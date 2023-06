De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 9 juni

Jon Ranes en Tobias Santelmann in ‘Out Stealing Horses’ van Hans Petter Moland.

Le Mans ’66

RTL 7, 20.25 uur

(Actie, James Mangold, 2019) Zevenduizend toeren per minuut is het kantelpunt, vernemen we in dit autoracedrama. Dat is het moment waarop de raceauto als het ware gewichtloos wordt. Zo’n proloog maakt nieuwsgierig naar de wijze waarop regisseur Mangold die snelheidsfilosofie zal verbeelden, aan de hand van ambitieuze personages als auto-ontwerper Carroll Shelby (Matt Damon) en coureur Ken Miles (Christian Bale). Le Mans ’66 is op zijn best wanneer de verhouding tussen mens (lees: man) en machine wordt uitgelicht, zoals tijdens de befaamde 24-uursrace op het circuit van Le Mans in 1966.

Matt Damon en Christian Bale in ‘Le Mans ’66’ van James Mangold.

Van Bahia tot Brooklyn, Caribische verhalen

NPO 2, 20.35 uur

In de Caribische cultuur zijn inheemse elementen vanaf de koloniale tijd samengesmolten met invloeden uit Europa, Afrika en Azië. In de nieuwe serie Van Bahia tot Brooklyn, Caribische verhalen onderzoekt Nina Jurna de geschiedenis en cultuur van de Cariben op een reis die begint in Brazilië en eindigt in de VS, waar veel bewoners uit het gebied zijn neergestreken. In de eerste aflevering ziet Jurna in Brazilië hoe de treden van de maatschappelijke ladder in het land oplopen van zwart naar wit. De ideale gemengde samenleving is er ver te zoeken.

Midsomer Murders

VRT, 20.40 uur

In het kader van een wedstrijd verzon een fotograaf in Little Worthy de legende van de Wolf Hunter: een moordenaar met een wolvenmasker en metalen klauwen, altijd op zoek naar een prooi. Als er in het nieuwe seizoen van Midsomer Murders in het plaatsje een moord wordt gepleegd volgens de methode van de Wolf Hunter, moeten rechercheurs John Barnaby en Jamie Winter komen uitzoeken wat er aan de hand is. Het eerste slachtoffer is Jez Gladberry, de lokale klusjesman. Had iemand het op hem voorzien, of was hij op een ongelukkig moment op de verkeerde plek?

Klassiekers met Kleinsma

NPO 1, 21.28 uur

Voordat Ruth Jacott werd gevraagd om Nederland te vertegenwoordigen op het Songfestival van 1993 had ze al heel wat podiumervaring dankzij haar rollen in musicals als Cats en The Cotton Club. Deze week is Jacott te gast bij musicaldiva Simone Kleinsma. De zangeres vertelt in Klassiekers met Kleinsma over haar inspiratiebron Paul van Vliet en haar bewondering voor Rob de Nijs, André Hazes en Re-Play. Jamai Loman is voor Jacott een van de grootste artiesten van Nederland, en als het om schrijftalent gaat, heeft ze respect voor Diggy Dex en Stef Bos.

Roofkunst

NPO 2, 22.19 uur

Het Britse Rijk zag het verzwakte China in de 19de eeuw als een lucratieve afzetmarkt voor opium. Omdat de Chinese overheid de verkoop van de drug verbood, begonnen de Britten de Opiumoorlogen. Op het hoogtepunt van de Tweede Opiumoorlog, waar ook de Fransen aan meededen, werd het Zomerpaleis in Beijing leeggeroofd en met de grond gelijk gemaakt. In Roofkunst vertelt Erik Dijkstra hoe de Chinese overheid nog steeds probeert haar kunstschatten terug te krijgen. Vooral rond de geroofde bronzen koppen van de Chinese dierenriem lopen de gemoederen hoog op.

Disturbia

Veronica, 22.40 uur

(Thriller, D.J. Caruso, 2007) Puber Kale (Shia LaBeouf) is aan huis gekluisterd door een enkelband, veroordeeld tot drie maanden elektronisch huisarrest. Uit verveling begint hij zijn buren te bespieden, waarna hij er in deze fijne tienerversie van Hitchcocks Rear Window van overtuigd raakt dat zijn buurman een seriemoordenaar is. Dankzij mobiele telefoons, camera’s en handleidingen op internet heeft hij meer mogelijkheden dan zijn illustere evenknie uit Rear Window. De scenarioschrijvers zorgen ervoor dat die technieken Kale evenveel nadelen als voordelen brengen. Tegelijkertijd bekritiseren ze met subtiele humor de moderne (gluur)cultuur.

Sarah Roemer en Shia LaBeouf in ‘Disturbi’a van D.J. Caruso.

Out Stealing Horses

NPO 2, 00.07 uur

(Drama, Hans Petter Moland, 2019) Deze verfilming van de succesvolle Noorse roman Paarden stelen (Per Petterson) koerst in de zomer van 1948 af op een drama, als de dan 15-jarige Trond (Jon Ranes) van zijn vader in de natuur leert een man te worden. Jaren later hoopt de oude Trond (Stellan Skarsgård) in de winter van 1999 na een vastgelopen leven (vrouw overleden, carrière in het slop) tevergeefs in afzondering verder te kunnen. Zoals zoveel boekverfilmingen leunt Out Stealing Horses zwaar op flashbacks en voice-overs (het verleden wordt afgepeld als een verhaal in een verhaal in een verhaal), maar desondanks weet de Noorse filmer Hans Petter Moland er levendige cinema van te maken.