De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 8 september

Frances McDormand in ‘Nomadland’ van Chloé Zhao. Beeld IMDB

2Doc: Shelley in wonderland

NPO 2, 20.25 uur

De Ms. Senior USA-verkiezing is een schoonheidswedstrijd voor 60-plussers die in Las Vegas wordt georganiseerd. In de documentaire Shelley in Wonderland van Sophie Dros maken we kennis met een van de deelnemers. Shelley Gish is drie keer getrouwd geweest, heeft acht kinderen en runt een lijn met producten voor ouderen. Toch voelt ze nog de behoefte om op het podium haar droom na te jagen en de strijd aan te gaan met haar perfect gestylede concurrenten. Shelley in Wonderland is een mooi portret van een bijzonder mens in een absurde wereld.

Nomadland

Net 5, 20.30 uur

(Drama, Chloé Zhao, 2020) Ferns echtgenoot is overleden, de mijn waar hij werkte is gesloten, het stadje waar ze woonde werd opgedoekt. Sindsdien woont ze in een aftands wit busje. In Nomadland, bekroond met een Oscar voor Beste film, Beste regie en Beste vrouwelijke hoofdrol, sluit ze zich aan bij een groep rondreizende zestigers en zeventigers die bij de financiële crisis van 2008 huis en baan zijn verloren en verder moeten in het Amerika zonder sociaal vangnet. Docudrama Nomadland is gebaseerd op het non-fictieboek Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. Een aantal ‘nomaden’ uit het boek speelt zichzelf, Fern is een bedacht personage, fantastisch vertolkt door Frances McDormand.

On Stage

NPO 3, 20.55 uur

Het eerste seizoen van On Stage trakteerde Nederland op liveoptredens tijdens de lockdown. Inmiddels zijn alle zalen weer open en is het programma terug met nieuws over dans, theater en – de hoofdmoot in de nieuwe afleveringen – muziek. Nadia Moussaid ontvangt wekelijks een andere hoofdgast die bepaalt wie er op het podium van On Stage te zien is. Barry Hay, de frontman van Golden Earring, maakt er deze week een ode aan rockhoofdstad Den Haag van. Ook treedt hij zelf op met een gelegenheidsband en vertolkt hij samen met Di-rect de song Back Home.

De geknipte gast

NPO 2, 21.05 uur

Özcan Akyol opent zijn kapsalon voor een nieuw seizoen. Zijn eerste gast is Carry Tefsen, de actrice en musicalster die al ruim zestig jaar op het podium staat. Op tv werd ze in heel Nederland bekend dankzij haar populaire rol als Mien Dobbelsteen in de serie Zeg ’ns aaa. De 85-jarige Tefsen vertelt hoe ze met haar keuze voor de musical inging tegen de wens van haar vader, die veel liever had gezien dat zijn dochter een docentenopleiding had gevolgd. Ondanks haar hoge leeftijd staat ze nog steeds open voor nieuwe rollen op tv of in het theater.

Indonesia roept!

NPO 2, 22.19 uur

Rein van Langen, de opa van documentairemaker Hans Goedkoop (Andere tijden), werd geboren in Nederlands-Indië. In de jaren 1920 verdiende Nederland stevig aan de kolonie. Op Sumatra begon Van Langen zijn carrière als officier in de KNIL. Het Nederlandse koloniale leger werd voornamelijk ingezet als bewapende politiemacht die de groeiende onrust de kop moest indrukken. Om een indruk te krijgen van de dagelijkse praktijk van de koloniale onderdrukking neemt Goedkoop in Indonesia roept! een kijkje in de Ombilinkolenmijnen, waar dwangarbeiders werkten.

Worth

Canvas, 22.55 uur

(Drama, Sara Colangelo, 2020) Wanneer na 9/11 een fonds wordt opgericht om de nabestaanden zo snel mogelijk te compenseren, werpt advocaat Kenneth Feinberg zich op om dat te leiden. ‘Dit is wat ik doe. Ik ben er goed in.’ Uiteraard denken de nabestaanden daar heel anders over in Worth, gebaseerd op Feinbergs memoires. Samengebracht door weduwnaar en professioneel actievoerder Charlie Wolf (Stanley Tucci, altijd goed) verzetten ze zich tegen Feinbergs formulewerk. Michael Keaton is keurig kleurloos als de emotieloze advocaat, wiens theorieën beginnen te kantelen als hij tegenover een jonge weduwe komt te zitten.

Michael Keaton in ‘Worth’ van Sara Colangelo. Beeld IMDb

A Private War

NPO 3, 23.00 uur

(Biografie, Matthew Heineman, 2018) Mooi monument voor de Amerikaanse oorlogsjournalist Marie Colvin, die in 2012 op 56-jarige leeftijd omkwam in de Syrische stad Homs. Vermoord, door het regime van Bashar al-Assad. Colvin was in Homs om te laten zien dat bij de bombardementen door de Syrische regering tienduizenden burgerslachtoffers vielen, en niet alleen rebellen stierven, zoals Assad beweerde. Heinemans regie legt de nadruk op Colvins werk, maar toont ook haar privésores. Daarmee omzeilt Heineman de machoclichés die veel films over oorlogscorrespondenten kenmerken. Rosamund Pike kruipt diep in de huid van haar personage.