbidden America verdiept hij zich in de wereld van extreem-rechts, een beweging die zich lange tijd voornamelijk online manifesteerde maar zich steeds vaker ook in de echte wereld laat gelden. Sinds de bestorming van het Capitool liggen groeperingen als Proud Boys en Oath Keepers onder een vergrootglas. Wat beweegt deze racistische, misogyne en antisemitische gemeenschap?

Along Came a Spider

Veronica, 22.55 uur

(Thriller, Lee Tamahori, 2001) Weer krijgt Morgan Freeman alle ruimte om zijn geliefde type personage (zie de vorige Cross-film Kiss the Girls, maar ook bijvoorbeeld Se7en) van onverstoorbare, vaderlijke en zegevierende politieman ten beste te geven. In dit tweede deel zien we Freeman na de dood van een collega werkloos thuis modelscheepjes vouwen, tot de ontvoerder van een diplomatenkind aan de telefoon hangt. De man blijkt Cross niet toevallig te hebben uitgezocht om contact te leggen met de buitenwereld. Formulematige thriller, maar niet gespeend van intelligentie.