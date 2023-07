De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 19 juli

Jacques Tati in ‘Mon oncle’ van Jacques Tati. Beeld

Falling Down

Veronica, 20.30 uur

(Drama, Joel Schumacher, 1993) Als de gescheiden en net ontslagen William Foster (Michael Douglas) op een snikhete dag in Los Angeles onderweg naar de verjaardag van zijn dochtertje in een file belandt, draait hij volledig door. Hij stapt uit en grijpt naar steeds grover geschut om zijn ongenoegen te uiten over asociaal gedrag, onvriendelijk winkelpersoneel en het leven in het algemeen. Duivels slim, hoe Falling Down je aan Fosters kant krijgt door in te spelen op herkenbare frustraties, om vervolgens de boel zo te kantelen dat die sympathie meteen een nare bijsmaak krijgt.

Michael Douglas in ‘Falling Down’ van Joel Schumacher. Beeld

Grantchester

NPO 2, 20.35 uur

Op de stoep voor de kroeg van zijn café vindt Leonard (Al Weaver) een dode zwerver in deze aflevering van de Britse misdaadserie Grantchester. Rechercheur Geordie Keating en zijn goede vriend Will Davenport (Robson Green en Tom Brittney) vinden dat extra verontrustend omdat het al de derde dakloze man is die op deze manier wordt aangetroffen. Is er een moordenaar actief die het heeft voorzien op deze kwetsbare groep? Daarnaast smeedt Will een band met de jonge Ernie en maakt hij kennis met zijn moeder Bonnie (Charlotte Ritchie), het nichtje van Geordie.

My Generation @ War

NPO 3, 21.02 uur

De Russische invasie van Oekraïne schopte de toekomstplannen van een hele generatie in de war. My Generation @ War volgt de leden van de Oekraïense muziekband Antytila, die optrad met sterren als Bono en Ed Sheeran en een videoclip maakte waarin de latere president Volodymyr Zelensky meespeelde. Toen de oorlog uitbrak, gingen alle bandleden in het leger. In deze aflevering maken we ook kennis met Danyl, die zich al in 2014 bij het leger meldde toen Rusland de Donbas-regio bezette. Omdat hij destijds pas 17 was, mocht Danyl nog niet in dienst.

Trump: The White House Years

Canvas, 21.05 uur

In de documentaireserie Trump: The White House Years geven belangrijke functionarissen uit het Witte Huis een blik achter de schermen van het opmerkelijke presidentschap van Donald Trump. De eerste aflevering behandelt Trumps verkiezingszege en de eerste achttien maanden van zijn regeerperiode. Het land had duidelijk moeite om te wennen aan de stijl van de voormalige zakenman en tv-ster. Met bijdragen van onder anderen raadsman Steve Bannon, directeur communicatie Anthony Scaramucci, perswoordvoerder Sean Spicer en assistent Omarosa Manigault Newman.

Mon oncle

Canvas, 21.55 uur

(Komedie, Jacques Tati, 1958) Tati won met zijn eerste kleurenfilm een Oscar voor de beste buitenlandse film en de juryprijs in Cannes. De filmer plaatst de door hemzelf gespeelde klungel monsieur Hulot – voor het eerst te zien in Les vacances de monsieur Hulot (1953), later ook in Playtime (1967) en Trafic (1971) – in kille, moderne architectuur. Daar zag Tati een onuitputtelijke bron voor misverstanden en onhandige situaties. In Mon oncle is het contrast tussen moderniteit en verleden sprekend. Tegenover Hulots eigen chaotische woonomgeving staat het huis van zijn zus en haar man, Villa Arpel, een absurde Corbusier-parodie. Vrolijk gerommel versus oppervlakkig materialisme in deze tijdloze klassieker.

2Doc: The Lost Leonardo

NPO 2, 22.09 uur

In 2005 tikte een groepje kunsthandelaren op een veiling in New Orleans een opmerkelijk schilderij op de kop. Het was een beschadigde, vuile en overgeschilderde afbeelding waarvan het origineel wordt toegeschreven aan Leonardo da Vinci. In The Lost Leonardo laat Andreas Koefoed zien hoe het werk een omstreden restauratie onderging, waarna het door Christie’s werd geveild als een vermoedelijk origineel van Da Vinci. In 2017 bracht Salvator Mundi 450 miljoen dollar op. De huidige eigenaar is waarschijnlijk de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman.

A Time to Kill

Veronica, 22.40 uur

(Drama, Joel Schumacher, 1996) Geslaagd rechtbankdrama, een van de betere films van wijlen Schumacher. Fabrieksarbeider Carl Lee Hailey (Samuel L. Jackson) doodt de twee witte verkrachters van zijn 10-jarige dochter. De jonge advocaat Jake Brigance (Matthew McConaughey) wekt met zijn verdediging de toorn van de racistische gemeenschap. De spanning zit er meteen goed in, en het conflict tussen wet en gerechtigheid wordt in zowel de rechtbank als Brigances gezin prima uitgespeeld. Kevin Spacey is de donderprekende aanklager, Sandra Bullock de pittige rechtenstudent die Brigance terzijde staat.