De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 3 maart

Antonio Banderas in ‘Dolor y gloria’ van Pedro Almodóvar.

Louis Theroux’s LA Stories

NPO 3, 20.25 uur

Zelfs als ze hun straf hebben uitgezeten, kunnen zedendelinquenten op weinig clementie rekenen in de Amerikaanse staat Californië. Ze blijven als zodanig geregistreerd in een vrij te raadplegen database en zijn gebonden aan beperkende verblijfsvoorwaarden, waardoor ze niet in de buurt van scholen, parken of speeltuinen mogen wonen. Mede hierdoor keren veel veroordeelden niet meer terug naar hun gezin, maar leiden ze een schimmig leven in motels of op straat. In zijn LA Stories gaat Louis Theroux met hen in gesprek. Ook onderzoekt hij de effectiviteit van deze maatregelen.

The Brokenwood Mysteries

VRT, 20.45 uur

In een nieuw seizoen van de Nieuw-Zeelandse misdaadserie The Brokenwood Mysteries buigt rechercheur Mike Shepherd (Neill Rea) zich weer over een bizarre zaak. Op de feestelijke kermis van Brokenwood wordt de baas van de jaarmarkt dood aangetroffen in het spookhuis, een populaire attractie. De man heeft een hartaanval gehad. Alles wijst erop dat hij zich is doodgeschrokken, maar dan worden er sporen van gif gevonden. Op de kermis lopen diverse kleurrijke figuren rond, zoals de waarzegger en de kinderschminker, die Shepherd aan de tand wil voelen.

Cunk on Shakespeare

BBC 2, 22.30 uur

Het typetje Philomena Cunk is een creatie van de Engelse komiek Diane Morgan. De altijd verkeerd geïnformeerde Cunk presenteert uiterst komische nepdocumentaires over uiteenlopende onderwerpen, waarin ze met haar onnozelheid de deskundigen die ze interviewt tot wanhoop drijft. Tien jaar na haar eerste optreden in het satirische programma Charlie Brooker’s Weekly Wipe maakte het typetje onlangs haar wereldwijde doorbraak op Netflix. Vanavond duikt Philomena in Cunk on Shakespeare op de haar typische wijze in het leven en werk van William Shakespeare.

Zero Dark Thirty

NPO 3, 22.42 uur

(Thriller, Kathryn Bigelow, 2012) Zero Dark Thirty voert de vertelstrategie show, don’t tell tot in perfectie door. De film neemt geen tijd voor de privébeslommeringen van de personages: vanaf de eerste seconde toont regisseur Bigelow alleen de acties na 11 september 2001 die zouden leiden tot de executie van Osama Bin Laden. Aangevoerd door de getalenteerde en koppige CIA-agente Maya (Jessica Chastain) zien we controversiële martelingen, verhoren en vooral groeiende onmacht van de Amerikanen tegen een ongrijpbare tegenstander, die aanslag op aanslag laat volgen.

Jessica Chastain in ‘Zero Dark Thirty’ van Kathryn Bigelow.

The Windermere Children: In Their Own Words

Canvas, 22.55 uur

Als achtergrond bij de dramafilm The Windermere Children, die eerder op de avond op Canvas te zien is, maakte de BBC een documentaire waarin de echte spelers in dit historische verhaal terugblikken op de periode na de Tweede Wereldoorlog. In de zomer van 1945 besloot een liefdadigheidsinstelling driehonderd Joodse weeskinderen van het Duitse concentratiekamp Theresienstadt naar Engeland te brengen. In The Windermere Children: In Their Own Words delen enkele van hen, inmiddels hoogbejaard, hun herinneringen aan de oorlog en hun tijd in Windermere.

Capharnaüm

NPO 2, 23.31 uur

(Drama, Nadine Labaki, 2018) In Capharnaüm (de Franse titel betekent ‘chaos’ of ‘puinhoop’) laat de Libanese regisseur Nadine Labaki een 12-jarig jongetje (Zaain Al Rafeea) dat nooit werd aangegeven bij de burgerlijke stand zijn bestaansrecht opeisen. Dat doet hij op bijzondere wijze, door zijn ouders aan te klagen omdat ze hem ter wereld hebben gebracht. De rechtszaak is een wat gekunstelde ingreep in een verhaal dat verder een getrouw beeld probeert te geven van het leven van de onderklasse in Beiroet. Met de jonge hoofdrolspelers pakt Labaki haar publiek volledig in.

Zaain Alrafeea in ‘Capharnaüm’ van Nadine Labaki.

Dolor y gloria

BBC 2, 00.55 uur

(Drama, Pedro Almodóvar, 2019) In het fraaie autobiografische Dolor y gloria van de Spaanse filmgigant Pedro Almodóvar overheerst de melancholie. De regisseur verhaalt zonder omwegen over zijn leven en ouderdom, in een drama over een filmregisseur (gespeeld door Antonio Banderas) die met lichamelijke en geestelijke pijn door zijn uitbundig ingerichte Madrileense appartement strompelt. Uitgebreide flashbackscènes zijn meer dan een kijkje in zijn verleden: ze vormen samen een aantal prachtige, weemoedige korte verhalen met verfijnde observaties over verslaving, fysieke aftakeling en liefde. Als vanzelfsprekend kleurt Almodóvar zijn blik op het naderende einde nooit gitzwart. De film zit vol sardonische grapjes: lichtheid, vermomd als klaagzang.