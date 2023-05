De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 17 mei

Ryan Gosling in ‘First Man’ van Damien Chazelle.

Cocktail

RTL 8, 20.25 uur

(Drama, Roger Donaldson, 1988) Tom Cruise is in deze vroege hit al helemaal zoals we hem kennen: licht bezeten, en geregeld tovert hij die typische grimlach tevoorschijn. Zijn ambitieuze personage Brian Flanagan, net uit dienst, strijkt neer in New York. Daar is het volop crisis, dus zijn ambitie om een miljoen te gaan verdienen begint noodgedwongen in een cocktailbar in de Upper East Side. Het kunstig shaken doet Cruise natuurlijk zelf. Na enige hobbels in werk en liefde beweegt het verhaal zich soepel, voorspelbaar en aangenaam naar het einde.

Tom Cruise (links) en Bryan Brown in ‘Cocktail’ van Roger Donaldson.

Gravity

Veronica, 20.30 uur

(Thriller, Alfonso Cuarón, 2013) Twee astronauten (George Clooney en Sandra Bullock) moeten na een ongeluk tijdens een routineklus aan hun spaceshuttle zien te overleven in het heelal. Dat het ruimtevaartmeesterwerk Gravity zeven Oscars won, is niet te danken aan dit eenvoudige verhaal, maar aan de virtuoze uitvoering van Alfonso Cuarón en cameraman Emmanuel Lubezki, die de ruimte presenteren als een duizelingwekkende oneindigheid. Hun film volgt de natuurwetten zo getrouw mogelijk, en dat levert beeldschone shots op. Wat gebeurt er in de ruimte bijvoorbeeld met tranen?

Sandra Bullock en George Clooney in ‘Gravity’ van Alfonso Cuarón.

Wat houdt ons tegen?

NPO 2, 20.57 uur

Nu vliegtickets duurder worden, groeien de kansen voor de internationale trein. Vanuit milieuoogpunt gezien verdient de trein de voorkeur boven het vliegtuig, maar de reiziger loopt er nog niet warm voor. Het Europese spoorwegnet is een onoverzichtelijke lappendeken, boeken is een puzzel en directe verbindingen ontbreken vaak. Ook is een treinkaartje in vergelijking met een vliegticket nog steeds te duur. In Wat houdt ons tegen? onderzoeken Jeroen Smit, Jaap Tielbeke en Daphné Dupont-Nivet wat er nodig is om de belangstelling voor de internationale trein aan te zwengelen.

11 Minutes: America’s Deadliest Mass Shooting

BBC 2, 22.00 uur

Op de laatste nacht van muziekfestival Route 91 Harvest in Las Vegas, in 2017, was countryzanger Jason Aldean bezig met zijn slotoptreden toen de hel losbrak. Vanuit een kamer in hotel Mandalay Bay, 450 meter verderop, opende een schutter met een batterij aan wapens het vuur op de concertgangers. In elf minuten tijd schoot hij 58 mensen dood. Honderden raakten gewond. In de schokkende documentaireserie 11 Minutes reconstrueert Jeff Zimbalist via camerabeelden en ooggetuigenverslagen de dodelijkste schietpartij in de geschiedenis van de VS.

First Man

Veronica, 22.10 uur

(Drama, Damien Chazelle, 2018) Iedere keer als er in First Man – het verhaal van astronaut Neil Armstrong, de eerste man op de maan – een ruimtevaartuig opstijgt, piept en kraakt het dat het een lieve lust is. We zien snelle shots van radertjes en metertjes die als een malle ronddraaien, van knoppen en schakelaars, van de ogen van Armstrong (Ryan Gosling) dichtbij van achter een helm. En dan die de close-ups van schroefjes: je moet er maar op vertrouwen, op die kleine dingetjes, als je de mens de ruimte in lanceert. Gosling lijkt gemaakt voor dit soort personages, die zich in dergelijke situaties niet laten kennen.

Nelly & Nadine

Canvas, 22.20 uur

In concentratiekamp Ravensbrück ontmoette de Belgische verzetsvrouw Nelly Mousset-Vos de Chinese piloot en diplomaat Nadine Hwang, die vastzat als politieke gevangene. Op Kerstavond 1944 werden de vrouwen verliefd. Kort daarna werden ze van elkaar gescheiden, maar na de oorlog vonden Nelly en Nadine elkaar terug. Ruim twintig jaar leefden ze als geliefden in Venezuela. Na Nelly’s dood belandde haar archief bij kleindochter Sylvie. Aan de hand van die documenten vertelt Nelly & Nadine van filmmaker Magnus Gertten het bijzondere verhaal van deze twee vrouwen.

2Doc kort: Zon in de nacht

NPO 2, 22.51 uur

Op haar 15de ontdekte Anne Vaandrager dat haar grootvader Cees, toen al bijna tien jaar overleden, homo was geweest in een heterohuwelijk. In de familie werd er niet over opa gepraat, noch over het feit dat hij aan aids was gestorven. In haar documentaire Zon in de nacht probeert Vaandrager dit taboe uit te spitten. Daarvoor laat ze acteurs, onder wie Eelco Smits en Nazmiye Oral, scènes uit het leven van haar grootvader naspelen en confronteert ze haar vader met haar gevoelens. Met een persoonlijke onthulling krijgt Zon in de nacht een verrassende draai.