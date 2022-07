De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 13 juli

Vin Diesel in xXx van Rob Cohen. Beeld geen

La belle saison

Arte, 20.15 uur

(Drama, Catherine Corsini, 2015) In de documentaire Les invisibles (Sébastien Lifshitz, 2012) bespreken een aantal oudere mannen en vrouwen hoe het was om homoseksueel te zijn in het Frankrijk van hun jonge jaren. Die film inspireerde de Franse regisseur Catherine Corsini tot haar eigen fijne liefdesdrama La belle saison, dat zich in de jaren zeventig afspeelt en twee tegengestelde vrouwen volgt die voor elkaar vallen: de een (Izïa Higelin) een boerendochter, de ander (Cécile de France) een politiek activiste. Bekroond met verschillende prijzen, onder meer op het Filmfestival van Locarno.

Cécile de France (links) en Izïa Higelin in La belle saison van Catherine Corsini.

xXx

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Rob Cohen, 2001) ‘Wil de filmmaker een kunstwerk creëren, dan zal hij bewust de eigenaardigheden van zijn medium moeten benadrukken,’ schreef de befaamde auteur en kunsttheoreticus Rudolf Arnheim (1904-2007) in Film als Kunst (1932). Regisseur Cohen luisterde goed naar Arnheim toen hij xXx maakte: wanneer schurkenjager Xander Cage (Vin Diesel) vanaf een dak met zijn motor door de lucht vliegt, dan zie, hoor en voel je dat op een manier die alleen via film te verwezenlijken valt. De idiote stunt wordt maximaal uitgebuit, met een bijna kubistische montage en een gewiekst gebruik van slow motion, om te transformeren tot een eindeloos ballet voor man en motor. Hersenloos vermaak? Nee, film als kunst.

The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart

NPO 3, 21.09 uur

Barry, Maurice en Robin Gibb schreven ruim duizend liedjes, scoorden twintig nummer 1-hits en verkochten als de Bee Gees meer dan 120 miljoen platen. Na de doorbraak met Spicks and Specks in 1967 volgde internationaal succes, maar het supersterdom kwam pas na de overstap naar disco en de soundtrack voor Saturday Night Fever. In How Can You Mend a Broken Heart belicht regisseur Frank Marshall de lange geschiedenis van de Bee Gees. Als het enige nog levende bandlid haalt Barry Gibb openhartig herinneringen op, die tot leven komen in archiefbeelden.

The Real Mo Farah

BBC 1, 22.00 uur

De in Somalië geboren Mo Farah is de succesvolste Britse langeafstandsloper aller tijden. Farah kwam op zijn 8ste naar Europa. Hij werd Groot-Brittannië binnengesmokkeld onder een valse naam. Dat zegt de meervoudig olympisch kampioen in een documentaire van de BBC. De echte naam van Farah is Hussein Abdi Kahin. Als kind werd hij gedwongen te werken als huishoudhulp. Een gymleraar herkende zijn hardlooptalent. Onder professionele begeleiding bleek Farah niet te stuiten. Hij werd zesvoudig wereldkampioen en won vier keer Olympisch goud.

In het brein van de bedrieger

NPO 2, 22.09 uur

De Franse bedrieger Frédéric Bourdin zegt meer dan vijfhonderd valse identiteiten te hebben gehad. De menselijke kameleon werd beroemd toen hij zich uitgaf voor een vermiste jongen en zich naar Amerika liet vliegen voor een ‘hereniging’ met de familie. Hij hield deze façade bijna vijf maanden vol, maar belandde in de gevangenis nadat hij door de mand was gevallen . In tegenstelling tot de andere oplichters die worden onderzocht in In het brein van de bedrieger is geld niet het motief van Bourdin. De experts zoeken het eerder in zijn uiterst ongelukkige jeugd.

G.I. Jane

Veronica, 22.50 uur

(Actie, Ridley Scott, 1997) Demi Moore was midden jaren negentig op de toppen van haar roem, nadat ze in 1990 haar werkgevers gelukkig had gemaakt met het kassucces Ghost. Onder meer Indecent Proposal (1993) en Disclosure (1994) volgden. Maar ze wilde meer en waagde zich aan een extreme vorm van methodacting. Voor G.I. Jane trainde ze veel: in The Late Show with Dave Letterman liet ze zien dat haar eenarmige push-ups niet fake waren. Helaas pakte Moore’s aanpak slecht uit: haar eerdere successen werden nooit geëvenaard.

Demi Moore in G.I. Jane van Ridley Scott.

Het uur van de wolf: De Dick Maas-methode

NPO 2, 23.10 uur

Aan fijnzinnige acteursregie heeft Dick Maas geen boodschap. Aan boodschappen zelf trouwens ook niet: die doe je bij Albert Heijn, aldus de filmer. In zijn documentaire De Dick Maas methode schetst Jeffrey de Vore een mooi portret van de eigenzinnige regisseur, die in de jaren tachtig kaskrakers maakte als De lift, Flodder en Amsterdamned. Met filmscènes, kijkjes achter de schermen en lekker veel anekdoten richt de film zich op de gouden jaren van Maas, die scoorde met zijn typische mix van platte humor, schokkende horror, stunts en actie.