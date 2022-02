De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 16 februari

Renée Zellweger in Judy.

War

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Philip G. Atwell, 2007) Doorsnee thriller waarin Chinese en Japanse bendeleden elkaar in San Francisco op professionele wijze afmaken. Jet Li is een mysterieuze huurmoordenaar. Een FBI-agent (Jason Statham) verdenkt hem van de moord op zijn vroegere partner, maar er vallen heel wat doden voordat de aap uit de mouw komt. Het extreem gewelddadige scenario bracht de boeddhistische Li in morele en existentiële verwarring: ‘Als ik na de opnamen thuiskwam, dacht ik: waarom doe ik dit? Ik moest mezelf er steeds aan herinneren dat ik niet het personage ben. Het is iemand anders.’

Jet Li (links) en Jason Statham in War.

Het verhaal van Nederland

NPO 1, 20.35 uur

In de 5de en 6de eeuw vestigde een Germaanse stam zich in het Nederlandse kustgebied: de Friezen. Toen later de Franken naar het noorden trokken, leidde dat tot conflicten met Friese heersers als Aldgillis en Redbad. De heidense Friezen, die natuurgoden aanbaden, vochten meerdere oorlogen met de christelijke Franken, die het land wilden kerstenen. Met de missionarissen die zich in het gebied waagden liep het niet altijd goed af. Het verhaal van Nederland brengt vandaag de Fries-Frankische oorlogen tot leven met op locatie nagespeelde scènes.

Mussolini: The First Fascist

Canvas, 21.20 uur

Ruim tien jaar voordat de Duitse nazi’s hun land transformeerden tot een fascistische staat, kwam in Italië de fascistische leider Benito Mussolini al aan de macht. Via een staatsgreep liet hij zich benoemen tot premier, waarna hij begon aan een totalitair regime dat twintig jaar zou duren. De tweedelige documentaire Mussolini: The First Fascist van Serge de Sampigny vertelt via historisch beeldmateriaal hoe Mussolini met zijn Mars op Rome een greep naar de macht deed en deze door een bange koning Victor Emmanuel III ook daadwerkelijk te pakken kreeg.

De Indische rekening

NPO 2, 22.18 uur

Na de onafhankelijkheidoorlog kwamen honderdduizenden mensen vanuit Indonesië naar Nederland. Daar werden ze niet altijd hartelijk onthaald en vaak als buitenstaander behandeld. Het trauma van de vlucht uit Indonesië werd ook door de tweede en derde generatie nog gevoeld. In de tweede helft van De Indische rekening gaat Hans Goedkoop, die zelf uit een familie komt met wortels in Nederlands-Indië, in gesprek met repatrianten en hun kinderen. Een van hen is Wieteke van Dort, die in Nederland het symbool zou worden van de heimwee naar vervlogen tijden.

2 Guns

Veronica, 22.35 uur

(Komedie, Baltasar Kormákur, 2013) Deze vermakelijke thriller zit zo bomvol onwaarschijnlijke verwikkelingen dat het geen zin heeft ze serieus te nemen. De aardigheid zit in de wijze waarop de makers het bizarre verhaal op gang houden. Smokkel, zwart geld, een bankoverval, een drugsbaron, een afgehakt hoofd: alles hangt met elkaar samen, maar het geheel lijkt vooral een excuus om Denzel Washington en Mark Wahlberg te laten ruziën. De acteurs vormen een mooi duo als tot elkaar veroordeelde undercoveragenten die zonder het van elkaar te weten infiltreren in een Mexicaans kartel.

Denzel Washington (links) en Mark Wahlberg in 2 Guns.

Het uur van de wolf: The Nine Lives of Ozzie Osbourne

NPO 2, 23.17 uur

John Michael Osbourne besloot muzikant te worden na het horen van het Beatles-nummer She Loves You. Jaren later belandde hij met Geezer Butler, Tony Iommi en Bill Ward in een band. Black Sabbath werd een heavy metal-legende, maar na tien succesvolle jaren werd ‘Ozzy’ wegens zijn drank- en drugsgebruik uit de band gezet. Toch wist de zanger zich steeds opnieuw uit te vinden, als soloartiest en later als reality tv-ster. In The Nine Lives of Ozzy Osbourne vertellen Ozzy’s familie en bewonderaars als Marilyn Manson en Ice-T over hun band met de ster.

Judy

BBC 1, 23.35 uur

(Biopic, Rupert Goold, 2019) Met de filmbiografie Judy richt regisseur Rupert Goold zich op het staartje van het tragische leven van actrice, zangeres en superster Judy Garland: het moment waarop ze zwaar tegen haar zin een serie zangoptredens doet in Londen, om geld te verdienen zodat ze haar jonge kinderen in huis kan nemen. Toch zwelgt Judy niet volledig in de sneuesterrentragiek. Dat komt grotendeels door Renée Zellweger, wier rol met een Oscar werd bekroond. Ze kan als hoopje ellende een podium op stappen, daar vlammen en het moment dat ze eraf stapt weer instorten. Ze zorgt ervoor dat Garlands kwetsbaarheid haar charme wordt. De empathie voor haar personage is voelbaar.