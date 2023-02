De Volkskrant tv-selectie voor vrijdag 3 februari

Christian Bale als Dick Cheney in ‘Vice’ van Adam McKay.

Andere tijden special

NPO 2, 20.28 uur

Begin jaren vijftig ontstond het idee om koningin Juliana bij haar staatsbezoek aan de Verenigde Staten een uniek cadeau te laten overhandigen. Met een bijzonder carillon wilde Nederland zijn dankbaarheid tonen voor de bevrijding en de ontvangen Marshallhulp. The Netherlands Carillon kreeg een plekje in Washington, maar heeft nooit echt zuiver geklonken, waardoor het cadeau altijd een wrange bijsmaak heeft gehouden. Andere tijden wijdde een speciale aflevering aan het geschenk, dat in 2019 terugkwam naar Nederland voor een stem- en opknapbeurt.

Amol Rajan interviewt Bill Gates

BBC 2, 20.30 uur

Via de Bill & Melinda Gates Foundation besteedt Microsoft-oprichter Bill Gates het grootste deel van zijn fortuin aan het oplossen van belangrijke wereldproblemen, zoals het beteugelen van besmettelijke ziekten en malaria. In Nairobi, waar Gates bezig is met een project om lokale boeren en ziekenhuizen te ondersteunen, interviewt journalist Amol Rajan de miljardair over zijn bezigheden en drijfveren. Ook spreken ze over de obsessie van complotdenkers met Bill Gates, zijn moeilijke jeugd en zijn mening over Donald Trump en collega-miljardair Elon Musk.

Op zoek naar…

NPO 1, 20.40 uur

Vorig jaar begon Op zoek naar… met zestien deelnemers die hoopten op een rol als Danny of Sandy in de nieuwe productie van de musical Grease. Na de laatste ‘sing-off’ van vorige week is het aantal kandidaten geslonken tot zes en vanavond presenteert Frits Sissing de grote finale waarin de knoop wordt doorgehakt. Daarbij is een grote rol weggelegd voor juryleden Jim Bakkum, Marlijn Weerdenburg en Maurice Wijnen. Opvallend aan deze editie van Op zoek naar… is dat het publiek op sociale media veel klaagt over de gemiddelde kwaliteit van de deelnemers.

Bride Flight

NPO 3, 22.10 uur

(Drama, Ben Sombogaart, 2008) Met dezelfde regisseur, scenarist, cameraman, editor en producenten is het geen verrassing dat Bride Flight aan voorganger De tweeling (2002) doet denken. Het verhaal omspant opnieuw bijna een heel mensenleven. Ook in dit kundig en fraai ogend historisch drama spelen lotsverbondenheid, familiegeheimen en de Tweede Wereldoorlog een grote rol. Centraal staan vier emigranten die begin jaren vijftig naar Nieuw-Zeeland trokken en wier levens een uiteenlopende wending nemen. De film wordt gedragen door de indrukwekkende Karina Smulders, die een vrouw speelt die met de verkeerde man is getrouwd.

Waldemar Torenstra en Anna Drijver in ‘Bride Flight’ van Ben Sombogaart.

Van krot tot Vinex: 100 jaar wonen

NPO 2, 22.19 uur

Hoe is het mogelijk dat een ontwikkeld land als Nederland zich in een wooncrisis bevindt? Een nieuwe serie van de redactie van Andere tijden laat zien dat ons land een turbulente geschiedenis heeft op het gebied van bouwen en wonen. In Van krot tot Vinex: 100 jaar wonen wandelt Mariëlle Tweebeeke door de 20ste eeuw, om stil te staan bij de belangrijkste ontwikkelingen in de woonhistorie. Ze begint in 1901, als de Woningwet wordt aangenomen en de overheid zich gaat bemoeien met de bouw van betaalbare huurwoningen voor de arbeidersklasse.

Vice

BBC 2, 00.05 uur

(Biopic, Adam McKay, 2018) De makers van de beste Nederlandse serie van vorig jaar (Het jaar van Fortuyn) lieten zich duidelijk inspireren door de Amerikaan Adam McKay, een filmmaker die complexe en ogenschijnlijk suffe onderwerpen op virtuoze wijze behandelt. Zie zijn kredietcrisisdrama The Big Short en zeker ook de stekelige Dick Cheney-biopic Vice, waarin de Amerikaanse vicepresident onder George W. Bush de typische McKay-behandeling krijgt. Zo is er een mysterieuze verteller die zich rechtstreeks tot de camera richt, duikt de aftiteling halverwege de film al op en legt een ober in een restaurant uit welke aanpassingen in de Amerikaanse wet er allemaal op het menu staan.

A Perfectly Normal Family

NPO 2, 00.21 uur

(Drama, Malou Reymann, 2020) Het overvalt Emma en haar oudere zus Caroline behoorlijk: op één dag krijgen ze te horen dat hun ouders gaan scheiden én dat hun vader is begonnen met hormoontherapie. Korte tijd later heet hij niet langer Thomas, maar Agnete. Caroline, een opgeruimde puber, omarmt de transitie gemakkelijker dan Emma, die zich verraden voelt. Regisseur en scenarioschrijver Malou Reymann baseerde haar speelfilmdebuut op haar eigen ervaringen als dochter van een transgender vader, maar weet de film ook sterk boven haar particuliere herinneringen uit te tillen.