De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 16 augustus

Beppie Melissen en Vita Heijmen in ‘Kapsalon’ Romy van Mischa Kamp.

Made of Honor

RTL 8, 20.25 uur

(Komedie, Paul Weiland, 2008) Zijn rolletje in Made of Honor is niet bepaald de gedroomde zwanenzang van ook acterende filmmaker Sydney Pollack (1934-2008), maar het leverde wel een geestige dialoog op. Als vader van Tom (Patrick Dempsey) raadt hij zijn zoon aan om tóch zijn beste vriendin de liefde te verklaren, ondanks haar aankomende huwelijk met een ander. ‘Hoezo’, vraagt Tom, ‘Humphrey Bogart liet Ingrid Bergman in Casablanca toch ook gaan?’ ‘Bogart was een pussy’, zegt Pollack dan – een dapper statement in een brave romkom als deze.

Patrick Dempsey en Michelle Monaghan in ‘Made of Honor’ van Paul Weiland.

Widows

Veronica, 20.30 uur

(Misdaad, Steve McQueen, 2018) Haar criminele echtgenoot en zijn crew zijn tijdens een misgelopen overval samen met de 2 miljoen dollar die ze van een politicus hadden gestolen in vlammen opgegaan. Dat geld wil hij terug. Veronica (Viola Davis) besluit een overval uit te voeren waarvoor haar echtgenoot de plannen al had liggen. Widows toont hoe huidskleur, achtergrond, sekse bepalen hoe de personages elkaar bekijken en hoe de kijker hen ziet. Regisseur McQueen (12 Years a Slave) speelt daar meesterlijk mee en laat de actiescènes sprankelen.

Viola Davis in ‘Widows’ van Steve McQueen.

De slimste mens

NPO 1, 20.33 uur

Philip Freriks en Maarten van Rossem verwelkomen vandaag Sven Figee als nieuwe uitdager in De slimste mens. De musicus, componist en producer is vooral bekend als toetsenist, en meer specifiek als virtuoos op het hammondorgel. Figee leverde bijdragen op de albums van tientallen bands en artiesten, onder meer Anouk, Marcel de Groot, Rik Mol en de Jan Rietman Band. Daarnaast is de musicus actief met zijn eigen Sven Hammond bigband. Door zijn optredens in de show Matthijs gaat door van Matthijs van Nieuwkerk maakte het grote publiek kennis met Figee.

Kapsalon Romy

NPO 3, 21.01 uur

(Drama, Mischa Kamp, 2019) De wereld van de 10-jarige Romy wordt langzaam groter: ze wordt kappersassistent en verzorger, terwijl haar aan alzheimer lijdende oma Stine juist de andere kant op beweegt, van kapsalon naar verzorgingshuis. Regisseur Mischa Kamp en scenarist en schrijver Tamara Bos (eerder verantwoordelijk voor twee mooie Paard van Sinterklaas-films) zagen hun aangrijpende en levenslustige Kapsalon Romy met acht Gouden Kalveren bekroond. Razendknap, hoe ze een ziekte die voor kinderen én volwassenen nauwelijks valt te begrijpen een plek geven. Het samenspel tussen de generaties is uitmuntend, met Beppie Melissen als oma Stine en Vita Heijmen als kapperskleindochter Romy.

Diana’s Decades

NPO 2, 22.09 uur

De derde aflevering van Diana’s Decades laat zien hoe de prinses van Wales zich ontwikkelde in de jaren negentig. In openhartige interviews liet Diana zich van een emotionele kant zien. Dat werd gewaardeerd door het publiek, maar minder door het Britse koningshuis. Toen de huwelijksproblemen van Charles en Diana naar buiten kwamen, werd een echtscheiding onafwendbaar. Het slot van de documentaireserie behandelt ook het auto-ongeluk waarbij de prinses, haar vriend en hun chauffeur om het leven kwamen tijdens een wilde rit op de vlucht voor de pers.

Interrogation

Canvas, 22.30 uur

De Amerikaanse serie Interrogation gaat uit van een ongebruikelijk maar interessant idee. Tiener Eric Fisher (Kyle Gallner) wordt beschuldigd van de brute moord op zijn moeder. De eerste negen afleveringen bestaan uit verhoorscènes met Eric en andere betrokkenen, die plaatsvinden tussen 1983 en 2005. Aan de hand hiervan kan de kijker zich een oordeel vormen over Erics (on)schuld. De tiende aflevering geeft daarna de ontknoping. De serie is gebaseerd op de waargebeurde zaak van Bruce Lisker. Peter Sarsgaard speelt de rol van rechercheur David Russell.

Paranormal: The Girl, the Ghost and the Gravestones

BBC 1, 23.40 uur

De BBC maakte een vierdelige documentaire over een boerderij die in de jaren negentig bekend stond als de locatie waar paranormale gebeurtenissen zouden plaatsvinden. In Paranormal zoekt presentator Sian Eleri uit wat er precies is voorgevallen op Penyffordd Farm. Meer dan driehonderd vermeend paranormale voorvallen zijn gedocumenteerd op foto, audio, video en in getuigenverslagen, maar al dit materiaal is pas onlangs vrijgegeven. Er zijn verhalen over onverklaarbaar bewegende voorwerpen en de geest van een meisje dat in de tuin zou zijn begraven.