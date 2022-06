De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 3 juni

Karoline Herfurth en Ben Whishaw in Perfume: The Story of a Murderer van Tom Tykwer.

The Horse Whisperer

SBS 9, 20.30 uur

(Drama, Robert Redford, 1998) The Horse Whisperer is voorspelbaar en het scenario kan de lengte eigenlijk niet dragen. Maar ach, ach, wat is de natuur van Montana, tegen de Canadese grens, oogverblindend mooi in beeld gebracht door Quentin Tarantino’s cameraman Robert Richardson. En dan is er nog de fijne cast: natuurlijk regisseur Redford zelf, als de man die niet alleen heilzame invloed heeft op paarden, maar ook op mensen, maar ook Kristin Scott Thomas en Sam Neill als de ouders van het meisje Grace, een vroege rol van de toen 13-jarige Scarlett Johansson.

Robert Redford (rechts) in The Horse Whisperer van Robert Redford. Beeld Brunopress

The Crown Jewels

BBC 1, 20.30 uur

Naar aanleiding van het 70-jarig jubileum van koningin Elizabeth II kreeg de BBC bij hoge uitzondering toestemming om de Britse kroonjuwelen te filmen. In The Crown Jewels heeft presentator Clive Myrie toegang tot de dertien kronen en bijna 24 duizend kostbare juwelen die eigendom zijn van de Kroon. De voorwerpen hebben stuk voor stuk een rijke geschiedenis en speelden een rol in de kroning van beroemde vorsten en vorstinnen. Myrie reist door het hele land en vertelt de fascinerende en soms omstreden verhalen die aan de kroonjuwelen zijn verbonden.

Oases in de Oriënt

NPO 2, 20.32 uur

Zanzibar is de eerste bestemming voor Kefah Allush in een nieuw seizoen van Oases in de Oriënt. In zes landen bezoekt de presentator moderne oases waar gemeenschappen zich proberen te handhaven. Het veranderende klimaat is daarbij vaak een complicerende factor. In de eerste aflevering is Allush in Zanzibar, een eiland voor de kust van Tanzania met een paradijselijk uiterlijk maar een gewelddadige historie van slavenhandel, koloniale overheersing en revolutie. Ook sinds de onafhankelijkheid vlamde het geweld tussen politieke stromingen regelmatig op.

Deceit

Één, 20.35 uur

Agent Sadie Byrne (Niamh Algar) wordt gevraagd voor een gevaarlijke undercoveropdracht. Ze moet het vertrouwen winnen van Colin Stagg (Daniel Sion Young), die wordt verdacht van de gruwelijke moord op een jonge vrouw. Omdat bewijsmateriaal ontbreekt, moet Byrne hem een bekentenis ontlokken. In haar pogingen zijn vertrouwen te winnen wordt ze gecoacht door psycholoog Paul Britton (Eddie Marsan). De thrillerserie Deceit is gebaseerd op een waargebeurde zaak en laat zien hoe de obsessieve jacht op een dader een hoge tol eist van alle betrokkenen.

Silent Witness

Eerste aflevering van het 25ste seizoen van de Britse detectiveserie, door de BBC aangekondigd als het laatst. Amanda Burton is speciaal voor de gelegenheid teruggekeerd als patholoog Sam Ryan, die na zeventien jaar terugkeert naar het Lyell om de aanslag op de staatssecretaris van Volksgezondheid te onderzoeken. Nikki Alexander (Emilia Fox) krijgt het gevoel dat Sam meer weet dan ze laat merken en vraagt zich af in hoeverre ze te vertrouwen is.

BBC First, 21.00 uur

Perfume: The Story of a Murderer

Canvas, 21.20 uur

(Drama, Tom Tykwer, 2006) Wat zou Tom Tykwer hebben bedacht voor het essentiële gegeven uit Patrick Süsskinds roman Das Parfum? In de woorden van de romanverteller: ‘Toen hij eindelijk leerde praten, ontdekte hij dat taal ontoereikend was voor alle geursensaties die hij en niemand anders ervoer.’ Wat voor taal geldt, geldt hier voor het beeld. Toch doet Tykwer een moedige poging: hij gebruikt suggestieve, bombastische én slim gemonteerde beelden om het verhaal te vertellen van held Grenouille, met zijn overontwikkelde neus en zijn queeste naar de perfecte geur. Onvergetelijk is de slotscène, waarin Grenouille een woedende mensenmenigte met een geparfumeerde, witte zakdoek omtovert tot een bedwelmde massa.

American Honey

NPO 3, 00.18 uur

(Drama, Andrea Arnold, 2016) ‘Is er iemand die je gaat missen?’ ‘Niet echt.’ ‘Oké, je hebt de baan.’ En daar gaat de 18-jarige Star (Sasha Lane), de met dreadlocks getooide heldin van deze ijzersterke coming-of-ageroadmovie: op pad met een kluit jongens en meisjes die net zo afgedankt zijn als zij. In een busje reizen ze dwars door de VS, om huis aan huis tijdschriftabonnementen te slijten. Altijd duikt regisseur Arnold onder het oppervlak met minder eenduidige, zinnelijke momenten. En ze vindt fraaie poëzie in het Amerika van vervallen motels en snelwegen.