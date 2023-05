De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 10 mei

Montgomery Clift en Donna Reed in ‘From Here to Eternity’ van Fred Zinnemann.

Penny’s Shadow

NPO 3, 15.35 uur

(Jeugdfilm, Steven de Jong, 2011) De driehoeksverhouding meisje-jongen-paard: voor paardenmeisjes zou dat genoeg moeten zijn voor een geslaagde film. Penny’s Shadow gooit er nog wat verhaalelementen bovenop en op het scenario van Lars Boom valt wel meer af te dingen: waarom lijkt elke scène te eindigen met een boos weglopende hoofdpersoon, bijvoorbeeld. Maar regisseur Steven de Jong weet wat hij doet. Op een ongemakkelijke Baywatch-achtige scene na is Penny’s Shadow vooral een ouderwetse paardenfilm waar zijn beoogde publiek veilig plezier aan kan beleven.

Beeld uit ‘Penny’s Shadow’ van Steven de Jong

TALKSHOW

Over leven

NPO 2, 20.27 uur

Strafpleiter Gerard Spong ontsnapte twee keer aan de dood. De eerste keer was in 1980 bij een schijnexecutie tijdens de militaire coup in Suriname, de tweede keer was tijdens de coronapandemie, toen hij op de intensive care belandde. Spong is de eerste gast van Coen Verbraak in een nieuw seizoen van Over leven. In het programma praat Verbraak met uiteenlopende mensen over wat voor hen het bestaan de moeite waard maakt. Komende weken schuiven onder anderen politicus Lisa van Ginneken, zangeres Naaz Mohammad en oud-rechter Egbert Myer bij hem aan.

DOCUMENTAIRE

Wat houdt ons tegen?

NPO 2, 20.57 uur

Eigenlijk weten we precies wat er moet gebeuren om de klimaatdoelen te halen, maar toch blijven de meeste mensen vlees eten, op fossiele brandstof rijden en met het vliegtuig op vakantie gaan. In de nieuwe serie Wat houdt ons tegen? gaan journalisten Jeroen Smit, Jaap Tielbeke en Daphné Dupont-Nivet op zoek naar de knelpunten. Welke leiders en pioniers zijn bereid om het roer radicaal om te gooien? De eerste aflevering kijkt naar het probleem van voedselverspilling. Nederlandse huishoudens gooien jaarlijks gemiddeld ruim 34 kilo eetbaar voedsel weg.

DOCUMENTAIRE

De zaak-Rombley

NPO 3, 21.11 uur

In december van 2014 wordt de Chinese supermarkteigenaar Zufeng Li doodgeschoten tijdens een roofmoord op Curaçao. De politie pakt Vernond Rombley op als verdachte: in WhatsApp-berichten heeft hij aan enkele meisjes verteld dat hij de dader was. Rombley beweert dat dit stoerdoenerij was, maar wordt veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. Zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops hebben hun bedenkingen bij het bewijsmateriaal. De documentaireserie De zaak-Rombley bezoekt de veroordeelde in de gevangenis en onderzoekt of hij onschuldig vastzit.

From Here to Eternity

ONS, 22.00 uur

(Drama, Fred Zinnemann, 1953) Klassiek oorlogs- en liefdesdrama uit de hoogtijdagen van Fred Zinnemann (die een jaar eerder de westernklassieker High Noon regisseerde) over een legerkamp op Hawaii, kort voor de Japanse aanval op Pearl Harbor. From Here to Eternity doorstond de tand des tijds omdat het niet louter WOII-romantiek betreft: de film valt onder meer op dankzij zijn onverbloemde schets van militaire bureaucratie. Daarnaast is het aangenaam fiftiesfilmsterrenkijken: voormalig bokser Robert E. Lee Prewitt (Montgomery Clift) verwerkt een trauma, valt voor Lorene (Donna Reed) en raakt bevriend met soldaat Angelo Maggio (Frank Sinatra, die door Zinnemann uit de goot was getrokken en voor zijn vertolking pardoes een Oscar won).

DOCUMENTAIRE

2Doc: A Bunch of Amateurs

NPO 2, 22.50 uur

De Engelse filmclub Bradford Movie Makers werd opgericht in de jaren dertig en beleefde haar hoogtijdagen in de jaren zestig en zeventig, toen het maken van een amateurfilm binnen ieders bereik was gekomen. Sindsdien is er een beetje de klad in gekomen, maar de club bestaat nog steeds. De inmiddels bejaarde leden blijven bij elkaar komen, want het heeft voor hen een belangrijke sociale functie. De documentaire A Bunch of Amateurs van Kim Hopkins laat zien hoe de amateurfilmers in hun krakkemikkige clubhuis werken aan scripts, scènes en special effects.

Zwartboek

RTL 7, 23.16 uur

(Oorlog, Paul Verhoeven, 2006) Het is een beeld dat geen andere filmer zo zou hebben laten zien. Wanneer in Paul Verhoevens Zwartboek SS-soldaten een groep vluchtende Joden hebben uitgemoord, verzamelen ze snel de bezittingen van hun rijke slachtoffers. Van een dode vrouw worden eerst de borsten ontbloot, daarna rukken graaiende handen de juwelen van haar hals. Vlees, bloed en lage instincten, hebzucht en geweld – dat zijn de fundamenten van dit met drie Gouden Kalveren bekroonde oorlogsdrama, over een Joodse verzetsvrouw (Carice van Houten) die bij de nazi’s infiltreert.