De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 12 oktober

Anna Kendrick in ‘A Simple Favor’ van Paul Feig. Beeld RTL-TVI

Antboy

NPO 3, 15.34 uur

(Jeugd, Ask Hasselbalch, 2013) Na de beet van een mier ontwikkelt de onopvallende Pelle superkrachten. Plotseling kan hij heel goed klimmen, ruiken en vechten. Hij wordt Antboy, de lokale held die iedereen redt. Eindelijk ziet het mooiste meisje van de klas hem staan. Het verhaal van deze Deense jeugdfilm verdient geen originaliteitsprijs, maar de enthousiaste uitvoering maakt veel goed. Antboy (niet te verwarren met Marvelblockbuster Ant-Man) is een vrolijke mix van avonturenfilm en komedie, vol stripinvloeden en met een lieve boodschap: de grootste superkracht is vriendschap.

Oscar Dietz en Cecilie Alstrup Tarp in ‘Antboy’ van Ask Hasselbalch.

A Simple Favor

RTL 8, 20.25 uur

(Misdaad, Paul Feig, 2018) Ze zijn tegenpolen zoals je ze niet vaak ziet, de twee moeders in het heerlijk vileine en scherp geschreven A Simple Favor. Stephanie (Anna Kendrick) is de hypertuttige, nerderige en sociaal onhandige kind-vrouw die achter haar rug om wordt uitgelachen door de ouders op de school van haar zoontje. Haar leven neemt een nieuwe wending als haar zoontje vriendschap sluit met het zoontje van de enigmatische, diep cynische, agressieve en alcoholistische Emily (Blake Lively). Het uitstekend geacteerde A Simple Favor biedt een geslaagd en zelden vertoond mengsel van bijtende humor en haast hitchcockiaanse thriller, gestoken in het fleurige uiterlijk van een romantische komedie.

The Hitman’s Bodyguard

RTL 7, 21.00 uur

(Actie, Patrick Hughes, 2017) Superbodyguard Bryce (Ryan Reynolds) begeleidt huurmoordenaar Kincaid (Samuel L. Jackson) die moet getuigen voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Al het goede dat deze prettig onzinnige actiekomedie te bieden heeft, zit in de opzet van deze twee personages. En tussenlocatie Amsterdam staat er geweldig op. De scènes op de grachten – waar een motorrijder zichzelf via een rondvaartboot richting een brug lanceert, om met een raketwerper een vent onschadelijk te maken die het heeft voorzien op Samuel L. Jackson in een speedboot – zijn fijne kunststukjes.

Samuel L. Jackson in The Hitman’s Bodyguard van Patrick Hughes

Blind getekend

NPO 3, 21.24 uur

Veel mensen zijn ongelukkig in hun baan, maar de stap om op zoek te gaan naar ander werk is zo groot en beangstigend dat ze hem niet durven te nemen. In het nieuwe programma Blind getekend krijgen zes deelnemers daarom hulp van een jobcoach en een recruiter die op zoek gaan naar de perfecte nieuwe werkplek. Er is echter een addertje onder het gras: de kandidaten moeten ontslag nemen en aan hun eerste werkdag beginnen zonder te weten waar ze terechtkomen en in welke functie. Presentator Rachel Rosier volgt het zestal gedurende hun proeftijd.

Close Up: A World to Shape

NPO 2, 22.39 uur

Kun je als ontwerper via design bijdragen aan een betere wereld? Nienke Hoogvliet en Dave Hakkens denken van wel. Als vertegenwoordigers van de jongste generatie Dutch Designers combineren ze ontwerp, kunst en wetenschap tot duurzame nieuwe toepassingen. In de documentaire Boven verwachting laat Ton van Zantvoort zien hoe Hoogvliet de vervuilende kledingindustrie wil verduurzamen door innovatief gebruik van zeewier dat onder meer kan worden verwerkt tot verf. Hakkens werkt in Portugal aan een woon-werkgemeenschap met een minimale CO2-voetafdruk.

Stil leven

NPO 3, 23.13 uur

Rowan Blijd was in de laatste fase van haar zwangerschap toen uit een echo bleek dat haar zoontje in de baarmoeder was overleden. Pas toen ze anderen vertelde over haar verdrietige ervaring werd haar duidelijk dat het veel vaker voorkomt, maar dat eigenlijk niemand erover praat. Samen met regisseur Ruby Cruden maakte Blijd de documentaire Stil leven, waarin haar persoonlijke verhaal centraal staat en dient om het zwijgen rond het onderwerp te doorbreken. Ook andere betrokkenen – de gynaecoloog, Blijds vader en de uitvaartbegeleider – komen aan het woord.

2Doc kort: Boven verwachting

NPO 2, 23.33 uur

Het gaat niet goed met de geestelijke gesteldheid van de Nederlandse studenten. Een groeiend aantal jongvolwassenen kampt met klachten van depressie en angst, die lijken voort te komen uit de druk om te presteren. Die druk kan afkomstig zijn van ouders, maar ook van een maatschappij waarin diploma’s onmisbaar zijn. De documentaire Boven verwachting kijkt mee met de Leidse huisarts Nanny van den Braken, die openhartige gesprekken voert met studenten die gebukt gaan onder faalangst, verlammende zelfkritiek en het gevoel almaar te moeten presteren.