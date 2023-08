De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 4 augustus

Julie Delphy en Ethan Hawke in ‘Before Sunrise’ van Richard Linklater.

Before Sunrise en Before Sunset

Net 5, 20.30 en 22.35 uur

(Romantiek, Richard Linklater, 1995 en 2004) In Before Sunrise ontmoet de Amerikaanse schrijver Jesse (Ethan Hawke) en de Franse student Celine (Julie Delphy) elkaar voor het eerst, tijdens een treinreis door Oostenrijk. Voor ze beiden hun eigen weg gaan, brengen ze een avond, nacht en ochtend door in Wenen, slenterend door de straten van de stad, pratend over dromen, ambities en de liefde. In Before Sunset is Jesse negen jaar later een bestsellerauteur en komt Celine kijken wanneer hij in een Parijse boekwinkel zijn op hun romance gebaseerde boek presenteert. Ze zijn minder naïef dan in Wenen, maar hun onderlinge chemie spat wederom van het scherm. Slotstuk Before Midnight wordt voor een andere keer bewaard.

Danny and the Americans

NPO 2, 21.09 uur

Deze week is Danny Ghosen in Los Angeles, een stad waar bendes verschillende wijken teisteren met drugshandel, afpersing en andere vormen van criminaliteit. Er zijn naar schatting 450 bendes actief in de stad. Ghosen gaat op bezoek bij Urban Saddles, een organisatie die kinderen en jongeren voor het slechte pad wil behoeden. Misdaadbendes ronselen hun leden in deze leeftijdsgroepen, maar door de jonge wijkbewoners kennis te laten maken met paarden, paardrijden, parades en wedstrijden hoopt Urban Saddles te laten zien dat er ook een alternatief is.

Reframed: Marilyn Monroe

BBC 2, 22.00 uur

Na het maken van de succesfilm The Seven Year Itch – met de legendarische opwaaiende jurk – en haar spraakmakenden scheiding van Joe DiMaggio staat Marilyn Monroe op alle voorpagina’s. In 1954 richt ze samen met fotograaf Milton Greene haar eigen productiemaatschappij op en verhuist ze naar New York om een acteeropleiding te volgen. De pers steekt de draak met Monroes ambities, maar in Hollywood beginnen studiobazen zich zorgen te maken. De laatste twee afleveringen van Reframed: Marilyn Monroe tonen hoe de actrice zich ontwikkelt tot kiene zakenvrouw.

De zaak-Schaap: fraude bij de landsadvocaat

NPO 2, 22.08 uur

Als de overheid juridisch advies nodig heeft – zoals tijdens de Toeslagenaffaire – klopt ze aan bij advocatenkantoor Pels Rijcken. De schok was dan ook groot toen bleek dat er bij het gerenommeerde kantoor fraude werd gepleegd. Notaris en bestuursvoorzitter Frank Oranje wist jarenlang miljoenen weg te sluizen zonder dat zijn collega’s iets vermoedden. In 2020 maakte hij een einde aan zijn leven. De vierdelige documentaireserie De zaak-Schaap reconstrueert de gebeurtenissen. Jeroen Spitzenberger treedt op als verteller in dit onthutsende verhaal.

Sam Smith Live at the Royal Albert Hall

NPO 3, 23.00 uur

Dit jaar werd Sam Smith de eerste openlijk non-binaire artiest die een Emmy Award won. De zanger deelde de prijs met de Duitse Kim Petras voor het nummer Unholy. De NTR presenteert vanavond een registratie van een optreden in de Royal Albert Hall in Londen, waar Smith nummers speelt als Stay with Me, Dancing with a Stranger, I’m Not the Only One en materiaal van het recente album Gloria. De zanger wordt bijgestaan door een band, een koor en een groep dansers. Ook krijgt Smith gezelschap van Petras voor een uitvoering van hun grote hit.

Dolor y gloria

NPO 2, 23.40 uur

(Drama, Pedro Almodóvar, 2019) In het fraaie autobiografische Dolor y gloria van de Spaanse filmgigant Pedro Almodóvar overheerst de melancholie. De regisseur verhaalt zonder omwegen over zijn leven en ouderdom, in een drama over een filmregisseur (Antonio Banderas) die met lichamelijke en geestelijke pijn door zijn Madrileense appartement strompelt. Uitgebreide flashbackscènes zijn meer dan een kijkje in zijn verleden: ze vormen samen een aantal prachtige, weemoedige korte verhalen met verfijnde observaties over verslaving, fysieke aftakeling en liefde. De film zit daarbij vol sardonische grapjes: lichtheid, vermomd als klaagzang.

Antonio Banderas in ‘Dolor y gloria’ van Pedro Almodóvar.

Été 85

NPO 3, 0.30 uur

(Drama, François Ozon, 2020) Geslaagde bewerking van Aidan Chambers’ klassieke jeugdroman Je moet dansen op mijn graf. Alsof hij dagelijks knappe jongens uit het water vist, zo nonchalant brengt David de half verzopen Alexis veilig naar huis. Alexis valt als een blok voor hem. Aanvankelijk lijkt François Ozon de kant op te gaan van een erotische thriller, maar de scherpe kantjes uit Ozons eerdere werk blijven afwezig. Het opmerkelijk zedige Été 85 is Ozons eerste uitstapje in het youngadultgenre, maar ook volwassenen kunnen zich gemakkelijk verplaatsen in deze allesoverheersende tienerliefde.