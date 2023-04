De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 7 april

Annette Bening en Bill Nighy in ‘Hope Gap’ van William Nicholson. Beeld TMDb

Matthaüs-Passion

NPO 2, 12.18 uur

Deze Goede Vrijdag herhaalt Omroep Max de veelgeprezen uitvoering van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach uit 2021, onder leiding van dirigent Ton Koopman. Het beroemde werk voor dubbelorkest, dubbelkoor, kinderkoor en solisten vertelt over het lijden en de herrijzenis van Christus. Bachkenner Koopman dirigeert het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir in TivoliVredenburg. Deze traditionele, volledige uitvoering van het nog altijd populaire oratorium uit 1727 duurt ongeveer tweeënhalf uur en wordt voorafgegaan door een inleiding van Jan Slagter.

Amy

Net5, 20.30 uur

In de met een Oscar bekroonde documentaire Amy schetst Asif Kapadia een liefdevol, maar ook eerlijk beeld van zangeres Amy Winehouse. Daarbij komt zowel haar talent als haar neiging tot zelfdestructie naar voren. Dat levert pijnlijke momenten op, zeker als de laatste jaren van Winehouse worden behandeld: een periode waarin ze voortdurend werd belaagd door paparazzi en zich verloor in diverse verslavingen. De zangeres overleed in 2011 aan een alcoholvergiftiging. In Amy toont Kapadia de mens achter de muziek, op een confronterende en ontroerende manier.

Man en kunst

NPO 2, 22.10 uur

Lucas De Man rondt zijn bijdragen aan de Museumweek af in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum. Hij bekijkt er het werk Troffel van Claes Oldenburg en Coosje van Bruggen, een knalblauwe uitvergroting van een stuk metselaarsgereedschap. Het kunstenaarsechtpaar had een vaste manier van werken, waarbij Oldenburg een schetsontwerp maakte dat Van Bruggen vervolgens realiseerde. Hun spectaculairste werk is wellicht Flying Pins, dat automobilisten op de Kennedylaan in Eindhoven verrast met tien enorme kegels die door een bowlingbal omver worden gegooid.

Van God los

NPO 3, 22.24 uur

(Misdaad, Pieter Kuijpers, 2003) Regisseur Kuijpers, die vlak bij Venlo opgroeide, wist dat zijn debuutfilm moest gaan over de Bende van Venlo, een groep jongeren die in 1993 en 1994 een reeks moorden pleegde in de Limburgse grensstreek. Hij legde de nadruk op de verstikkende vriendschap tussen de jongens en werpt zo op beklemmende wijze een licht op de psyche van criminelen. Uitmuntend spel van Egbert-Jan Weeber en Tygo Gernandt: Weeber als het ontspoorde rijkeluiszoontje, Gernandt als de onberekenbare driftkop. De geweldige film lag ten grondslag aan de succesvolle tv-serie met dezelfde titel.

Tygo Gernandt in ‘Van God los’ van Pieter Kuijpers.

Sporen van oorlog

NPO 2, 22.25 uur

Micha Gelber overleefde als Joods jongetje Kamp Westerbork en vernietigingskamp Bergen-Belsen. Zijn kleindochter Sharon kent Micha’s verhalen, maar over zijn gevoelens tijdens de oorlog was haar opa minder mededeelzaam. In Sporen van oorlog onderzoekt Sharon samen met presentator Dolores Leeuwin het oorlogsverleden van Micha. In Bergen-Belsen ontmoeten ze ooggetuigen van de Holocaust en in Westerbork heeft Sharon een ontmoeting met Anke, de kleindochter van Albert Gemmeker. Deze hooggeplaatste SS’er was in de oorlog kampcommandant in Westerbork.

Music and Lyrics

Net 5, 23.08 uur

(Komedie, Marc Lawrence, 2007) Romantische komedie over de voormalige popster Alex Fletcher (Hugh Grant), die is gestrand in het circuit van retroconcerten en schoolreünies. Wanneer Fletcher de opdracht krijgt een hit te schrijven voor popster Cora, roept hij de hulp in van de vrouw die bij hem de planten water geeft (Drew Barrymore). Die samenwerking levert een hoop gedoe op, maar in Lawrence’ regie doet het er niet toe welke kant het op gaat. Zo hoort dat bij vermakelijke niemendalletjes die het moeten hebben van de sterren en de sfeer.

Drew Barrymore en Hugh Grant in ‘Music and Lyrics’ van Martin Lawrence.

Hope Gap

NPO 2, 00.10 uur

(Drama, William Nicholson, 2019) De 26-jarige Jamie (Josh O’Connor) komt niet graag bij zijn ouders in het Zuid-Engelse Seaford, omdat de sfeer vaak gespannen is. Toch ziet hij niet aankomen dat zijn vader na bijna 29 jaar huwelijk zijn moeder verlaat. Het is aan Jamie, enig kind, om zijn moeder te troosten. Interessant om een scheiding eens vanuit het perspectief van een volwassen kind te zien, al krijgen moeder Grace (Annette Bening) en vader Edward (Bill Nighy) ook ruimschoots aandacht in dit gevoelige, onderzoekende drama dat – net als een kind van gescheiden ouders – geen partij wil trekken. Sterk acteerwerk en fraaie observaties voorkomen dat de ernst te verstikkend wordt.