De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 30 juni

Sasha Lane in ‘American Honey’ van Andrea Arnold.

Triple 9

Veronica, 20.30 uur

(Misdaad, John Hillcoat, 2016) Als beroepscrimineel samenheulen met een stel corrupte politieagenten: het heeft absoluut zijn voordelen. Zo komen Michael Atwood (Chiwetel Ejiofor) en zijn maten in Triple 9 op een ingenieuze afleidingsmanoeuvre. Zorg dat er een melding komt over een gevloerde diender aan de andere kant van de stad – code 999 – en heel het korps rukt uit. Niemand die je kraak dan in de weg staat. Alleen: welke collega-agent gaat eraan? Regisseur Hillcoat (The Road) en cameraman Nicolas Karakatsanis maken er een sporadisch opwindend, in bloedrood gedrenkt avontuur van.

‘Triple 9’ van John Hillcoat.

Van Bahia tot Brooklyn, Caribische verhalen

NPO 2, 20.34 uur

Op Curaçao hoort Nina Jurna in Van Bahia tot Brooklyn hoe in dit verre stukje van het koninkrijk een bijzondere taal wordt gesproken. Het Papiaments is de voertaal op het eiland en geldt sinds 2007 als officiële taal naast het Nederlands. De creoolse taal ontstond rond de 17de eeuw, toen Curaçao een knooppunt was in de slavenhandel. Naast sporen van het Portugees en van Afrikaanse talen is er ook veel Nederlands in beland. Jongere generaties op Curaçao omarmen de taal en Jurna bezoekt een voordrachtwedstrijd in het Papiaments voor scholieren.

This Is Pop

Canvas, 20.35 uur

Autotune is een techniek die de klank van een zangstem kan aanpassen naar exact de gewenste hoogte. Het was oorspronkelijk een manier om matige zangers in de studio of op het podium loepzuiver te laten klinken, maar al snel werd het trucje met gulle hand toegepast als modegril. Het nummer Believe van Cher maakte de klank van autotune populair, en daarna werd het omarmd door onder anderen T-Pain en Kanye West. Deze aflevering van This Is Pop behandelt de opmars van autotune; volgens sommigen een motor voor creativiteit, volgens anderen een plaag.

Classic Albums: Gil Scott-Heron – Pieces of a Man

NPO 3, 21.10 uur

De Amerikaanse singer-songwriter en dichter Gil Scott-Heron maakte zijn debuut in 1971 met Pieces of a Man. Dit album bevatte een vernieuwende mix van jazz, blues, spoken word en poëzie, en leverde Scott-Heron zijn grootste hit op met de protestsong The Revolution Will Not Be Televised. Shurwin Beckford verkent de invloed van het album in Gil Scott-Heron – Pieces of a Man. Zwarte schrijvers, kunstenaars en musici vertellen wat de plaat voor hen heeft betekend. De in 2011 overleden Scott-Heron was een grote inspiratie voor veel hiphopartiesten.

Herdenk Ketikoti

NPO 2, 22.19 uur

Dit jaar is er extra veel aandacht voor Ketikoti, een van oorsprong Surinaamse feestdag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Het is in 2023 namelijk precies anderhalve eeuw geleden dat de slaven in de Nederlandse koloniën echt vrij werden. De EO en Omroep Zwart slaan vanavond de handen ineen voor Herdenk Ketikoti, met aandacht voor de herdenkingsdiensten in de Nieuwe Kerk en het Oosterpark in Amsterdam. Nazaten van voormalige slaven vertellen in de uitzending op welke manier zij het liefst herdenken en vooruitkijken naar de toekomst.

American Honey

Canvas, 22.25 uur

(Drama, Andrea Arnold, 2016) ‘Is er iemand die je gaat missen?’ ‘Niet echt.’ ‘Oké, je hebt een baan.’ En daar gaat de 18-jarige Star (geweldige rol van nieuwkomer Sasha Lane), de met dreadlocks getooide heldin van deze ijzersterke coming-of-age-roadmovie: op pad met een kluit jongens en meisjes die net zo afgedankt zijn als zij. In een busje reizen ze dwars door de VS, van Oklahoma naar North Dakota, om huis aan huis tijdschriftabonnementen te slijten. Altijd duikt regisseur Andrea Arnold onder het oppervlak met minder eenduidige, zinnelijke momenten. En ze vindt fraaie poëzie in het deel van Amerika dat bestaat uit vervallen motels en door fastfoodrestaurants ommuurde snelwegen.

Theo en Thea en de ontmaskering van het Tenenkaasimperium

NPO 3, 23.10 uur

(Komedie, Pieter Kramer, 1989) Theo en Thea willen een film maken over Sneeuwwitje en de zeven dwergen waarin ze beiden alle rollen spelen, behalve die van knappe prins. Als beoogd prins Gerard Joling afzegt, proberen ze operazanger Marco Bakker te verleiden. Van de openingsscène met de door Arjan Ederveen en Tosca Niterink gespeelde VPRO-culticonen in ‘embryokostuumpjes’ tot hun avonturen in jazzclub De Koperen Koekepanfluit, en van Adèle Bloemendaal als heks tot Bakker in geestige zelfparodie: álles is hier heerlijk anarchistisch, flauw en zonderling.