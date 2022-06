De Volkskrant tv-selectie voor woensdag 1 juni

Franka Potente en Moritz Bleibtreu in Lola rennt. Beeld ANP

Lola rennt

Arte, 20.15 uur

(Actie, Tom Tykwer, 1998) Lola (Franka Potente) rent door Berlijn om te voorkomen dat haar vriendje een overval pleegt. Op ingenieuze wijze bouwde regisseur Tykwer dit simpele gegeven uit tot een stijlvol en krachtig exposé over de macht van het toeval. Waar de Duitse regisseur in zijn eerdere films kalm experimenteerde, gaf hij met deze meesterlijke doorbraakfilm vol gas. Lola raast steeds terug naar het beginpunt, om het verhaal rond Lola, haar vriendje en de overval steeds nét iets anders te laten lopen. En wanneer Lola tegen een voorbijganger botst, zien we in een flits hoe het die persoon verder in het leven zal vergaan – bepaald door die ene fractie van een seconde.

Hollandse zaken

NPO 2, 20.25 uur

Het nieuwe seizoen van reportagemagazine Hollandse zaken begint met aandacht voor een onderbelicht probleem. Naar schatting tienduizenden Nederlanders kampen met het postcovidsyndroom, een scala aan slepende klachten die blijven hangen na een coronainfectie. Patiënten lijden aan gebrek aan energie, verminderde concentratie, vergeetachtigheid, kortademigheid en hartkloppingen. Door de geringe aandacht en het uitblijven van een officiële diagnose worden de klachten door artsen slecht herkend. In de uitzending vertellen patiënten hun verhaal.

Sleepless

RTL 7, 20.30 uur

(Actie, Baran bo Odar, 2017) ‘Het leek wel Reservoir Dogs’, zegt de ene corrupte agent tegen de andere, nadat ze tijdens een poging een lading cocaïne achterover te drukken zélf zijn overvallen. Maar in het met vaart geregisseerde Sleepless, een remake van het Franse Nuit blanche (2011), draait het verder weinig om personages en dialoog. Foute-agent-met-goed-hart Vincent (Jamie Foxx) begeeft zich in een wespennest: zijn zoon is ontvoerd door de criminelen van wie Vincent drugs heeft gejat, wat weer onderwerp is van intern politieonderzoek. Prima hapslikwegthriller.

Jamie Foxx in Sleepless.

Het grote hokjesexperiment

NPO 1, 20.33 uur

Hoe werkt discriminatie in de praktijk en wat doet het met mensen? In Het grote hokjesexperiment onderzoeken Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink hoe mensen onterecht in een hokje worden gestopt. Per groep – zoals ouderen, mensen van kleur of met een beperking – wordt gekeken welke vooroordelen aan hen kleven. Via een spel wordt vervolgens gezocht naar overeenkomsten tussen de diverse groepen. In de uitzending geeft neuropsycholoog Erik Scherder enkele minicolleges over wat er bij ‘hokjesdenken’ in ons brein gebeurt, en wat we eraan kunnen doen.

Jurassic Park / The Lost World: Jurassic Park

Veronica, 21.30 uur

(Steven Spielberg, 1993) In afwachting van de première van de nieuwe Jurassic World-film brengt Veronica de twee films waar het allemaal mee begon. Vanwege de realistische verbeelding van de oerfauna geldt Jurassic Park in Hollywood als gamechanger. Ontevreden met het werk van zijn vertrouwde stop-motioncrew besloot Spielberg gaandeweg de productie meer en meer werk uit te besteden aan het computeranimatiebedrijf van vriend George Lucas. Juist de combinatie van oude en nieuwe technieken, waarbij computerkunst samenging met mechanische dinosauriërs en acteurs in raptorpak, maakte Jurassic Park tot een mijlpaal.

Sam Neill (rechts) in Jurassic Park. Beeld ZDF und Murray Close

Sharp Objects

Canvas, 21.55 uur

Camille Preaker (Amy Adams) is een journalist met de nodige psychische problemen. Die hebben hun oorsprong in haar jeugd in Wind Gap, Missouri, waar Camilles dominante moeder en jongere halfzusje Amma nog steeds wonen. Als in Wind Gap twee tieners op schokkende wijze om het leven komen, wordt Camille door haar hoofdredacteur naar haar geboorteplaats gestuurd om verslag te doen. De psychologische thrillerserie Sharp Objects is gebaseerd op het literaire debuut van Gillian Flynn (Gone Girl) en geregisseerd door Jean-Marc Vallée (Big Little Lies).

Close Up: Winona Ryder - Fighting Demons

NPO 2, 23.12 uur

Rond 1990 brak Winona Ryder door met rollen in cultfilms als Beetlejuice en Heathers, waarna ze werd gecast door grote regisseurs als Francis Ford Coppola en Martin Scorsese. In 2001 kwam haar carrière echter abrupt tot stilstand nadat Ryder was gearresteerd wegens winkeldiefstal. Het kwam tot een rechtszaak, waarbij ook haar depressie en pillenverslaving aan het licht kwamen. Fighting Demons laat zien hoe de actrice vijf jaar later begon aan een comeback. Dankzij haar rol in de serie Stranger Things staat Ryders ster weer hoog aan het firmament.