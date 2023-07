De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 12 juli

Woody Allen en Mia Farrow in ‘Hannah and her Sisters’ van Woody Allen.

L.A. Confidential

Veronica, 20.30 uur

(Thriller, Curtis Hanson, 1997) Russell Crowe en Guy Pearce waren nog vrijwel onbekend toen ze door de veel te vroeg overleden regisseur Curtis Hanson (1945-2016) werden gevraagd voor rollen in zijn sfeervolle neo noir-verfilming van James Ellroys L.A. Confidential. Met Kevin Spacey spelen ze detectives die in het gewelddadige Los Angeles van 1953 de jacht openen op perverse criminelen. De drie acteurs halen het uiterste uit hun rol, en dan moeten Kim Basinger (Oscar voor de beste bijrol) en Danny DeVito (geniaal als zweterige persmuskiet) nog komen.

Kim Basinger in ‘L.A. Confidential’ van Curtis Hanson.

Dwars door de Middellandse Zee

NPO 2, 20.35 uur

Arnout Hauben en zijn vrienden hoppen van eiland naar eiland in oostelijke richting door de Middellandse Zee. Op Kreta duiken ze in de rijke geschiedenis van deze plek, de bakermat van de Minoïsche beschaving. Het strategische gelegen Griekse eiland is door de eeuwen heen vele malen veroverd – onder meer door de Romeinen, Arabieren en Ottomanen – en was ook tijdens de Tweede Wereldoorlog het toneel van felle gevechten. Hauben ontmoet oude eilandbewoners die zich de wreedheid van de Duitse bezetters tegen de burgerbevolking nog goed kunnen herinneren.

My Generation @War

NPO 3, 21.01 uur

Wat doet de oorlog in Oekraïne met de jonge generatie, die al haar toekomstplannen ziet ontsporen door het conflict? Simone Timmer en Roel van Hees portretteren in My Generation @War tien jonge Oekraïners die via sociale media hun persoonlijke verhaal vertellen. In de eerste aflevering maken we kennis met Olga, die voor de oorlog advocaat was maar nu luitenant is van een mortierbataljon. Taisiia studeerde psychologie en vluchtte toen de oorlog uitbrak naar Nederland. Hier studeert ze weer, maar ze worstelt met haar keuze om Oekraïne achter te laten.

The Ceausescu Trial: A Stolen Revolution

Canvas, 21.20 uur

In december van 1989 kwam er met de Roemeense Revolutie een einde aan het communistische regime dat het land 44 jaar in zijn greep had gehouden. Het volk kwam in opstand, het leger schaarde zich aan hun kant en op Eerste Kerstdag werden dictator Nicolae Ceaușescu en zijn vrouw Elena berecht en geëxecuteerd. Het plaatje van de ‘volksrevolutie’ dat de wereld kreeg voorgeschoteld was echter zeer onvolledig. De documentaire The Ceausescu Trial: A Stolen Revolution vertelt het ware verhaal, portretteert de belangrijke spelers en onderzoekt de rol van de media.

2Doc: Reis door onze wereld

NPO 2, 22.05 uur

Drie jaar na het begin van de coronacrisis zijn we bijna vergeten hoe Nederland tot stilstand kwam en in isolatie ging. In deze periode maakte regisseursechtpaar Peter en Petra Lataster–Czisch de film Reis door onze wereld, waarin ze de camera richten op zichzelf en hun directe omgeving. Ze observeren de planten en dieren in hun stadstuin, houden zichzelf fit met binnensport en volgen op afstand wat er in de wereld gebeurt. Tussen de soms komische observaties spelen zich ook drama’s af. Zo blijkt een vriendin van het echtpaar ongeneeslijk ziek te zijn.

Hannah and her Sisters

Canvas, 22.15 uur

(Drama, Woody Allen, 1986) De structuur van dit fijne drama keek cineast Allen af van Lev Tolstojs roman Anna Karenina (1877) en van Ingmar Bergmans Fanny en Alexander (1982): meerdere vertelperspectieven lopen door elkaar (Tolstoj) en een jaarlijks familiefeest dient als terugkerend motief (Bergman). Zakenmanager Elliot (Michael Caine) worstelt met zijn gevoelens voor Lee (Barbara Hershey), zus van zijn vrouw Hannah (Mia Farrow). Allen speelt zelf hypochonder Mickey, de ex van Hannah die ooit als date diende voor Hanna’s zus Holly (Dianne Wiest). Razend knap, hoe Allen dit kaartenhuis overeind houdt. Zijn script werd dan ook met een Oscar bekroond, net als het geweldige spel van Caine en Wiest.

Live by Night

Veronica, 20.30 uur

(Misdaad, Ben Affleck, 2016) Misdaaddrama naar Dennis Lehanes roman, over een crimineel uit Boston die rond 1927 naar Florida verkast om zich op de (op dat moment illegale) handel in alcohol te storten. Joe Coughlin (Affleck zelf) is een romantische gangster die zichzelf als moreel superieur beschouwt, al moordt hij als de beste. Affleck verwacht dat ook de kijker Joe als een gouden kerel beschouwt, maar los van die inschattingsfout is Live by Night een fraai beheerste, bij vlagen hypnotiserende film, met een prettig lome sfeer die soms ruw wordt onderbroken door vuursalvo’s.