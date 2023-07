De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 7 juli

Vincent van der Valk en Bart Slegers in ‘Gluckauf’ van Remy van Heugten.

Van Bahia tot Brooklyn, Caribische verhalen

NPO 2, 20.35 uur

Een van de plekken waar Christoffel Columbus op zijn eerste reis naar Amerika aan wal ging was een groot eiland dat hij La isla Española noemde. Het tegenwoordige Hispaniola is verdeeld tussen de Dominicaanse Republiek in het westen en Haïti in het oosten. In Van Bahia tot Brooklyn is Nina Jurna deze week in de Dominicaanse hoofdstad Santo Domingo. Terwijl de standbeelden en monumenten die herinneren aan Columbus op andere Caribische eilanden worden toegetakeld, zorgt de erfenis van de ontdekkingsreiziger hier nog steeds voor toeristische inkomsten.

Classic Albums: Frank Zappa – Freak Out!

21.05 uur, NPO 3

In 1966 maakten The Mothers of Invention hun debuut met Freak Out!, een van de eerste conceptalbums uit de popgeschiedenis. Frontman Frank Zappa gaf hiermee zijn visitekaartje af, maar recensenten wisten zich niet goed raad met de avant-gardeplaat, waarop Zappa r&b combineerde met rock, blues en doowop. In Amerika duurde het jaren voordat Freak Out! een cultstatus kreeg. Britse artiesten omarmden de plaat direct, en voor The Beatles werd het een inspiratiebron voor hun album Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band, dat een jaar later verscheen.

12 Years a Slave

Canvas, 21.20 uur

(Drama, Steve McQueen, 2013) Het met drie Oscars bekroonde 12 Years a Slave is gebaseerd op de memoires van Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), die niet uniek zijn: het gebeurde vaak dat zwarte Amerikanen in de noordelijke staten, waar in 1841 de slavernij al was afgeschaft, ontvoerd en verkocht werden om in het zuiden als slaaf te werk te worden gesteld. 12 jaar bracht Northup door in de hel. Regisseur McQueen maakte er een ogenschijnlijk conventionele film van, die door de gruwelijkheid van sommige scènes verre van mainstream is.

Michael Fassbender en Chiwetel Ejiofor in ‘12 Years a Slave’ van Steve McQueen.

Firma Erfgoed overzee

NPO 2, 22.19 uur

In Firma Erfgoed bekijkt Aldith Hunkar bijzonder cultureel en religieus erfgoed. Na twee seizoenen in Nederland brengt ze vanaf deze week in het kader van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden een bezoek aan Suriname, Sint Eustatius en Curaçao. In Firma Erfgoed overzee ziet ze onder meer de historische Grote Stadskerk van Paramaribo en de volkswijk Frimangron, de ‘grond van vrije mensen’. Ook neemt ze een kijkje op de Jodensavanne. Deze plantage werd gesticht door Sefardische Joden die in de 17de eeuw de inquisitie in Europa moesten ontvluchten.

Full Metal Jacket

Veronica, 22.30 uur

(Oorlog, Stanley Kubrick, 1987) Krachtig en visionair oorlogsmeesterwerk, dat met de tijd alleen maar beter is geworden. Regisseur Kubrick liet Vietnam verrijzen op een verlaten industrieterrein ten oosten van Londen; de palmbomen werden ingevlogen. Meer dan een Vietnamfilm is Full Metal Jacket een film over wat oorlog met mensen doet. In het eerste deel worden verse rekruten gereduceerd tot machines. In het tweede deel laat Kubrick de essentie van oorlog zien: mensen die elkaar een zinloze dood injagen. Een film die een krater in je hoofd slaat.

Vincent d’Onofrio, Matthew Modine en R. Lee Ermey in ‘Full Metal Jacket’ van Stanley Kubrick.

Gluckauf

NPO 3, 23.05 uur

(Drama, Remy van Heugten, 2015) Vroeger bewonderde Jeffrey de roekeloosheid van vader Lei. Inmiddels is Jeffrey 20 en ziet hij walgend hoe Lei, die werkloos is sinds de kolenmijnen werden gesloten, teert op de verkoop van gestolen prullen. Niet dat Jeffrey met zijn drugshandeltje een toonbeeld van maatschappelijk succes is, daar in naargeestig Zuid-Limburg. Met het in dialect gesproken Gluckauf keert regisseur Van Heugten terug naar zijn geboortegrond. Hij is zelf een soort mijnwerker: diep boort hij in de kapotte verstandhouding tussen de hoofdpersonages. Bart Slegers en Vincent van der Valk spelen vader en zoon als bonken ongenaakbaarheid, waar soms iets warms doorheen sijpelt. Onderscheiden met vier Gouden Kalveren: beste film, regie, scenario en camera.

North Sea Jazz, The Diaspora Suite

NPO 2, 23.09 uur

In Rotterdam begint vandaag een nieuwe editie van North Sea Jazz. Dit jaar is ‘Sounds of Diversity, A Shared Musical Heritage’ het overkoepelende thema, met veel aandacht voor de muzikale kracht van diversiteit. Op het Amazon-podium begint het muziekfestival met The Diaspora Suite, een vertelling van het diasporaverhaal door nationale en internationale artiesten, muzikaal begeleid door het Metropole Orkest onder leiding van Jules Buckley. De NTR presenteert een registratie van het concert met bijdragen van onder anderen Typhoon, Akwasi en Shirma Rouse.