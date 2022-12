De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 30 december

Elsie Fisher in Eighth Grade van Bo Burnham

Eighth Grade

NPO 3, 16.47 uur

(Komedie, Bo Burnham, 2018) Magistrale coming-of-agefilm, geschreven en geregisseerd door het Amerikaanse multitalent Bo Burnham. De onzekere puber Kayla (fantastische doorbraakrol van Elsie Fisher) zit in de tweede klas van de middelbare school en maakt aandoenlijke, stuntelige vlogs waarin ze haar schaarse kijkers oproept zichzelf te zijn. Iets wat haarzelf bepaald niet lukt. Eighth Grade is een bewonderenswaardig invoelbare afdaling in het brein van een modern pubermeisje, met sociale kritiek die dikwijls slim is verpakt als licht wrange grap en zo subtiel door de film wordt verweven dat je hem vaak over het hoofd kunt zien. De oprechte eerlijkheid en nieuwsgierigheid waarmee Burnham kiest voor Kayla’s perspectief is een verademing.

Media Inside Oudejaarsshow

NPO 3, 20.25 uur

Er vielen dit jaar heel wat bekende Nederlanders en internationale sterren van hun voetstuk. Gaan we die komend jaar nog terugzien, of zijn ze definitief gecanceld? In een feestelijke oudejaarsspecial van hun talkshow Media Inside nemen Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen het afgelopen mediajaar door. Met Emma Wortelboer en andere gasten blikken ze terug op memorabele programma’s en programma’s die ze liever zo snel mogelijk vergeten. Ook is er een extra lang ‘Briefje van Marcel’, en zijn de hoofdrolspelers van het briefje te gast in de uitzending.

A-ha: The Movie

NPO 3, 21.33 uur

Noorwegen had nog nooit een popband van betekenis voortgebracht, totdat de drie jongemannen van A-ha in 1985 een wereldhit scoorden met Take on Me. De band bleef actief tot in de jaren negentig, om daarna een aantal comebacks te maken. Voor A-ha: The Movie volgde regisseur Thomas Robsahm de bandleden vier jaar lang tijdens hun activiteiten en tournees. Met afzonderlijke auto’s, hotels en kleedkamers zien Morten, Pål en Magne elkaar alleen op het podium. De zeer verschillende persoonlijkheden vertellen over hun werkrelatie, dromen en teleurstellingen.

My Old School

BBC 2, 22.00 uur

In 1993 krijgen de 16-jarige scholieren van klas 5C van Bearsden Academy, een middelbare school in Glasgow, een nieuwe klasgenoot. Brandon Lee blijkt al snel een uitblinker te zijn die hoog scoort op zijn tentamens. Ook sleept hij de hoofdrol in de schoolmusical in de wacht. Dan wordt er een bizarre ontdekking gedaan over de leerling. In de documentaire My Old School interviewt regisseur Jono McLeod de toenmalige leerlingen van klas 5C én Brandon Lee zelf. Lee wilde niet in beeld verschijnen en wordt daarom gespeeld door acteur Alan Cumming.

Top 2000 a gogo

NPO 1, 22.10 uur

Leo Blokhuis en Herman van der Zandt presenteren in Top 2000 a gogo weer enkele verhalen achter de hits uit de ‘lijst der lijsten’. OMD is de band achter het nummer Enola Gay en was een belangrijke aanjager van de synthpop in de jaren tachtig. Zanger en bassist Andy McCluskey is tot op de dag van vandaag actief met de band. Ook is er het verhaal achter het nummer Bagagedrager van Spinvis, dat in 2002, tot grote verbazing van de artiest zelf, een aardige hit werd. Monic Hendrickx, Tim den Besten en Sophie Hilbrand zijn vandaag de bargasten.

Becoming Astrid

NPO 2, 23.03 uur

(Drama, Pernille Fischer Christensen, 2018) Ze vertelt dolgraag zelfverzonnen verhalen en wordt op dansavonden door geen enkele leuke jongen gevraagd. Zie daar de jonge Astrid Lindgren, in het Deens-Zweedse kostuumdrama Becoming Astrid (Unga Astrid). Het is alsof de film in die flashbacks op zoek gaat naar antwoorden, zonder een al te voor de hand liggend verband te leggen tussen Lindgrens leven en werk. De makers weigeren met zevenmijlslaarzen door Lindgrens geschiedenis te stappen: een slimme keuze, deze gerichte focus op de vormende en opmerkelijk dramatische tienerjaren van de grote schrijver.

Undine

ZDF, 23.10 uur

(Drama, Christian Petzold, 2020) Bijzondere bewerking van het eeuwenoude sprookje rond waternimf Undine, grotendeels gesitueerd in hedendaags Berlijn. Het past mooi dat Undine (Paula Beer) valt voor een beroepsduiker die bruggenhoofden controleert (Franz Rogowski), en dat hun romance letterlijk wordt gedoopt door de mini-vloedgolf van een uit elkaar barstend aquarium. Een magisch, rijp romantisch beeld, nog net in toom gehouden door Christian Petzolds kenmerkend terughoudende regie. Undine wordt nét niet (of net wél) fantasy, terwijl legenden en sagen in de plot meeklinken zonder dat daarmee de intimiteit van het liefdesdrama verloren gaat.