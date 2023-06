De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 14 juni

Jamie Foxx in ‘Django Unchained’ van Quentin Tarantino.

Love in the Afternoon

Arte, 14.15 uur

(Komedie, Billy Wilder, 1957) ‘Als je de lens op haar richtte kwamen er allerlei mysterieuze krachten vrij’, zei Billy Wilder eens over Audrey Hepburn. De actrice zette die uitspraak kracht bij door zelfs een degelijke zedenkomedie als Love in the Afternoon, gebaseerd op de roman Ariane, jeune fille russe (1920) van Claude Anet, kundig op te tillen. Hepburn speelt Ariane, die in Parijs valt voor Amerikaan Frank (Gary Cooper, 28 jaar ouder). Die wordt in de gaten gehouden door haar vader, een op overspelige mannen loerende privédetective.

Gary Cooper en Audrey Hepburn in ‘Love in the Afternoon’ van Billy Wilder.

The Hours

Arte, 20.15 uur

(Drama, Stephen Daldry, 2002) In 1923 begint Virginia Woolf (Nicole Kidman) in Engeland aan haar roman Mrs. Dalloway. In 1951 kan een zwangere huisvrouw (Julianne Moore) in Los Angeles niet ophouden die roman te lezen, terwijl ze eigenlijk een feestje moet voorbereiden. En in 2001 volgt het leven van een derde hoofdpersoon (Meryl Streep) in New York het boek precies. Drie keer volgt deze knap geconstrueerde verfilming van het gelijknamige boek van Michael Cunningham een dag uit het leven van de hoofdpersonen, waarbij echo’s en beeldrijmen de lagen verbinden.

Nicole Kidman als Virginia Woolf in ‘The Hours’ van Stephen Daldry.

Over leven

NPO 2, 20.27 uur

Hartchirurg Shirin Bemelmans-Lalezari maakte in het begin van haar carrière een medische fout. Hierdoor overleed haar patiënt tijdens een relatief eenvoudige ingreep. Dit had een grote impact op de hartchirurg. Ze merkte dat er onder collega’s wel wordt gesproken over de technische aspecten van medische fouten, maar dat er weinig aandacht is voor de emoties van de arts. Die wordt na zo’n fout vaak gekweld door schuldgevoel en angst voor herhaling. In Over leven vertelt de chirurg aan Coen Verbraak waarom ze pleit voor meer ruimte voor kwetsbaarheid in de zorg.

Nothing Lasts Forever

Canvas, 22.15 uur

Wie een diamant koopt, wordt eigenaar van een stukje eeuwigheid. Dat is wat de diamantindustrie de consument voorhoudt, maar de werkelijkheid is wat ingewikkelder, blijkt in Jason Kohns documentaire Nothing Lasts Forever. De fabricage van goedkope synthetische diamanten is zo geperfectioneerd dat ze nauwelijks nog te onderscheiden zijn van diamanten uit de mijn. De vraag rijst wat – behalve het leed van de Afrikaanse diamantmijnwerkers – dan nog het verschil is tussen ‘echt’ en ‘nep’. Een vraag die de diamantindustrie tegen elke prijs wil vermijden.

2Doc: Television Event

NPO 2, 22.34 uur

De film The Day After uit 1983 was zeker geen meesterwerk, maar had een enorme impact. De tv-productie toonde de gevolgen van een wereldwijde kernoorlog voor de bewoners van het Midwesten van de Verenigde Staten. De apocalyptische beelden van de nucleaire holocaust schokten de Amerikaanse kijkers – en dat waren er zo’n honderd miljoen – maar ook president Ronald Reagan bekende dat de film hem diep raakte. In Television Event onderzoekt documentairemaker Jeff Daniels in interviews met de makers hoe de film tot stand kwam en wat hij teweegbracht.

Staged

BBC 1, 23.40 uur

De lockdown tijdens de coronacrisis was voor David Tennant en Michael Sheen aanleiding een nieuw project te beginnen. In de serie Staged speelden de bevriende Britse acteurs versies van zichzelf, en gingen ze via Zoomsessies aan de slag met een nieuwe theaterproductie. Binnen de kortste keren liep dat uit op een knetterende ruzie. In het derde seizoen, dat vandaag van start gaat, weet regisseur Simon Evans de acteurs te overtuigen opnieuw samen te spelen, dit keer in een kerstvoorstelling. Diverse bekende gastacteurs duiken weer op in bijrollen.

Django Unchained

Veronica, 20.30 uur

(Western, Quentin Tarantino, 2012) Tarantino’s variant op Sergio Corbucci’s Django (1966) en talrijke andere spaghettiwesterns. De filmmaker serveert de slavernijhorror breed uit: vechtslaven, seksslaven, huisslaven, geketend of met muilkorf. Zoals hij dat eerder deed in zijn joodsewraakfantasie Inglourious Basterds (2009), waarin hij de afloop van de Tweede Wereldoorlog herschreef, zet Tarantino ook nu de geschiedenis naar zijn hand. Enter Django de superwraakslaaf, belichaamd door acteur Jamie Foxx. Hij wordt bijgestaan door de Duitse emigrant Schultz (Christoph Waltz), een koddig ogende maar ijskoud moordende premiejager. Fraaie, met zichtbaar plezier gemaakte pulp. Soms iets te zelfgenoegzaam geregisseerd, inclusief onnozele cameo van Tarantino zelf. Maar dat hoort nu eenmaal bij de man.